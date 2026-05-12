Γνωρίστε τους υποψήφιους των Οικολόγων για τις βουλευτικές εκλογές

Υποψήφιοι Επαρχίας Λευκωσίας

Χαράλαμπος Αριστοτέλους

Ο Χαράλαμπος Αριστοτέλους γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1984. Εκ μητρογονίας είναι πρόσφυγας από την Αμμόχωστο. Σήμερα διαμένει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τσερίου.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Στροβόλου το 2002 και στη συνέχεια σπούδασε στη Σόφια στο University of Sofia St. Kliment Ohridski στην ειδικότητα Πολιτικές Επιστήμες με ειδίκευση: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Παράλληλα τέλειωσε το δίπλωμα βουλγάρικης γλώσσας για μεταφραστές – διερμηνείς. Κατέχει δύο Μεταπτυχιακά. Το ένα με ειδικότητα στο Πολιτικό Management και το δεύτερο με ειδικότητα στη Διπλωματία – Διεθνής Σχέσεις με κατεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική.

Είναι ενεργός στα κοινά από τα μαθητικά του χρόνια. Κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα διετέλεσε Τοπικός Γραμματέας της Επιτροπής Μαθητικής Οργάνωσης Νεολαίας ΕΔΟΝ – ΠΕΟΜ.

Οργανώθηκε από την πρώτη στιγμή και σαν φοιτητής. Διετέλεσε για έξι ακαδημαϊκές χρονιές στο συμβούλιο της Φοιτητικής Οργάνωσης Κυπρίων Βουλγαρίας Φ.Ο.Κ.Β αρχικά ως μορφωτικός υπεύθυνος, έπειτα ως Αντιπρόεδρος και για τρεις χρονιές ως Πρόεδρος.

Απόκτησε το Δίπλωμα Ασφαλιστικού Συμβούλου και εγγράφηκε στο Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Ασφαλιστικών Μεσαζόντων, Ασφαλιστικών Συμβούλων στον κλάδο Γενικής Φύσεως και κλάδο Ζωής.

Το 2015 ίδρυσε την διαδικτυακή πλατφόρμα Παράθυρο στην Κριτική Σκέψη με στόχο την κριτική θεώρηση ζητημάτων πολιτικής και κοινωνικής υφής.

Το 2018 ίδρυσε την Επιτροπή Προβολής της Επανάστασης του Ρε Αλέξη με σκοπό τη γνωστοποίηση του ιστορικού αυτού γεγονότος μέσα από διάφορες εκδηλώσεις με την συνδιοργάνωση διαφόρων Φορέων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το 2023 υπέβαλε υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μιλά τρεις γλώσσες Ελληνικά, Βουλγάρικα, Αγγλικά.

Γιάγκου Άδωνις

Γεννήθηκε στη Λευκωσία με καταγωγή από τον κατεχόμενο Γερόλακκο όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικά στη Νέα Υόρκη. Δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα και διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για τρεις θητείες.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Cyprus Business Angel Network CYBAN, που προωθεί την στήριξη και επένδυση σε νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος Αντιπροέδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Σήμερα είναι Οικονομικός Γραμματέας του.

Δανιηλίδης Βαλέριος

Γεννήθηκε το 1974 στο Gumbati της ελληνικής περιοχής Τσάλκα, στην Γεωργία.

Αποφοίτησε από την Δευτεροβάθμια Σχολή του Gumbati το 1991.

Αποφοίτησε από 25ο Λύκειο της περιοχής Καμάρα Θεσσαλονίκης το 1996.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιδρυτής της εταιρείας παροχής διοικητικών υπηρεσιών I&C Services Limited, η οποία ειδικεύεται στον τομέα νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για κυπριακές και διεθνείς εταιρείες.

Παντρεμένος. Έχει δυο παιδιά, τον Σάββα, φοιτητή πανεπιστημίου στην Ελλάδα και τον Ηλία, μαθητή στο Δημοτικό του Αγίου Ανδρέα αντίστοιχα.

Προωθεί τα ιδανικά του Ελληνισμού και ειδικότερα της Κυπριακής και Ποντιακής του κληρονομιάς.

Είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει τους συμπατριώτες του με συμβουλές, πράξεις, εμπειρία. Δεν αδιαφορεί στις ανάγκες και στα προβλήματα των συμπολιτών του. Υπερασπίζεται την ενότητα και τη συνοχή των Ελλήνων, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση και την επιτυχία τους.

Κατέχει μια αξιόλογη, υψηλή και τιμητική θέση στην πολιτική και οικονομική ζωή της Κύπρου και παρόλο που δεν είναι γέννημα θρέμμα αυτής, είναι δημοφιλής, ικανό και ενεργό μέλος της Κυπριακής κοινωνίας.

Με τη συμπεριφορά και την στάση του στη ζωή, δίνει το παράδειγμα στην νέα γενιά, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον και μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία βρίσκονται. Αρκεί να την αγαπούν ειλικρινά και να την έχουν ψηλά, ως αρμόζει στην Πατρίδα.

Σταυρούλα Δημητρίου

Η Σταυρούλα Δημητρίου γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 1988 και κατάγεται από την Κακοπετριά. Από το 2020 κατοικεί μόνιμα στη Λακατάμια. Είναι παντρεμένη και μητέρα μίας κόρης, της Κυριακής, τεσσάρων ετών.

Σπούδασε Περιβαλλοντικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική, με ειδίκευση στη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και περιβαλλοντικών κινδύνων.

Το 2013 εργάστηκε στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στον συντονισμό και την οργάνωση του προγράμματος «Δεντροφυτεύσεις των Ανέργων». Στη συνέχεια εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στο Τμήμα Δασών, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του έργου «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στο Μεταλλείο Αμιάντου» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους.

Ακολούθως, υπηρέτησε ως Επιθεωρήτρια στο Τμήμα Περιβάλλοντος, με αντικείμενο τον έλεγχο ρύπανσης και τη διαχείριση αποβλήτων, ενώ εργάστηκε και ως λειτουργός στο Κέντρο Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους.

Από το 2020 είναι Λειτουργός Περιβάλλοντος και Κοινωνικών Θεμάτων Λευκωσίας στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Παράλληλα, είναι Συντονίστρια της Θεματικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων (ΓΥΚΟ).

Με συνέπεια, επιστημονική γνώση και κοινωνική ευαισθησία, η Σταυρούλα διεκδικεί την ψήφο των πολιτών στις βουλευτικές εκλογές του 2026, με στόχο να ενισχύσει τη φωνή του περιβάλλοντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης στη Βουλή.

Ανδρέας Θεοφάνους

Ο Ανδρέας Θεοφάνους γεννήθηκε το 1960. Κατάγεται από την Άλωνα Πιτσιλιάς και διαμένει στη Λευκωσία.

Σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Susquehanna University της Πολιτείας της Πενσυλβανίας με υποτροφία του προγράμματος Fulbright, αποφοιτώντας με πρώτη τιμητική διάκριση το 1983 (Valedictorian). Συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία του Pennsylvania State University, απ’ όπου έλαβε τους τίτλους Μ.Α. και Ph.D. στα Οικονομικά, το 1985 και το 1988 αντίστοιχα. Διετέλεσε Σύμβουλος επί οικονομικών θεμάτων του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας (1990-1993). Είναι Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών και Δημόσιας Πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας καθώς και Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων.

Έχει επισκεφθεί αριθμό πανεπιστημίων και δεξαμενών σκέψης ως επισκέπτης καθηγητής, ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης ή/και προσκεκλημένος ομιλητής στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Μέση Ανατολή, την Ιαπωνία και την Αυστραλία.

Ήταν/είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος σε αρκετά σημαντικά ερευνητικά έργα. Διαθέτει επίσης ένα δίκτυο συνεργασίας με δεξαμενές σκέψης πολλών χωρών.

Είναι συγγραφέας και συν-επιμελητής διαφόρων βιβλίων, συγγραμμάτων και κειμένων πολιτικής για πολιτικά και οικονομικά θέματα καθώς και για θέματα που σχετίζονται με την Κύπρο, την ΕΕ, την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, την οικονομία, την εκπαίδευση καθώς επίσης και ζητήματα διακυβέρνησης διεθνικών και πολυεθνικών κρατών. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται επίσης συγγράμματα για την κρίση της Ευρωζώνης καθώς και τις περιπτώσεις της Κύπρου και της Ελλάδας.

Είναι παντρεμένος με την Ανδρούλλα Θεοφάνους με την οποία απέκτησαν τρεις γιους, τους Φειδία, Ανδρόνικο και Ευαγόρα.

