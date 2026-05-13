Μάριος Χαννίδης στον «Π»: «Η κοινωνία χρειάζεται ξανά μια σοβαρή, πατριωτική και σοσιαλιστική φωνή»

Κύριε Χαννίδη, είστε υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2026, σε μια περίοδο πολιτικής κούρασης και αμφισβήτησης των λεγόμενων παραδοσιακών κομμάτων. Τι σας ώθησε να συμμετάσχετε;

«Η ΕΔΕΚ έχει σταθερά ηγηθεί του σοσιαλδημοκρατικού προοδευτικού χώρου, υπερασπιζόμενη την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρεπή ζωή των πολιτών. Κατέρχομαι με πλήρη αίσθηση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην παράταξή μας, σε μια περίοδο όπου οι πολίτες νιώθουν ότι οι θεσμοί δεν τους προστατεύουν. Η αίσθηση αδικίας, η απαξίωση των θεσμών, η διαφθορά, η κρίση του κράτους δικαίου και οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες έχουν αποξενώσει τον κόσμο από την πολιτική.

Στόχος μου είναι να επαναφέρουμε τη σοσιαλδημοκρατική φωνή στο προσκήνιο και να δείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι εργαλείο λύσεων, προστασίας και πραγματικής στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών.»

Η κοινωνική ανισότητα και το αυξημένο κόστος διαβίωσης επηρεάζουν όλο και περισσότερους πολίτες. Ποια είναι η θέση της ΕΔΕΚ απέναντι σε αυτούς που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού;

«Η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που αγγίζουν μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 17,1% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερα ανησυχητικά δεδομένα για τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών, όπου το ποσοστό φτάνει το 31,5%, δηλαδή υπερδιπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο. Αυτή η ευαλωτότητα συνδέεται με χαμηλές συντάξεις, αυξημένο κόστος ζωής και άνιση πρόσβαση σε κοινωνική προστασία, γεγονός που καθιστά τις πιο ευάλωτες ομάδες — όπως οι ηλικιωμένοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι πολίτες με χαμηλά εισοδήματα — ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε κοινωνικό και οικονομικό κίνδυνο.

Πρέπει όμως να δούμε και την ανθρώπινη διάσταση πίσω από τους αριθμούς. Πώς μπορεί ένας χαμηλοσυνταξιούχος να ζήσει με 400 ή 500 ευρώ τον μήνα; Τι να πρωτοπληρώσει; Ενοίκιο, ρεύμα, νερό, τρόφιμα ή φάρμακα; Πόσες μέρες μπορεί πραγματικά να αντέξει ένας άνθρωπος μέχρι το τέλος του μήνα όταν αναγκάζεται να μετρά ακόμη και τα βασικά για να επιβιώσει; Πίσω από κάθε στατιστική υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται ακόμη και τα αυτονόητα, ηλικιωμένοι που δούλεψαν μια ζωή και σήμερα ζουν με ανασφάλεια και αγωνία για την επόμενη μέρα.

Η ΕΔΕΚ θεωρεί ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και η προστασία των πιο ευάλωτων πρέπει να είναι στις κεντρικές προτεραιότητες κάθε πολιτικής. Δεν αρκούν απλά λόγια ή στατιστικά στοιχεία• απαιτούνται πρακτικές, στοχευμένες λύσεις. Για αυτόν τον λόγο προτείνουμε:

• Αύξηση των βασικών συντάξεων στο επίπεδο του κατώτατου μισθού, ώστε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια.

• Ενίσχυση των εισοδηματικών επιδομάτων ώστε να λειτουργούν ως δίκτυ προστασίας ιδιαίτερα για τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους πολίτες που ζουν κάτω από το όριο φτώχειας.

• Στοχευμένα προγράμματα κοινωνικής ένταξης, που θα υποστηρίζουν την ενεργό συμμετοχή των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία.

Στόχος μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη συνοδεύεται από πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη.

