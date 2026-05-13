Τελική προεκλογική συγκέντρωση Έλενας Κούσιου Χατζηδημητρίου

Πραγματοποιήθηκε χθες η τελική προεκλογική συγκέντρωση της υποψήφιας βουλεύτριας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Έλενας Κούσιου Χατζηδημητρίου, σε μια κατάμεστη αίθουσα και μέσα σε κλίμα ενότητας, στήριξης και αισιοδοξίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κα Αννίτα Δημητρίου, ο τέως Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, καθώς και μέλη της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, απέστειλε τις ευχές του για καλή επιτυχία μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Η παρουσία φίλων, υποστηρικτών και πολιτών έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου, ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε τη στήριξή του προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την υποψηφιότητα της Έλενας Κούσιου Χατζηδημητρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης πολιτικής παρουσίας, της αξιοπιστίας και της στενής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Η Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου ευχαρίστησε όλους όσους στάθηκαν δίπλα της σε αυτή τη διαδρομή, τονίζοντας ότι η πολιτική χρειάζεται σοβαρότητα, συνέπεια, ανθρωπιά και διάθεση για πραγματική προσφορά.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε θερμό και αισιόδοξο κλίμα, με μήνυμα συνέχισης της προσπάθειας μέχρι την τελευταία στιγμή, με πίστη, σεβασμό και δυναμική.

Με Δυναμική. Για Εμάς.