Οζ Καραχάν

Ο Οζ Καραχάν είναι Κύπριος πολιτικός αναλυτής, αρθρογράφος και Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων. Σε συνέχεια των σπουδών του στο Αγγλο-Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στην Τσεχία, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Παγκόσμια Πολιτική και Ανάλυση Συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρήνη και στη συνέχεια συνέχισε την εκπαίδευσή του στην Επικοινωνία για την Ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο του Μάλμο.

Έζησε τα εφηβικά του χρόνια στην Αμμόχωστο πριν επιστρέψει πίσω στις ελεύθερες περιοχές από όπου κατάγεται μέρος της οικογένειάς του.

Παράλληλα με τη μακροχρόνια αντι-κατοχική του δράση, ως ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Κυπρίων, διατελεί Αντιπρόεδρος της διεθνούς οργάνωσης Διεθνής Ένωσης Λαϊκού Αγώνα, καθώς και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Μαρία Κολά

Η Μαρία Κολά γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1990 και κατάγεται από το Παλαιομέτοχο. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και κατέχει Μεταπτυχιακό στην Ανάλυση Δεδομένων από το UCLan Cyprus. Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε για 14 χρόνια στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων και σήμερα εργάζεται ως Product Manager σε νεοφυή κυπριακή επιχείρηση.

Η ενασχόλησή της με τα κοινά ξεκίνησε από την ηλικία των 5 ετών, μέσω του Σώματος Προσκόπων Κύπρου. Από το 2012 αποτελεί ενεργό μέλος της Νεολαίας Οικολόγων, όπου διετέλεσε Γενική Γραμματέας (2014–2018). Εξελέγη Αντιπρόεδρος Β’ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (2013–2015), Πρόεδρος του ΣυΝΚ (2022–2023) και Αντιπρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών (2022–2025). Τον Δεκέμβριο του 2025 εξελέγη Γενική Γραμματέας της Οικολογικής Κίνησης Κύπρου και τον Φεβρουάριο του 2026 εξελέγη Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, αναλαμβάνοντας ενισχυμένο ρόλο στη στρατηγική και πολιτική κατεύθυνση του Κινήματος. Έχει επίσης διεθνή παρουσία μέσω του One Young World, των Νέων Ευρωπαίων Πρασίνων και της Κοινοπολιτείας. Σήμερα είναι ο εθνικός σύνδεσμος της Πλατφόρμας Νεολαίας της UNECE.

Στην καθημερινότητά της βρίσκει ισορροπία μέσα από τη μουσική, τα podcasts και το stand-up comedy. Πιστεύει βαθιά στις δυνατότητες των ανθρώπων και των νέων ειδικότερα – και συνεχίζει να δρα, να εξελίσσεται και να δημιουργεί με έναν στόχο: να χτίσει έναν πιο φωτεινό και πιο δίκαιο κόσμο.

Νικολέττα Λουκά

Η Νικολέττα Λουκά είναι πτυχιούχος στη Διαχείριση Ασφάλειας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Παγκόσμια Εγκληματολογία. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων (ΓΥΚΟ).

Από το 2007 αποτελεί ενεργό και συνεπές μέλος του Κινήματος, ενώ έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων. Η εθελοντική της δράση εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, με ουσιαστική συμβολή σε πληθώρα μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Μητέρα δύο παιδιών, η υποψηφιότητά της εστιάζει σε κοινωνικά ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα ισότητας των φύλων και αντιμετώπισης της βίας.

Για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, είναι μέλος του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια, εκπροσωπώντας τη ΓΥΚΟ.

Έλενα Λυμπουρή – Κοζάκου

Η δρ Έλενα Λυμπουρή – Κοζάκου γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1977 με καταγωγή από την κατεχόμενη Μόρφου. Είναι κάτοχος ΒΑ(Hons) Architecture, δίπλωμα αρχιτέκτονα μηχανικού από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδακτορικού τίτλου στην αποκατάσταση μνημείων από το ίδιο Τμήμα.

Η διδακτορική της διατριβή εκδόθηκε το 2018 από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Πρόσφατα έχει ολοκληρώσει την μεταδιδακτορική της έρευνα στο ΤΕΠΑΚ με θέμα την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη των παραδοσιακών οικισμών της Κύπρου.

Από τα εφηβικά της χρόνια είχε έντονη εμπλοκή στα κοινά. Είχε συμμετάσχει στις εκστρατείες διαφώτισης πλάι στις μανάδες των αγνοουμένων στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας, στις πορείες των γυκαικών καθώς επίσης στις πορείες των μοτοσυκλετιστών.

Εργάστηκε για σχεδόν δέκα χρόνια ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης. Έχει επίσης εργαστεί ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ως ιστορικός μνημείων σε έργα αποκατάστασης μνημείων.

Σήμερα, εργάζεται ως ερευνήτρια στο Τμήμα Διοίκησης και Τουρισμού του ΤΕΠΑΚ καθώς επίσης ως συνεργαζόμενο ακαδημαϊκό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Η Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου είναι αδελφότεκνη του ήρωα ποιητή της Αντίστασης Δώρου Λοϊζου.

Μιχάλης Μενελάου

Ο Μιχάλης Μενελάου, γεννήθηκε το 1993 στη Βυζακιά του διαμερίσματος Μόρφου.

Είναι απόφοιτος του Γυμνασίου και Λυκείου Σολέας. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, σπούδασε δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Υπηρέτησε επί σειρά ετών το δημοσιογραφικό λειτούργημα, εργαζόμενος σε παραδοσιακά και ψηφιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αποκτώντας σφαιρική αντίληψη της κυπριακής πραγματικότητας. Η επαγγελματική του πορεία συνεχίστηκε στον τομέα της στρατηγικής Επικοινωνίας και του Μάρκετινγκ, όπου δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα.

Υπήρξε Λειτουργός Τύπου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών από το 2019 έως το 2023 και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος, από το 2021 έως το 2025 συμμετέχοντας ενεργά στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση επικοινωνιακής πολιτικής στις βουλευτικές εκλογές του 2021.

Γιάννος Οικονόμου

Ο Γιάννος Οικονόμου, με ρίζες από την Κερύνεια και το Σαράντι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγλαντζιά και κατοικεί μόνιμα στην Έγκωμη με την οικογένειά του.

Σπούδασε Γραφικές Τέχνες και Διαφημιστικό Σχέδιο. Διαθέτει μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της οπτικής επικοινωνίας, έχοντας εργαστεί σε διαφημιστικά γραφεία, design στούντιο και εμπορικές εταιρείες, στους τομείς του σχεδιασμού, των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, συνεργαζόμενος με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον εκδοτικό χώρο με τον σχεδιασμό και την εικονογράφηση βιβλίων.

Συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις με έμφαση στον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής στον χώρο της εκπαίδευσης και της τοπικής κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ιδιαίτερα μέσα από την Πρωτοβουλία για μια Ανθρώπινη Έγκωμη και Λευκωσία η οποία στοχεύει μεταξύ άλλων σε ένα Μεγάλο Πράσινο Αστικό Πάρκο στο χώρο της πρώην Κρατικής Έκθεσης.

Στέλλα Πετρίδου

Η Στέλλα γεννήθηκε στην Λευκωσία λίγο μετά τον πόλεμο. Ο πατέρας της καταγόταν από την Λευκωσία και η μητέρα της από το κατεχόμενο Νέο Χωρίο Κυθρέας. Αν και η μητέρα της δεν θεωρήθηκε εκτοπισμένη εφόσον μετακόμισε στις ελεύθερες περιοχές λίγο πριν τον πόλεμο, εντούτοις η Στέλλα μεγάλωσε με τις ιστορίες της μητέρας και της γιαγιάς της για το κατεχόμενο χωριό. Ως παιδί βίωσε τον οικογενειακό πόνο του ξεριζωμού.

Σπούδασε εξ αποστάσεως και είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants και μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Eλεγκτών Κύπρου. Κατέχει Πιστοποιητικά Βασικής Κατάρτισης στην Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Όνειρο της ήταν η νομική σπουδή στο εξωτερικό. Δεν είχε την ευκαιρία, εφόσον τότε η μητέρα της ήταν μακροχρόνια ασθενούσα και λίγο αργότερα απεβίωσε. Είναι αυτοδημιούργητη. Εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης σε ιδιωτικές εταιρείες στους τομείς: συμμόρφωσης για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, παροχής υπηρεσιών ελεγκτικής δικανικής για εντοπισμό οικονομικής απάτης, παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες όπως – αξιολόγηση εταιρικής αξίας και αξιολόγηση διαδικασιών διακυβέρνησης, αξιολόγηση δικλείδων ελέγχου, ετοιμασία επιχειρησιακών σχεδίων.