Κάποιοι λένε ότι η παραδοσιακή πολιτική απέτυχε στη διαχείριση της διαφθοράς και της κρίσης θεσμών. Τι απαντά η ΕΔΕΚ;

Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σοβαρά πλήγματα στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και των θεσμών. Τα συνεχή σκάνδαλα και κυρίως η αίσθηση ατιμωρησίας έχουν τραυματίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτεία, τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα.

Η ΕΔΕΚ θεωρεί ότι η απάντηση δεν είναι ούτε ο λαϊκισμός ούτε η ισοπέδωση των πάντων. Η απάντηση είναι βαθιές θεσμικές αλλαγές, πραγματική λογοδοσία και πολιτική συνέπεια. Χρειάζονται ισχυροί ανεξάρτητοι θεσμοί, διαφάνεια στις αποφάσεις, ουσιαστικός έλεγχος της εξουσίας και κυρίως μηδενική ανοχή στη διαπλοκή και στη διαφθορά.

Η εμπιστοσύνη δεν αποκαθίσταται με συνθήματα. Αποκαθίσταται μόνο όταν ο πολίτης βλέπει διαφάνεια, αξιοκρατία, λογοδοσία και πολιτικές που υπηρετούν πραγματικά το δημόσιο συμφέρον. Αυτή είναι η ευθύνη που πρέπει να αναλάβει ξανά η πολιτική και αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία επιμένει η ΕΔΕΚ.»

Το θέμα των εκποιήσεων ταλανίζει χιλιάδες οικογένειες. Πώς σχολιάζετε τη στάση της ΕΔΕΚ;

«Οι εκποιήσεις δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά και βαθιά ανθρωπιστικό. Η ΕΔΕΚ πρότεινε μέτρα προστασίας των αδύναμων δανειοληπτών: αναστολή εκποιήσεων, προστασία βασικής στέγης, δίκαιη μεταχείριση. Δυστυχώς, οι προτάσεις αυτές δεν ενσωματώθηκαν. Πίσω από κάθε εκποίηση πρώτης κατοικίας δεν κρύβεται απλώς ένας αριθμός ή ένα δάνειο, αλλά οι κόποι μιας ζωής, θυσίες χρόνων, οικογενειακές στιγμές, αναμνήσεις και η αξιοπρέπεια ανθρώπων που πάλεψαν για να αποκτήσουν ένα σπίτι. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την πρώτη κατοικία ως ένα απλό τραπεζικό περιουσιακό στοιχείο. Η ανάγκη προστασίας της παραμένει επιτακτική και αφορά την ίδια την κοινωνική συνοχή.»

Δεν νομίζετε ότι αρκούν τα υφιστάμενα μέτρα;

Όχι, δεν επαρκούν. Χρειάζονται πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις που να προστατεύουν πραγματικά την κύρια κατοικία. Για παράδειγμα, έχουμε προτείνει να δίνεται στους δανειολήπτες το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο για αναστολή μιας εκποίησης όταν αμφισβητείται η οφειλή ή υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα, θεωρούμε αναγκαία την ουσιαστική προστασία της κύριας κατοικίας μέχρι συγκεκριμένη αξία, τη διεύρυνση των δικαιούχων και την ταχεία εκδίκαση των υποθέσεων ώστε να μην παραμένουν οι οικογένειες σε αβεβαιότητα. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χάσει την κύρια κατοικία του χωρίς να υπάρχει ένα δίκαιο και ισορροπημένο πλαίσιο που να προστατεύει τόσο την κοινωνία όσο και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η ΕΔΕΚ δίνει ίσως τη σημαντικότερη εκλογική μάχη στην ιστορία της έχοντας επικεφαλής ένα μεταβατικό Πρόεδρο . Πώς διαχειρίζεστε τις προκλήσεις μετά την περίοδο έντονης εσωστρέφειας;

Συμφωνώ ότι εκλογική μάχη που δίνει σήμερα η ΕΔΕΚ είναι ίσως η πιο κρίσιμη της σύγχρονης ιστορίας της. Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο εσωστρέφειας, εντάσεων και απογοήτευσης. Όμως αυτή τη στιγμή προέχει η ενότητα, η σοβαρότητα και η συλλογική προσπάθεια για να ξανασταθεί η παράταξη δυνατή και αξιόπιστη απέναντι στην κοινωνία.

Ο Νίκος Αναστασίου ανέλαβε την ηγεσία σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία και επέλεξε να λειτουργήσει ενωτικά, χαμηλόφωνα και υπεύθυνα. Εργάστηκε για να πέσουν οι τόνοι, να αποκατασταθεί η εσωτερική συνοχή και να επανέλθει η πολιτική συζήτηση στην ουσία και όχι στις προσωπικές αντιπαραθέσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο όπου ο κόσμος απαιτεί σοβαρότητα και σταθερότητα.

Θέλω να το πω ξεκάθαρα: εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τον Νίκο Αναστασίου ως “μεταβατικό” Πρόεδρο. Αντίθετα, θεωρούμε ότι με τη στάση, τη νηφαλιότητα και την ενωτική του προσέγγιση έχει συμβάλει ουσιαστικά στη σταθεροποίηση του κόμματος σε μια κρίσιμη καμπή.

Το γεγονός ότι δεν είναι σήμερα υποψήφιος για τη Βουλή δείχνει ακριβώς ότι προτεραιότητά του δεν είναι η προσωπική πολιτική ανέλιξη αλλά η συλλογική προσπάθεια και η ενότητα της ΕΔΕΚ. Αυτό έχει τη δική του πολιτική αξία και αναγνωρίζεται από πολλά στελέχη και μέλη του κόμματος.

Γι’ αυτό και στο συνέδριο που θα ακολουθήσει τις βουλευτικές εκλογές, θα έχει τη δική μας πλήρη στήριξη ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια επανένωσης, ανασυγκρότησης και πολιτικής επανεκκίνησης της ΕΔΕΚ. Σήμερα όλοι μετράνε και δεν περισσεύει κανένας. Η κοινωνία χρειάζεται μια σοβαρή, πατριωτική και σοσιαλιστική φωνή, και αυτή τη μάχη οφείλουμε να τη δώσουμε όλοι μαζί.»

Η ένταση στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζει την Κύπρο. Πώς αξιολογείτε την κατάσταση, ειδικά με την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη;

«Οι συγκρούσεις και οι εντάσεις έχουν δημιουργήσει νέα γεωστρατηγικά δεδομένα. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα με φρεγάτες και τέσσερα F‑16, ενώ η ΕΕ δείχνει αλληλεγγύη. Η Κύπρος χρειάζεται σταθερότητα, στρατηγική διορατικότητα και ενεργό διπλωματία για να προστατεύσει κυριαρχικά δικαιώματα και πολίτες. Η ΕΔΕΚ στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ασφάλεια, την ειρήνη και τη διεθνή συνεργασία, χωρίς εκπτώσεις στο εθνικό συμφέρον.»

Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος της ΕΔΕΚ στη διαχείριση του Κυπριακού;

« Οι θέσεις μας έχουν καθοριστεί μέσα από συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες και αποτελούν σταθερό πολιτικό υπόβαθρο για κάθε δράση μας. Ως συγκυβερνών κόμμα, στηρίζουμε έμπρακτα τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, με στόχο την υπέρβαση του σημερινού αδιεξόδου. Η συμμετοχή μας δεν είναι τυπική, αλλά αποτέλεσμα πολιτικής ωριμότητας: δεν προσπαθούμε να επιβάλουμε δογματικά τις θέσεις μας, αλλά συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας ισχυρής, συνεκτικής και αξιόπιστης διαπραγματευτικής γραμμής, που ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε ένα διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων, η ΕΔΕΚ προτάσσει τη σοβαρότητα, τον ρεαλισμό και την υπευθυνότητα, με στόχο μια λύση δίκαιη, λειτουργική και ασφαλή, που θα διασφαλίζει την ειρήνη, τη σταθερότητα και το μέλλον της χώρας.»