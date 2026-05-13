Προθεσμία για γραπτές αγορεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα έδωσε το Ανώτατο σε αναφορές του Προέδρου

Οδηγίες για την καταχώρηση γραπτών αγορεύσεων από πλευράς του Γενικού Εισαγγελέα έδωσε την Τετάρτη το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, στο πλαίσιο εξέτασης Αναφορών του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, σχετικά με τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2026.

Επίσης για τον περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2026, έδωσε οδηγίες για καταχώρηση ένστασης και αγορεύσεων, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Δικαστηρίου στην πλατφόρμα Χ.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, παραχώρησε «σύντομη προθεσμία» για την υποβολή γραπτών αγορεύσεων εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, στο πλαίσιο της διαδικασίας συμπλήρωσης των δικογράφων, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Οι Αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στη σύγκρουση των εν λόγω πρότασεων νόμου με βασικές διατάξεις του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε σχέση με τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμο του 2026, ο οποίος είχε ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 12 Μαρτίου 2026, αφορά την τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε η πλήρης απασχόληση εκπαιδευτικού λειτουργού σε ανάλογη με την τεχνικής φύσεως ειδικότητά του εργασία, να αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για σκοπούς προαγωγής.

Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2026 αφορά την ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των καταναλωτών έναντι καταχρηστικών ρητρών, ιδιαίτερα σε σχέση με συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του 2021 και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 26 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Δικαστηρίου οι αναφορές θα οριστούν για διευκρινίσεις όταν καταχωριστούν οι γραπτές αγορεύσεις και από τις δύο πλευρές.