Ο πυρήνας των αξιών της είναι: η κοινωνική δικαιοσύνη και η εξάλειψη της διαφθοράς. Το πολιτικό-τραπεζικό γίγνεσθαι στην Κύπρο έχει επηρεάσει δυσμενώς και τη δική της ζωή. Εθελοντικά ως καταναλωτής-δανειολήπτης βοήθησε δανειολήπτες να υποβάλουν αναφορές στην Ευρώπη για το θέμα της καταχρηστικής τραπεζικής πρακτικής που ταλανίζει την Κύπρο. Ρωτά, διαβάζει, μαθαίνει και αγωνίζεται ως καταναλωτής έναντι της τραπεζικής αδικίας.

Τρέφει ιδιαίτερο σεβασμό και συμπόνια προς τους αδύναμους: τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα ζώα. Είναι φιλόζωη και έχει διασώσει σκυλάκια και γατάκια που ήταν αδέσποτα.

Μελετά αυτογνωσία, και παρακολουθεί μαθήματα online εδώ και 2 έτη. Χόμπι της το περπάτημα στη φύση, καθώς και η μαγειρική.

Στόχος της ζωής της: η κοινωνική δικαιοσύνη, η ευμάρεια της κοινωνίας, η διασφάλιση του κυττάρου της οικογένειας, η εξάλειψη της διαφθοράς, και η αρμονική ευημερία ανθρώπων ζώων και της φύσης.

Αλεξία Σακαδάκη

Η Αλεξία Σακαδάκη κατάγεται από το Παλαιχώρι και μεγάλωσε στη Λακατάμια, στη Λευκωσία. Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου σπούδασε Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, με πτυχίο στην Κοινωνιολογία και δευτερεύον στις Πολιτικές Επιστήμες. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Από το 2009 συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, εκπροσωπώντας το Κίνημα σε συνέδρια και δράσεις του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Έχει διατελέσει συντονίστρια του Μεσογειακού Δικτύου Πρασίνων για πέντε έτη και Γενική Γραμματέας της Νεολαίας Οικολόγων για δύο συνεχείς θητείες.

Σήμερα είναι συντονίστρια του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του Κινήματος. Παράλληλα, είναι μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου.

Με συνέπεια και ενεργό παρουσία, εργάζεται για μια Κύπρο πιο πράσινη, δίκαιη και συμμετοχική, όπου οι πολίτες έχουν λόγο στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Παναγιώτης Ταλιώτης

Ο Παναγιώτης Ταλιώτης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1969 και κατάγεται από τη Γεροσκήπου και τον Άγιο Παύλο Λευκωσίας. Αποφοίτησε από το Λύκειο Κύκκου Α΄ το 1986 και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά στις ειδικές δυνάμεις ως έφεδρος αξιωματικός, συνεχίζοντας αργότερα στην εφεδρεία και ως εθελοντής στην εθνοφυλακή. Παρακολούθησε σπουδές χρηματοοικονομικού και νομικού περιεχομένου.

Αναμείχθηκε ενεργά στο κίνημα νεολαίας ως μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Σοσιαλιστικής Νεολαίας ΕΔΕΝ (Σ.Ν.ΕΔΕΝ) και στη συνέχεια διετέλεσε Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Συμμετείχε ενεργά στις επαφές με τουρκοκυπριακές οργανώσεις νεολαίας, προωθώντας τον εκδημοκρατισμό του Συμβουλίου Νεολαίας, τη διεύρυνση της συμμετοχής των νέων και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του θεσμού.

Εργάστηκε ως τραπεζικός υπάλληλος, ως συνδικαλιστής στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην οικοδομική βιομηχανία, καθώς και ως τοπικός κοινοβουλευτικός συνεργάτης του ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη. Σήμερα είναι αυτοαπασχολούμενος στον τομέα των υπηρεσιών. Συμμετέχει ενεργά στο Παγκύπριο Κίνημα Ελευθερίας και είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Μαρία Τριανταφυλλίδου

Η Μαρία Τριανταφυλλίδου, με ποντιακή καταγωγή διαμένει και εργάζεται στην Κύπρο τα τελευταία τριάντα χρόνια. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Stavropol State University της Ρωσίας. Μιλά άπταιστα την ελληνική, την ρωσική και την αγγλική γλώσσα.

Από το 2015, εργάζεται ως Γενική Διευθύντρια σε Όμιλο Εταιρειών στους τομείς της κατασκευής, ανάπτυξης και φιλοξενίας καθώς επίσης διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του χώρου εστίασης Yummy Mandarino Chinese Restaurant.

Ως πολίτης συμμετέχει ενεργά σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και σε δράσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι μητέρα δυο παιδιών και διαμένει στο Δήμο Στροβόλου.

Τσιμίλλης Κυριάκος





Γεννήθηκε στη Λευκωσία (1950). Κάτοχος πτυχίου και διδακτορικού διπλώματος Χημείας (Πανεπιστήμιο Αθηνών – 1971, 1977). Δίδαξε στη Φυσικομαθηματική Σχολή (1975-1980) και σε Λύκεια (Παραλίμνι, Λεμεσός). Ασχολήθηκε με θέματα τυποποίησης, πιστοποίησης και διαπίστευσης (1982-2013) – Διευθυντής Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (2009-2013). Συμμετείχε ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπροσωπώντας τον Οργανισμό, την Παγκύπρια Ένωση Χημικών και το Κίνημα Οικολόγων. Οργανωτής/ομιλητής σε προγράμματα κατάρτισης/συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό. Συγγραφέας επιστημονικών άρθρων (διασφάλιση ποιότητας, περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά). Μετέχει ενεργά στους Φίλους του Ακάμα, την Επιτροπή Αγίου Ανδρέα, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, την Κυπριακή Αντι-πυρηνική Πλατφόρμα. Από το 1985 αρθρογραφεί σε εβδομαδιαία βάση στον Τύπο. Ασχολείται με τη φωτογραφία και τη γελοιογραφία. Δημοτικός Σύμβουλος/Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος Δήμου Λευκωσίας (2017-2024), Αντιπρόεδρος Α΄ του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών και εκπρόπωπος του Κινήματος στο Εθνικό Συμβούλιο (2022-2025) και την Πολιτική Ομάδα για το Κυπριακό (2024- ) και για πολλά χρόνια Μέλος της Κεντρικής και της Πολιτικής Επιτροπής και Συντονιστής Επιτροπής Κυπριακού.

Χατζηστυλλή Κατερίνα

Σπούδασε Αρχαιολογία, Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Λονδίνου και Μονάχου. Έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος Α΄ του Κινήματος Οικολόγων και Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Στροβόλου. Εργάζεται ως Διευθύντρια του Ιδρύματος Universitas, το οποίο προωθεί την έρευνα για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων μέσω της εκπόνησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, της διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων, καθώς και της ίδρυσης ή/και υποστήριξης ιδρυμάτων, όπως πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Έχει εργαστεί σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία), καθώς και σε μουσεία του εξωτερικού (Γερμανικό Μουσείο, Παλαιά Πινακοθήκη). Υπήρξε συνεργάτιδα σε επαναπατρισμούς αρχαιοτήτων (Υπόθεση Μονάχου), ενώ συμμετείχε σε ανασκαφές στην Κύπρο και στο εξωτερικό και συνεργάστηκε με το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Έχει λάβει μέρος σε διεθνείς διαγωνισμούς (Μπιενάλε Βενετίας), ενώ συνεργάστηκε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Παγκόσμιο Φόρουμ Πολιτισμών (Λευκωσία) στην καταγραφή και μελέτη των θρησκευτικών μνημείων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα που αφορούν την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Περιβάλλοντος, καθώς και την Πολιτιστική Πολιτική και Διπλωματία.

Βιργινία Χρήστου

Η Βιργινία Χρήστου με καταγωγή από το Αργάκι και την Κάτω Ζώδια της Κατεχόμενης Επαρχίας Μόρφου είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής και Πολιτικών Επιστημών, ενώ παράλληλα διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Είναι μέλος της Πολιτικής και Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καθώς και Συντονίστρια της Θεματικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού του Κινήματος. Παράλληλα, είναι Νομική Λειτουργός του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών (ΚΣΚ). Ασχολείται με θέματα που αφορούν τα γενικά δικαιώματα των καταναλωτών, την ενέργεια, καθώς και με χρηματοοικονομικής φύσεως ζητήματα. Συμμετέχει στο Consumer Policy Advisory Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον BEUC (European Consumer Organization) και στο Consumer International Forum, συνδράμοντας στη διαμόρφωση προτάσεων και εισηγήσεων που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Παράλληλα, εντάσσεται στη δεκαμελή ομάδα εργασίας του ANEC για δημιουργία προτύπων που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει σταθερή παρουσία στα ΜΜΕ και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προβάλλοντας με συνέπεια κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους καταναλωτές.

Ανδρέας Χρίστου

Ο Ανδρέας Χρίστου γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1987. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα του Ποινικού Δικαίου, με ενασχόληση την ποινική μεταχείριση των εξαρτημένων δραστών σε Κύπρο και Ελλάδα.

Ίδρυσε και διευθύνει το δικηγορικό γραφείο Α. Χρίστου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. από το 2019, ενώ από το 2018 είναι επισκέπτης διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Τμήμα Νομικής, όπου διδάσκει τα μαθήματα Γενικό και Ειδικό Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο των Ανηλίκων, Σωφρονιστική, Ανακριτική, Ποινολογία και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι.

Έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα ανηλίκων και προβαίνει συχνά σε δημόσιες παρεμβάσεις για ζητήματα νομικής και κοινωνικής φύσεως, ενώ έχει συμβάλει στην ετοιμασία νομοθετημάτων.

Κατάγεται από την Παναγιά της Πάφου και τη Λεμεσό και μεγάλωσε στη Λακατάμια. Τα τελευταία χρόνια κατοικεί στο Τσέρι.

Υποψήφιοι Επαρχίας Αμμοχώστου

Πέτρος Βουτουρής

Ο Πέτρος Βουτουρής γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1955 στη Βατυλή της επαρχίας Αμμοχώστου. Κατάγεται από μια ακριτική περιοχή της Κύπρου και διατηρεί βαθιά σχέση με την ιστορία, τις μνήμες και τους αγώνες της κατεχόμενης πατρίδας μας.

Είναι παντρεμένος με την Παναγιώτα Τάκη Πάρη και μαζί απέκτησαν τρεις κόρες, την Κυριακή, τη Μαρία και την Άντρη.

Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στον τομέα των οικοδομικών επιχειρήσεων, αποκτώντας μέσα από την πολυετή του πορεία σημαντική εμπειρία σε ζητήματα ανάπτυξης, πρακτικής διαχείρισης και καθημερινής επαφής με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκίνησε από το 1981 και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα, με σταθερό ενδιαφέρον για την τοπική αυτοδιοίκηση, την κοινωνική προσφορά και τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή. Στο πλαίσιο αυτής της μακράς πορείας, διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Λατσιών, υπηρετώντας τον πολίτη με υπευθυνότητα, συνέπεια και διάθεση προσφοράς.

Η πολυετής παρουσία του στα κοινά, η εμπειρία του στην αυτοδιοίκηση και η βαθιά γνώση των προβλημάτων της κοινωνίας αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τη διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων προς όφελος των πολιτών της επαρχίας Αμμοχώστου και ολόκληρης της Κύπρου.

Ηλιάδης Γεώργιος

Είναι Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών τα τελευταία 10 χρόνια, με πλούσια προσωπική παραγωγή κοινοβουλευτικού έργου. Έχει συνεργατεί στενά τα τελευταία χρόνια με τον κ. Σταύρο Παπαδούρη, ιδιαίτερα για τα θέματα προτασίας των δανειοληπτών. Διετέλεσε 4 χρόνια ως Επιστημονικός Συνεργάτης της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και συμμετείχε σε εθνικές επιτροπές για την αξιολόγηση μεγάλων αναπτύξεων και έργων.

Είναι κάτοχος πτυχίου στην Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών της ΑνΑΔ και Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Κατέχει την εμπειρία, τα εργαλεία και την θέληση, να προσφέρει ουσιαστικό κοινοβουλευτικό και κοινωνικό έργο για τους συμπολίτες του στην Επαρχία Πάφου. Πολιτικά, επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα προβλήματα των κοινωνικών ανισοτήτων, της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Κυριάκος Κυριάκου

Ο Κυριάκος Κυριάκου γεννήθηκε στη Λεμεσό και από νωρίς αφιερώθηκε στην υπεράσπιση των ανυπεράσπιστων ζώων. Με σταθερή προσήλωση στα δικαιώματα όλων των έμβιων όντων, ανέπτυξε έντονη δράση στον τομέα της φιλοζωίας.

Μαζί με την αείμνηστη σύζυγό του, Patricia Radnor Kyriacou, ίδρυσαν την επιμορφωτική οργάνωση «ΚΙΒΩΤΟΣ», η οποία για περισσότερα από 20 χρόνια πρωτοστάτησε σε καθοριστικές παρεμβάσεις. Μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμάτων της συγκαταλέγονται το κλείσιμο του δελφινάριου στην Αγία Νάπα, η παύση λειτουργίας του ζωολογικού κήπου Λεμεσού (ο οποίος επαναλειτούργησε αργότερα με περιορισμένο αριθμό μικρών ζώων και σήμερα, το 2026, εξετάζεται το οριστικό του κλείσιμο του), καθώς και η μεταφορά άγριων ζώων —όπως καφέ αρκούδες, λεοπαρδάλεις, ρακούν και πιθηκοειδή— σε κατάλληλα φυσικά περιβάλλοντα.

Ο Κυριάκου υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Κινήματος Οικολόγων και στη συνέχεια ίδρυσε το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, του οποίου παραμένει πρόεδρος μέχρι σήμερα, συνεχίζοντας αδιάλειπτα τον αγώνα για την προστασία των ζώων σε πολιτικό επίπεδο.

Το 2007 απέκτησε εξειδικευμένο δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Cambridge στον τομέα της ευημερίας των ζώων. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και νομοθεσιών για την προστασία και την ευημερία των ζώων, τόσο εντός όσο και εκτός κοινοβουλίου.

Μιχαήλ Χρύσω

Η υποψήφια γεννήθηκε το 1977 στη Λάρνακα και είναι το πρώτο από τα τρία παιδιά του Χρυσόστομου Χρυσοστόμου, με καταγωγή από την Αχερίτου, και της Λουκίας Μιχαήλ, με καταγωγή από την Ορόκλινη. Η οικογένειά της βίωσε τον ξεριζωμό του 1974 και την προσφυγιά, αφού μετά την τουρκική εισβολή εκτοπίστηκε και για ενάμιση περίπου χρόνο διέμενε στην αποθήκη «Ζακαφ», μέχρι την παραχώρηση κατοικίας στον συνοικισμό Αυγόρου. Οι εμπειρίες αυτές σημάδεψαν από νωρίς τη ζωή της και διαμόρφωσαν την κοινωνική της ευαισθησία και τη βαθιά της προσήλωση σε αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια και η κοινωνική αλληλεγγύη.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Πάνου Ιωάννου στο Φρέναρος και στη συνέχεια ακολούθησε επαγγελματική πορεία στον ιδιωτικό τομέα, εργαζόμενη αρχικά ως ιδιωτική υπάλληλος στον τομέα της προώθησης προϊόντων. Σήμερα εργάζεται ως φροντίστρια στο ΣΚΕ Ορμήδειας, προσφέροντας καθημερινά με συνέπεια, φροντίδα και ανθρωπιά στον συνάνθρωπο, μέσα από έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και κοινωνικά σημαντικό ρόλο.

Η πολιτική και κοινωνική της δράση είναι μακρόχρονη και ουσιαστική. Από το 2008 είναι ενεργό μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Αμμοχώστου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, συμβάλλοντας σταθερά στις παρεμβάσεις, τις δράσεις και τους αγώνες του Κινήματος σε τοπικό και επαρχιακό επίπεδο. Παράλληλα, συμμετέχει και στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος, έχοντας ενεργό παρουσία στις συλλογικές διαδικασίες, στις πολιτικές αποφάσεις και στη διαμόρφωση θέσεων γύρω από ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Επιπρόσθετα, εργάστηκε για ένα χρόνο στο επαρχιακό γραφείο Λάρνακας του Κινήματος ως γραμματειακή λειτουργός, αποκτώντας άμεση εμπειρία στην οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της πολιτικής δράσης.

Είναι μητέρα ενός γιου, 20 ετών, και γνωρίζει πολύ καλά τις αγωνίες, τις ανάγκες και τις προκλήσεις της σύγχρονης κυπριακής οικογένειας. Με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, βιώματα προσφυγιάς, καθημερινή επαφή με τον κόσμο και συνεπή πολιτική παρουσία, καταθέτει την υποψηφιότητά της με αίσθημα ευθύνης, θέλοντας να εκφράσει τη φωνή των απλών ανθρώπων, των εργαζομένων, των οικογενειών και της κοινωνίας που διεκδικεί περισσότερη δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και ελπίδα.

