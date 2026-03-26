Την καταβολή μερίσματος θα εξετάσει το ΔΣ της Atlantic

Στις 3 Απριλίου συνέρχεται το διοικητικό συμβούλιο της ασφαλιστικής εταιρείας Atlantic, όπου αναμένεται να εξεταστούν τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 ενώ θα τεθεί επί τάπητος και το ενδεχόμενο καταβολής μερίσματος.

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, το ΔΣ της εταιρείας θα συνέλθει την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, η ώρα 10.00 π.μ. για να εξετάσει και να εγκρίνει, μεταξύ άλλων την ετήσια έκθεση και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του συγκροτήματος και της εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 και να καθορίσει την ημερομηνία σύγκλισης της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Κατά την ίδια συνεδρία το ΔΣ θα εξετάσει και το θέμα καταβολής μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας.

Σημαντική βελτίωση

Όπως ανακοινώθηκε στις 30 Ιανουαρίου, τα κέρδη από εργασίες το 2025 αναμένεται να καταγράψουν αύξηση, ως αποτέλεσμα της μείωσης στις πληρωτέες απαιτήσεις καθώς και της αύξησης στα καθαρά έσοδα ασφάλισης. Σημαντική αύξηση αναμένεται να καταγράψουν και τα κέρδη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας.