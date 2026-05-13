Αννίτα Δημητρίου: Η τοξικότητα και ο λαϊκισμός κοστίζουν στον τόπο και την οικονομία

Διαστάσεις παίρνουν στις μέρες μας φαινόμενα τοξικότητας, αλληλοκατηγοριών, λαϊκισμού, ισοπέδωσης και διχασμού, που δεν προσφέρουν καμία καλή υπηρεσία στον τόπο και προκαλούν κόστος στην οικονομία, διαμήνυσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, από το βήμα της 37ης Γενικής Συνέλευσης του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, στη Λεμεσό.

Η Αννίτα Δημητρίου χαιρέτησε, το μεσημέρι της Τετάρτης, τη Γενική Συνέλευση του ΚΝΕ, όπου σε εκτός ομιλίας αναφορές της, είπε πως «για εμάς, η ναυτιλία είναι ένας κρίσιμος και σημαντικός τομέας για την Κυπριακή οικονομία, αλλά είναι και ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς, μέσα από σωστή και διαχρονική δουλειά, με συνεργασία με τους επαγγελματίες, με κίνητρα και αποφασιστικότητα, μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα παγκόσμιας εμβέλειας για να είμαστε περήφανοι».

Έτσι, συνέχισε, «πρέπει να πάρουμε τη χώρα μας μπροστά, με γνώσεις, με διάλογο, με συνεργασία, με σκληρή και μεθοδική δουλειά», τονίζοντας ότι «με την οικονομία, τις επενδύσεις, τη σταθερότητα, τα φορολογικά κίνητρα, τη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος δεν μπορεί να πειραματιζόμαστε».

«Χρειαζόμαστε σταθερότητα στον τόπο και την οικονομία, χρειαζόμαστε δημιουργικό διάλογο, σοβαρότητα και συναίνεση», είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υπογράμμισε ότι «η τοξικότητα, οι αλληλοκατηγορίες, ο λαϊκισμός, η ισοπέδωση, ο διχασμός, φαινόμενα που παίρνουν διαστάσεις στις μέρες μας, δεν προσφέρουν καμία καλή υπηρεσία στον τόπο».

Αντίθετα, υπέδειξε, «προκαλούν κόστος και κυρίως στην οικονομία» ενώ διαβεβαίωσε ότι «απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε για να κρατήσουμε τη σταθερότητα και την προοπτική στον τόπο μας, για να πηγαίνουμε και να προχωράμε μόνο υπεύθυνα μπροστά».

ΚΥΠΕ