Παναγή Παρουσία

Η Παρουσία Παναγή γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1984 και κατάγεται από τη Λάρνακα. Φοίτησε στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας, στον κλάδο της Ξενοδοχειακής Σχολής. Στην επαγγελματική της πορεία εργάστηκε ως χειρίστρια μηχανών στους Φούρνους Ζορπάς στη Λάρνακα, ως εξωτερική πωλήτρια στην Caterline στη Λεμεσό, ενώ είχε επίσης επαγγελματική δραστηριότητα στη Λευκωσία ως αυτοεργοδοτούμενη στο Υπουργείο Υγείας και ως ταμίας στην ΕΚΟ Αρεδιού. Από το 2019 μέχρι σήμερα εργάζεται ως Supervisor στη Sodexo στη Λεμεσό. Μιλά ελληνικά και αγγλικά.

Παράσχου Μιχάλης

Γεννήθηκε στο Παραλίμνι το 1966, όπου και κατοικεί μόνιμα με την οικογένειά του. Είναι απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής στον κλάδο του ηλεκτρολόγου μηχανικού και διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της τεχνικής διαχείρισης. Σήμερα εργάζεται ως προϊστάμενος του Τεχνικού Τμήματος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στον Πρωταρά, με υπευθυνότητα για τον συντονισμό, την επίβλεψη και την ομαλή λειτουργία όλων των τεχνικών εγκαταστάσεων.

Η προσφορά του στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είναι μακρόχρονη και ουσιαστική. Διετέλεσε Εκτελεστικός Γραμματέας του Κινήματος για τρεις συνεχείς θητείες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση του φορέα. Παράλληλα υπηρέτησε ως Επαρχιακός Γραμματέας Αμμοχώστου για τέσσερις θητείες, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην προώθηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τοπικών ζητημάτων της περιοχής.

Σήμερα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Εκτελεστικού Γραμματέα και του Επαρχιακού Γραμματέα Αμμοχώστου του Κινήματος, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη προσφορά του εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής για 21 έτη, με ενεργή συμμετοχή σε πλήθος θεματικών επιτροπών και παρεμβάσεων που αφορούν τα κοινά της επαρχίας Αμμοχώστου.

Κεντρικό του όραμα αποτελεί η απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας, καθώς και η οικοδόμηση μιας πράσινης, ελεύθερης και δίκαιης Κύπρου. Πιστεύει σε μια κοινωνία που προσφέρει ίσες ευκαιρίες, καταπολεμά τη φτώχεια και την ανεργία και προστατεύει ουσιαστικά το περιβάλλον. Υποστηρίζει ένθερμα την αναβάθμιση του συστήματος υγείας, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την αποτροπή απώλειας ανθρώπινων ζωών λόγω παραλείψεων ή αδυναμιών του συστήματος.

Πιτσιλλίδης Μιχαλάκης

Ο Μιχαλάκης Πιτσιλλίδης γεννήθηκε στο Μαζωτό και είναι κάτοικος Λάρνακας. Εργάστηκε για 37 χρόνια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ως δημόσιος υπάλληλος και σήμερα είναι συνταξιούχος.

Από νεαρή ηλικία επέδειξε έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά και τη δημόσια ζωή. Από το 1970 συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες, διατηρώντας σταθερό ενδιαφέρον για τα ζητήματα της κοινωνίας, της δικαιοσύνης και της προόδου του τόπου επιδιώκοντας να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση πολιτικών που στηρίζουν την κοινωνία και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών

Σάββα Χρύσω

Η Χρύσω Σάββα γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1964 στο κατεχόμενο χωριό Άγιος Νικόλαος, στην περιοχή Λευκονοίκου της επαρχίας Αμμοχώστου. Η καταγωγή της από την κατεχόμενη Αμμόχωστο αποτελεί ζωντανό σημείο αναφοράς της ταυτότητάς της και της σχέσης της με τον τόπο μας.

Από το 1985 διαμένει στα Λατσιά. Είναι παντρεμένη και μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Είναι απόφοιτος του Λυκείου Θηλέων Κύκκου. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας εργάστηκε σε διάφορες υπεραγορές ως ταμίας, ενώ για ένα διάστημα δραστηριοποιήθηκε και ως ιδιοκτήτρια περιπτέρου στο Μαζωτό. Σήμερα είναι οικοκυρά.

Η πορεία της χαρακτηρίζεται από εργατικότητα, συνέπεια και καθημερινή επαφή με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, της οικογένειας και της τοπικής κοινότητας. Ως γυναίκα με προσφυγικές ρίζες, επαγγελματική εμπειρία και βαθιά γνώση της καθημερινότητας, επιθυμεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εκπροσώπηση της επαρχίας Αμμοχώστου και στην ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.

Σταυρή - Χατζηγιάννη Ευάνθη (Εύη)

Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1960. Αποφοίτησε με άριστα από το Οικονομικό Λύκειο Λευκωσίας το 1978.

Κάτοχος Πτυχίου (B.A.) Ευρωπαϊκών Σπουδών (Γαλλικά, Γερμανικά, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί), Πανεπιστήμιο Μπάκιγχαμ. Μέρος των σπουδών αυτών πραγματοποιήθηκε στα Πανεπιστήμια Στρασβούργου, Σααρμπρύκεν και Μονάχου.

Παρακολούθησε μεταπτυχιακά σεμινάρια στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Κάτοχος μεταπτυχιακού (M.A.) στις Κοινωνικές Επιστήμες (Ευρωπαϊκές Σπουδές), Πανεπιστήμιο Ντάραμ.

Το 1988 προσλήφθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως Λειτουργός της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, της οποίας ανέλαβε τη διεύθυνση το 2009 μέχρι την αφυπηρέτησή της το 2020.

-Μέλος του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου.

-Γραμματέας του Δ.Σ. του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (ΕΠΟΚ).

-Διετέλεσε Γραμματέας και Πρόεδρος του Οργανισμού Γυναικών Επιχειρηματιών-Επαγγελματιών (ΟΓΕΕ) Λευκωσίας.

Άρθρα, χρονογραφήματα και άλλα λογοτεχνικά της κείμενα, με τα ψευδώνυμα Εύη Μανιάτη και Αργυρώ Σαρρή, έχουν δημοσιευθεί επί σειρά ετών στον Κυπριακό Τύπο. Ασχολείται με την ποίηση και την στιχουργική.

Μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Τον τελευταίο χρόνο παρακολουθεί μαθήματα αραβικών.

Παντελάκης Χατζηγέρου

Ο κ. Παντελάκης Π. Χατζηγέρου, γεννήθηκε το 1959 στη Βατυλή Αμμοχώστου και σήμερα ζει στα Λατσιά Λευκωσίας, (επίσης κατοίκησε στην Λεμεσό, Πάφο, Παραλίμνη, Αμερική). Έχει τέσσερα παιδιά (τα δύο στην Αμερική). Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως υπαξιωματικός πεζικού και διαβιβάσεων. Τελείωσε την Τεχνική Λεμεσού ως τεχνικός ηλεκτρονικών. Κατέχει Πτυχίο (BBA) Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ – Baruch College (CUNY) Νέα Υόρκη και Μεταπτυχιακό (MSc) στην Διοίκηση Φιλοξενίας – School of Hospitality & Tourism Management (FIU), Μαϊάμι, Φλόριντα. Εργάστηκε για περίπου 20 χρόνια ως διευθυντής επιχειρήσεων (Φιλοξενία, Εισαγωγές, Λογισμικά). Από το 2005 είναι Ανώτερος Εκπαιδευτικός στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Cyprus College, σε θέματα Διοίκησης, Μάρκετινγκ και Φιλοξενίας. Από το 2013, είναι ενεργό μέλος του Κινήματος Οικολόγων Κύπρου (μέλος Επιτροπών Παιδείας & Μάρκετινγκ). Στόχοι του η βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας χωρίς άσκοπες σπατάλες, η ποιοτική εκπαίδευση, η αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, η ευημερία των επιχειρήσεων, η κατά προτεραιότητα προστασία του βιοτικού επίπεδού και της ποιότητας ζωής του Κύπριου, όπως και των φυσικών, περιβαλλοντικών & άυλών πόρων της πατρίδας μας.

Χρίστου Μυριάνα

Η Μυριάνα Χρίστου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1988, με καταγωγή από τα κατεχόμενα Γέναγρα της επαρχίας Αμμοχώστου και την κατεχόμενη Κυθραία Λευκωσίας.

Από μικρή ηλικία είχε έντονη ευαισθησία απέναντι στην αδικία και την εκμετάλλευση, ενώ η ενασχόλησή της με τα κοινά ξεκίνησε από τα εφηβικά της χρόνια. Έλαβε ενεργό ρόλο σε αντιναρκωτικές οργανώσεις και συμμετείχε σε εκστρατείες καταπολέμησης των ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, συμμετείχε σε οργανώσεις που είχαν ως στόχο την προστασία και την ψυχολογική ενδυνάμωση των μελών οικογενειών ατόμων με εξαρτήσεις.

Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου της Νεολαίας Οικολόγων, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως. Είναι επίσης ενεργό μέλος της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων και το 2025 εκλέχθηκε Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Κίνησης. Την ίδια χρονιά εξελέγη και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Σήμερα, διατηρεί ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας στην Αγλαντζιά, όπου και κατοικεί.

Υποψήφιοι Επαρχίας Λεμεσού

Σταύρος Παπαδούρης

Ο Σταύρος Παπαδούρης γεννήθηκε το 1974 στη Λεμεσό, με καταγωγή από τη Μονή Λεμεσού και τις Κέδαρες Πάφου. Είναι απόφοιτος του Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, σπούδασε Διεύθυνση Ξενοδοχείου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε σπουδές στη Διοίκηση Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό και προσφέρει συμβουλές προώθησης και διαχείρισης ακινήτων, καθώς και υπηρεσίες ψηφιοποίησης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

Αντιλαμβανόμενος έγκαιρα τον κίνδυνο απώλειας της πρώτης κατοικίας για πολλούς συμπολίτες μας λόγω του υπέρμετρου δανεισμού, προχώρησε το 2013 στην ίδρυση του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, του οποίου είναι Επίτημος Πρόεδρος. Υπό την ιδιότητά του αυτή, έχει συμβάλει σε πληθώρα ακυρώσεων πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, ενώ είχε ενεργό συμμετοχή στη συζήτηση και εφαρμογή σχεδίων και νομοθετημάτων, όπως το Σχέδιο Εστία, το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και η προστασία των εγκλωβισμένων αγοραστών.

Τον Μάιο του 2021 εκλέγηκε βουλευτής και είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.

Από το 2019 είναι επίσης μέλος της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών.

Τον Απρίλιο του 2025 εκλέγηκε Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Μαρία Διαμαντίδου

Η Μαρία Διαμαντίδου, δημοτική σύμβουλος Λεμεσού και ιδιοκτήτρια της Diamantidou School of Music, Dance and Drama, είναι υποψήφια βουλευτής με αφοσίωση στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή. Ως πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής και του πολιτιστικού σωματείου ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ έχει προωθήσει τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της μουσικής παιδείας σε όλη την Κύπρο. Μητέρα τριών παιδιών, γεννημένη και μεγαλωμένη στη Λεμεσό, φέρνει εμπειρία, όραμα και βαθιά σύνδεση με την κοινότητα. Κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η Μαρία Διαμαντίδου δεσμεύεται να υπηρετήσει τη χώρα με ακεραιότητα, δημιουργικότητα και αποφασιστικότητα, προωθώντας την εκπαίδευση, τον πολιτισμό την πρόληψη σε θέματα δημόσιας ασφάλειας και την κοινωνική πρόοδο. Με σταθερό όραμα για μια Κύπρο δυνατή, ενεργή και ενωμένη, φιλοδοξεί να φέρει νέες ευκαιρίες σε κάθε πολίτη, δίνοντας φωνή σε όλους.

Ιωαννίδης Άκης

Γεννήθηκε στη Λεμεσό. Αποφοίτησε από το Β’ Οικονομικό Γυμνάσιο Λεμεσού.

Υπηρέτησε την θητεία του σαν Ανθυπολοχαγός το 1975 στο 281 τ.π στη Βυζακιά και συνέχισε έφεδρος Υπολοχαγός.

Είναι διπλωματούχος του Παν/μίου Βελιγραδίου στη Διεύθυνση ξενοδοχείου και κάτοχος μάστερ του Παν/μίου Νίκαιας στη Γαλλία στα οικονομικά και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Από το 1983 μέχρι το 2020 ήταν Γενικός Διευθυντής σε ξενοδοχεία και με την συνταξιοδότηση του έγινε Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής, Αξιολογητής και Επιθεωρητής της ΑΡΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Α.Ν.Α.Δ. καθώς και Καθηγητής σε Κολλέγιο.

Διδάσκει και εκπαιδεύει στελέχη εταιρειών σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Είναι επίσης Εκπαιδευτής συστημάτων Ποιότητας ISO

-Πρώην Εκπρόσωπος τύπου της Α. Ε.Λ

-Πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΥΞΕ

-Πρώην μέλος του Συμβουλίου Τουρισμού του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

-Πρώην μέλος Επιτροπής Εργασιακών σχέσεων ΠΑΣΥΞΕ-ΠΕΟ-ΣΕΚ

-Πρώην Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΥΔΙΞΕ

-Νυν Γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών φορέων Λεμεσού

-Νυν Μέλος Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού.

-Νυν Μέλος Δ.Σ Βετεράνων ποδοσφαιριστών Α.Ε.Λ

Ασχολείται με τα αθλητικά, μουσική και ξοδεύει αμέτρητες ώρες με τον ACE τον GOLDEN RETREIVER του.

Ασχολείται με τα κοινά και συμμετέχει ενεργά σε διάφορα συνέδρια για το Κυπριακό την οικονομία κ.τ.λ.

Όλγα Κορομπίντσεβα

Η Όλγα Κορομπίντσεβα είναι επαγγελματίας στη διαχείριση γνώσης και στο ψηφιακό περιεχόμενο, με πάνω από 19 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές και τεχνολογικά προσανατολισμένες εταιρείες. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίες διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες, όπως η McKinsey & Company, η Roland Berger Strategy Consultants και η DuPont Sustainable Solutions.

Αυτήν την περίοδο εργάζεται ως ειδικός στη διαχείριση γνώσης σε μια παγκόσμια εταιρεία FinTech, επικεντρώνοντας στην παρουσίαση σύνθετων τεχνικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών με σαφή και προσβάσιμο τρόπο σε διαφορετικά κοινά. Τα επαγγελματικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαφάνεια, την αποτελεσματική επικοινωνία και την ανάπτυξη πλαισίων γνώσης.

Η Όλγα κατέχει πτυχίο νομικής. Μιλάει άπταιστα Ρωσικά και Αγγλικά, έχει επίπεδο B1 στα Ελληνικά και συμμετέχει ενεργά σε κοινοτικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο, με έντονο ενδιαφέρον για την ευζωία, την ευεξία (πιστοποιημένη δασκάλα Hatha Yoga με διεθνή πιστοποίηση YTTC-300) και την ευημερία των ζώων.

Μαρία Κρίδη

Η Μαρία Κρίδη ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, με βασικό άξονα την Παιδεία και τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και δημοκρατικής κοινωνίας. Πιστεύει σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που καλλιεργεί όχι μόνο τη γνώση, αλλά και την κριτική σκέψη, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό μεταξύ των ανθρώπων.

Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Προσχολική εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης. Από το 2009 έως σήμερα είναι ενεργή νηπιαγωγός ενώ τα τελευταία 14 χρόνια είναι ιδιοκτήτρια και διευθύντρια παιδικού σταθμού στη Λεμεσό. Εστιάζει στην ανάγκη ενίσχυσης πολιτικών που στηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, την ψυχική ανθεκτικότητα και στην ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.

Κατεβαίνει υποψήφια με στόχο να συμβάλει με συνέπεια και σοβαρότητα στη διαμόρφωση πολιτικών που επενδύουν στον άνθρωπο και στο μέλλον της κοινωνίας.

Κωνσταντίνου Ντίνος

Ημερ. Γέννησης: 9/10/1967

Τόπος Γέννησης: Λεμεσός (καταγωγή Τρεις Ελιές – Λεμήθου)

Οικογενειακή κατάσταση: διαζευγμένος με 2 παιδιά ηλικίας 30 και 31 χρόνων

ΜΟΡΦΩΣΗ Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Λεμεσού Στρατιωτική Θητεία – ΒΜΗ Λευκωσία (26 μήνες)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσσικά

ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: Word, Email

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1989 Ιδιοκτήτης Επαγγελματίας οδηγός ταξί (Ακολούθησα το επάγγελμα λόγω του ότι ο πατέρας μου διατηρούσε γραφείο ταξί από το 1976) 1986-2001

Ποδοσφαιριστής ΚΟΠ (Κ.Ν.Καλού Χωριού, ΑΕΜ Μόρφου, Καρμιώτισσα, Νέα Σαλαμίνα, Νέος Αιώνας Τρικώμου, ΑΕΚ Κακοπετριάς, Αναγέννηση Γερμασόγειας) 2002- 2010 Διαιτητής ΚΟΠ Manager ποδοσφαιριστών (FIFA AGENT)

2012 – σήμερα Πρόεδρος Συνδέσμου Αστικών Ταξί Λεμεσού και Πρόεδρος Παγκύπριας Ομοσπονδίας Αστικών Ταξί ΠΟΑΤ-ΠΟΒΕΚ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Συνεισφορά και συμμετοχή σε διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις Σταθερός εθελοντής Αιμοδότης

Αντρέας Μαυρίκιος

Ο Αντρέας Μαυρίκιος είναι 33 χρονών και γεννήθηκε στη Λεμεσό. Είναι απόφοιτος του Λανιτείου Λυκείου, σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Middlesex University και κατέχει μεταπτυχιακό στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία από το University of Warwick. Επαγγελματικά απασχολείται στον τομέα των ναυτιλιακών. Εχει ουσιαστική γνώση των οικονομικών δυσκολιών, της ακρίβειας και του κόστους ζωής που πιέζουν τα νοικοκυριά, διεκδικώντας πρακτικές λύσεις για τους πολίτες.

