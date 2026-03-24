Με το σύνθημα «Γκολ στη Συμπερίληψη», ξεκινούν οι ημιτελικοί αγώνες του Κυπέλλου Coca-Cola

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση των Ημιτελικών του Κυπέλλου Coca–Cola Α’ – Β’ Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ στη Λευκωσία, στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά, του Αναπληρωτή Προέδρου της ΚΟΠ Θεοδωρος Θεοδουλου και της Channel Marketing Manager Coca-Cola HBC Κύπρου Ζαφείρως Σταύρου, εκπροσώπους ομάδων και δημοσιογράφων.

Με το σύνθημα «Γκολ στη Συμπερίληψη», το Κύπελλο Coca-Cola ενισχύει τη δέσμευσή του για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, ενώνοντας φέτος τις δυνάμεις του με το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Ιδρύματος, καθώς και μία εκπαιδευόμενη του Ιδρύματος, που συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία, δίνοντας έναν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Όπως δήλωσε η Channel Marketing Manager της Coca-Cola HBC Κύπρου, Ζαφείρω Σταύρου:

«Για εμάς στην Coca-Cola HBC Κύπρου, η στήριξη του αθλητισμού δεν είναι απλώς μέρος της στρατηγικής μας, είναι έκφραση της πίστης μας στις αξίες που αυτός εκπροσωπεί: τον σεβασμό, την ισότητα, την ομαδικότητα και τη συμπερίληψη.

Μετά τη συνεργασία μας με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό, το Κύπελλο Coca-Cola στηρίζει φέτος έναν οργανισμό που από το 1983 προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες και προγράμματα σε ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία σε όλη την Κύπρο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους.

Σε αυτή την προσπάθεια, πολύτιμος συνοδοιπόρος είναι διαχρονικά η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Την ευχαριστούμε θερμά, όπως και όλες τις ομάδες που συνεχίζουν να τιμούν τον θεσμό με την παρουσία και την προσπάθειά τους».

Τα ζευγάρια που κληρώθηκαν, είναι:

ΑΕΛ Λεμεσού - Πάφος F . C

Απόλλων Λεμεσού - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Η Coca-Cola HBC Κύπρου εύχεται καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες.