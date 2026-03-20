Υianna Marie: Εκεί όπου το πλούσιο φαγητό συναντά το γαλάζιο του Πρωταρά

Το εστιατόριο Yianna Marie στον Πρωταρά άρχισε τη λειτουργία του για το Καλοκαίρι και σας περιμένει, για να ζήσετε μοναδικές απολαύσεις και γαστρονομικές εμπειρίες δίπλα στη θάλασσα. Σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, με θέα το γαλάζιο, το Yianna Marie έρχεται να συνδυάσει την ποιότητα και το πλούσιο φαγητό, με την άψογη φιλοξενία, προσφέροντας γαστρονομικές γεύσεις που ικανοποιούν κάθε γούστο και κάθε απαίτηση.

Με εμπλουτισμένο μενού, τη γνωστή άψογη εξυπηρέτηση του, το ποιοτικό φαγητό του και την απέραντη θέα του προς το γαλάζιο της θάλασσας του Πρωταρά, υπόσχεται και φέτος το Καλοκαίρι αξέχαστες στιγμές στους πελάτες του.

Με έμφαση στα φρέσκα υλικά και τις αυθεντικές γεύσεις, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικά πιάτα που αναδεικνύουν τόσο την κυπριακή όσο και τη μεσογειακή κουζίνα. Είτε πρόκειται για ένα χαλαρό γεύμα με φίλους, είτε για ένα ρομαντικό δείπνο, δίπλα στο κύμα, το Yianna Marie αποτελεί τον ιδανικό προορισμό στον Πρωταρά.

Ιδιαίτερα για την 25η Μαρτίου, το εστιατόριο θα προσφέρει εκλεκτές επιλογές ψαριών, τιμώντας την παράδοση της ημέρας, με φρέσκες θαλασσινές γεύσεις που θα ενθουσιάσουν κάθε επισκέπτη.

Σας περιμένουμε για να απολαύσετε μοναδικές στιγμές γεύσης και χαλάρωσης στον Πρωταρά, εκεί όπου το καλό φαγητό συναντά τη θάλασσα.