Από το 2021 είναι μέλος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και σήμερα είναι ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού και ενεργό μέλος της Νεολαίας Οικολόγων. Στην καθημερινή του δράση συνεργάζεται με πολίτες σε όλη την επαρχία Λεμεσού για ζητήματα τοπικών υποδομών, κυκλοφοριακού, περιβάλλοντος και ρύπανσης, προσιτής και αξιοπρεπούς στέγασης, ασφαλούς πρόσβασης στη θάλασσα και προστασίας του δημόσιου χώρου, ενώ έμπρακτα στηρίζει πρωτοβουλίες και δράσεις για άτομα με αναπηρία.

Έχει απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ζητήματα όπως το ξέπλυμα χρήματος, τις παραβιάσεις διεθνών κυρώσεων και την ενεργειακή πολιτική της Κύπρου. Πολιτικές του προτεραιότητες είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η δημόσια παιδεία και υγεία, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων με έμφαση στο δικαίωμα σε αξιοπρεπείς μισθούς και επαρκείς άδειες μητρότητας και πατρότητας, η προστασία των ζώων, η ανθρώπινη διαχείριση του μεταναστευτικού με σεβασμό πάντα στα ανθρώπινα δικαιώματα και η βιώσιμη ανάπτυξη που εξασφαλίζει ότι η οικονομία λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας.

Χρίστος Μοδέστου

Ο Χρίστος Μοδέστου γεννήθηκε το 1989 στη Λεμεσό, όπου και μεγάλωσε. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μάστερ στη Βυζαντινή Μουσικολογία και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Από την ηλικία των 15 ετών εργάζεται επαγγελματικά ως τραγουδιστής. Στην Κύπρο υπήρξε ενεργό μέλος της χορωδίας «Εμμέλεια». Ως τραγουδιστής έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα μουσικά αφιερώματα και έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Είναι πολιτικοποιημένος από τα μαθητικά του χρόνια και συνέχισε τη δράση και τη συμμετοχή του μέσα από τις φοιτητικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Από το 2023 εργάζεται ως καθηγητής μουσικής στη δημόσια εκπαίδευση.

Το 2021 συνίδρυσε τον Σύλλογο Κυπρίων Νομού Τρικάλων, του οποίου είναι πρόεδρος, και δραστηριοποιείται ενεργά στα ζητήματα της Κυπριακής Ομογένειας στην Ελλάδα, ως τακτικό μέλος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Νικολαΐδης Ζήνωνας

Γεννήθηκε στις 23/11/1978 στην Λεμεσό όπου και αποφοίτησε από το Λύκειο, ακολουθώντας την στρατιωτική του θητεία το 1998 μετέβηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου αποφοίτησε από το North East Louisiana University με πτυχίο στην Εγκληματολογία και Κοινωνιολογία. Κατά το διάστημα των σπουδών του εργάστηκε στον συγκεκριμένο κλάδο σαν έξτρα μονάδες για το πτυχίο του.

Το 2004 μετέβηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου αποφοίτησε από την Νομική σχολή στο London Southbank University.

Έκτοτε εργάζεται σαν Δικηγόρος με ιδιαίτερη έμφαση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την αξιοπρεπή διαβίωση. Διετέλεσε Νομικός σύμβουλος για διάφορες οργανώσεις προάσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και είναι ακτιβιστής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με πλούσια δράση από το 2013. Συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια ακτιβισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και για το δικαίωμα της στέγασης.

Είναι νυμφευμένος και πατέρας μιας θυγατέρας 2 ετών.

Σταμάτης Παπαβασιλείου (Στάμος)

Ο Σταμάτης Παπαβασιλείου είναι 32 ετών, νομικός στο επάγγελμα και κατάγεται από τη Λεμεσό.

Ως ασκούμενος δικηγόρος, ήρθε αντιμέτωπος με διάφορες ποινικές υποθέσεις που σχετίζονταν με τα αδίκηματα της ενδοοικογενειακής βίας, της βίας κατά των γυναικών και με σωρεία υποθέσεων καταπάτησης ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Μετά το τέλος της πρακτικής του άσκησης θήτευσε, για ένα χρόνο, ως ασκούμενος κοινοβουλευτικός συνεργάτης, στις Βρυξέλλες. Κατά το χρόνο θήτευσης του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε κυρίως με θέματα που σχετίζονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπήρξε μέρος της ομάδας σύνταξης γνωμοδότησης, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου, για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία των ατόμων με αναπηρία.

Με το πέρας της θητείας του, επέστρεψε πίσω στη Κύπρο όπου και ξεκίνησε να εργάζεται για σχεδόν 2 χρόνια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου και Μετανάστευσης, ως βοηθός δικαστή, με τοποθέτηση στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας.

Είναι ενεργός εθελοντής, μέλος της δικοινοτικής τεχνικης επιτροπής για θέματα νεολαίας και Γενικός Γραμματέας της Νεολαίας Οικολογων.

Μόνικα Πιερίδου

Μόνικα Πιερίδου γεννήθηκε στη Λεμεσό και αποφοίτησε με άριστα από το Λύκειο Πέτρου και Παύλου. Σπούδασε Ρεφλεξολογία στο Λονδίνο και στο Παρίσι και συνέχισε τις σπουδές της στην Ιταλία και στη Νέα Υόρκη, εστιάζοντας στις νέες, ολιστικές και εναλλακτικές θεραπείες.

Εργάζεται στη Λεμεσό, όπου και διαμένει, και είναι μητέρα τριών παιδιών. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών μέλος Συνδέσμων Γονέων, καθώς και Πρόεδρος σε όλες τις βαθμίδες των σχολείων όπου φοιτούσαν τα παιδιά της.

Ως ενεργή πολίτης της Λεμεσού, προσφέρει εδώ και χρόνια εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες στον τομέα του καρναβαλιού. Το 2019 τιμήθηκε με τον τίτλο της Βασίλισσας του Καρναβαλιού για τη συμβολή της.

Είναι μακροχρόνιο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, όπου διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου και Πρόεδρος του Συνδέσμου στη Λεμεσό.

Στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, είναι ενεργό μέλος εδώ και 18 χρόνια. Είναι μέλος της Πολιτικής και της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος και είναι η Γενική Γραμματέας της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων (ΓΥ.Κ.Ο.).

Μιχάλης Τάλλης

Ο Μιχάλης Τάλλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Μαθητής φοίτησε στο Λανιτειο Γυμνάσιο και στο Grammar School. Υπηρέτησε στις Διαβιβάσεις απ’ όπου αποστρατεύτηκε το 1982 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού.

Το 1982 πήγε στην Αγγλία για σπουδές. Αποφοίτησε από το University of East Anglia με πτυχίο ΒΑ (hons) in Economics. Στην συνέχεια παρέμεινε για άλλα δώδεκα χρόνια στο Λονδίνο όπου εργάστηκε μεταξύ άλλων στον ελεγκτικό οίκο Coopers & Lybrand (Σήμερα ονομάζεται PWC) και μετά στους Burberrys Ltd στο ρόλο του «Γενικού Ελεγκτή».

Κατέχει τους επαγγελματικούς μεταπτυχιακούς τίτλους του FCCA – Fellow Chartered Certified Accountant (member of ACCA) και ACA – Associate Chartered Accountant (member of ICAEW).

Για τα τελευταία 40 περίπου έτη εξασκεί το επάγγελμα του Εγκεκριμένου Λογιστή – Ελεγκτή. Έχει υπηρετήσει σαν εξωτερικός ελεγκτής, εσωτερικός ελεγκτής και οικονομικός διευθυντής σε μια πλειάδα μεγάλων εταιριών στην Αγγλία (όπως Coopers & Lybrand, Sea Container Services Ltd και Burberrys Ltd) και Κύπρο (όπως στην Orbit Direct, Trident Trust Company Ltd, Stichling Haan Hilbrich Cyprus και Lanitis Development Ltd). Έχει διδάξει στο «University of West London» για το πτυχίο του Accounting and Finance, τα μαθήματα Audit, Tax, Financial Reporting, Management Accounting, Company Law, Contract Law κ.α.

Η ανάμιξη του στα κοινά άρχισε το 2014 με τα «Κόκκινα Δάνεια». Σαν μέλος (τότε) του “Συνδέσμου Δανειοληπτών” είχε επαφές με Τρόικα, Κεντρική Τράπεζα και Υπουργείο Οικονομικών. Πήρε επίσης μέρος στις πλείστες συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εμπορίου και Οικονομικών για θέματα δανειοληπτών.

Το πάθος του για κοινωνική δικαιοσύνη το εκφράζει μέσα από το έργο του και την εξειδίκευση του στην διαπραγμάτευση κόκκινων δανείων με Τραπεζικούς Οργανισμούς. Επιπρόσθετα, έχει διεξαγάγει πολλά «Forensic Audits» τραπεζικών λογαριασμών τα αποτελέσματα των οποίων έχει καταθέσει στο Δικαστήριο υπό την ιδιότητα του «expert witness».

Είναι μέλος του Forensic Experts Society του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Διετέλεσε επίσης μέλος της επιτροπής «Δικανικής Λογιστικής και Οικονομικού Εγκλήματος» του ΣΕΛΚ.

Σέβεται το περιβάλλον, χαίρεται με νίκες της ΑΕΛ Λεμεσού και είναι μανιώδης συλλέκτης αυτοκινήτων στις κλίμακες 1/1 και 1/43.

Υποψήφιοι Επαρχίας Λάρνακας

Κατερίνα Βιολάρη

Η Κατερίνα Βιολάρη Σπύρου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα. Γονείς της, η Χέλεν Χειμωνίδη Βιολάρη, με καταγωγή από τη Λάρνακα, με οικογενειακές αναφορές στον αθλητισμό στον Πεζοπορικό και την επιχειρηματική δραστηριότητα της πόλης. Ο πατέρας της, από την κοινότητα Κιτίου, είναι ιδρυτής και Διευθυντής της K. Violaris Insurance Agency Ltd από το 1991.

Κατέχει πτυχίο Bachelor of Science στο Marketing Management από το P.A. College και μεταπτυχιακό τίτλο στις Ανθρώπινες και Εργασιακές Σχέσεις με εξειδίκευση στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τα Χρηματοοικονομικά από το Brunel University London. Εργάζεται από νεαρή ηλικία στην οικογενειακή επιχείρηση K. Violaris Insurance Agency Ltd, κατέχοντας πιστοποιήσεις στον Γενικό Κλάδο Ασφαλίσεων (2016) και στην Ασφάλιση Ζωής (2020). Παράλληλα, έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς της εστίασης, των εισαγωγών, της αθλητικής εκπαίδευσης και της φυσικής κατάστασης.

Η προσφορά της στον αθλητισμό είναι ιδιαίτερα σημαντική στον χώρο του μπιλιάρδου. Ίδρυσε την Κυπριακή Ομοσπονδία Blackball και διετέλεσε Πρόεδρος εθνικών ενώσεων αναγνωρισμένων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, διοργανώνοντας παγκύπρια και διεθνή πρωταθλήματα. Υπό την ηγεσία της, η Κύπρος φιλοξένησε διοργανώσεις όπως το Mediterranean Cup και το Nations Cup.

Ως αθλήτρια, κατέκτησε 3η θέση στο European Snooker Championship και στο World Blackball Championship, ενώ εκπροσώπησε την Κύπρο στα Commonwealth Billiards Championships στον Μαυρίκιο. Είναι η μοναδική πιστοποιημένη Διαιτητής Snooker στην Κύπρο.

Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά της στον αθλητισμό. Είναι μητέρα δύο παιδιών, τακτική αιμοδότρια και ενεργή πολίτης της Λάρνακας.

Ιωάννης Ευάγγελου

Ο Ιωάννης Ευάγγελου γεννήθηκε στις 7/11/85 στα Λατσιά. Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Ζαρή, έχουν τρία παιδιά και φροντίζουν πολλά ζώα. Επαγγελματικά ασχολείται με τις κηπουρικές εργασίες. Είναι απόφοιτος Τουριστικών Επιχειρήσεων. Εθελοντικά εργάζεται στο Κίνημα Οικολόγων με κυρία αρμοδιότητα την οργάνωση σεμιναρίων επιμορφώσεις για τους ανέργους και τις υιοθεσίες αδέσποτων ζώων. Ο κόσμος τον γνωρίζει από τις φιλανθρωπικές και φιλοζωικές του δράσεις. Έχει δεσμευτεί με την εκλογή του στο δημοτικό συμβούλιο να φυτέψει 2000 δέντρα σε διάστημα 2 χρονών.

Χαράλαμπος Ηρακλέους

Ο Χαράλαμπος Ηρακλέους γεννήθηκε στο Σύσκληπο της επαρχίας Κερύνειας στις 3 Ιουλίου 1954. Από πολύ νωρίς ανέπτυξε βαθιά αγάπη για τη φύση, το βουνό και τη θάλασσα της πατρίδας μας, έχοντας πάντα στην καρδιά του το Πενταδάχτυλο, τη Λάπηθο, τον Καραβά και την Κερύνεια.

Φοίτησε αρχικά στο δημοτικό σχολείο του χωριού του και στη συνέχεια στο Κολλέγιο Λευκωσίας, από όπου αποφοίτησε το 1972. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά, όπου υπηρέτησε ως λοχίας στα τεθωρακισμένα. Η τουρκική εισβολή τον βρήκε στην πρώτη γραμμή, στο Πέντε Μίλι της Κερύνειας, στις 20 Ιουλίου 1974 — ημέρα κατά την οποία, υπό κανονικές συνθήκες, θα απολυόταν από την Εθνική Φρουρά. Τελικά απολύθηκε στις 30 Αυγούστου 1975, μετά από έναν χρόνο και σαράντα ημέρες επιπλέον υπηρεσίας.

Το 1976 μετέβη στην Ελλάδα, όπου σπούδασε διεύθυνση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, συνέχισε τη μετεκπαίδευσή του στη Νορβηγία. Εκεί εργάστηκε σε διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες και, το 1982, προχώρησε στην ίδρυση του πρώτου του εστιατορίου. Το 1984 παντρεύτηκε και απέκτησε δύο παιδιά, τα οποία σήμερα ζουν μόνιμα στη Νορβηγία με τις δικές τους οικογένειες. Η αγάπη και ο νόστος για την πατρίδα τον οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει στην Κύπρο το 2006, αφού προηγουμένως πούλησε τα δύο εστιατόρια που διατηρούσε στο Όσλο.

Από το 2011 είναι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Μέσα από τη συνεπή και ενεργή συμμετοχή του στο Κίνημα, συνεχίζει να προσφέρει με αίσθημα ευθύνης και αγωνιστικότητας, επιδιώκοντας να συμβάλει ουσιαστικά σε μια πιο δίκαιη, ανθρώπινη και οικολογική Κύπρο.

Ιωσηδίφης Χρίστος

Από πολυμελή αγροτική οικογένεια στην Αθηαίνου. Αγάπησε και δούλεψε τη γη των προγόνων του και τους κατοίκους της. Αδιάφθορος, ενεργός, πολίτης.

Απόφοιτος Παγκυπρίου Γυμνασίου (Κύκου) (1963). Σπούδασε στην Ευρώπη και στην Αμερική. εΕννέα (9) πτυχία και διπλώματα: Κοινωνιολογία, Πολεοδομία, στο Διοικητικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο…κ.ά. Μιλά 4 ξένες γλώσσες.

Νυμφεύτηκε τη Δρ. Καλλιόπη Αγαπίου, αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου και μαζί απέκτησαν 3 παιδιά.

Εργάστηκε ως Διευθυντής Μελετών, Διευθυντής Πρωθυπουργικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω και Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στη Γαλλία (1972-1987). Εμπειρογνώμονας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Δικηγόρος στην Κύπρο, ιδιαίτερα στην Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και διεθνούς δημοσίου δικαίου σε σχέση με το Κυπριακό πρόβλημα και την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο. Ασχολήθηκε αποτελεσματικά για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

Αρθρογραφεί στον Τύπο. Μέλος του Κινήματος Οικολόγων-ΣΠ και Μέλος της (συμβουλευτικής για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) Πολιτικής Ομάδας Κυπριακού. Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ευρώπη -Κύπρος -Μεσόγειος, των Σωματείων ΣΠΑΘΗ και Νέα ΣΠΑΘΗ. Αγωνίστηκε για τη σωτηρία του Συνεργατισμού. Αγωνίζεται για τα κοινά: Για την Αθηαίνου, τη Λάρνακα, την Κύπρο…

Αλεξία Νικολάου Πατάτα

Η Αλεξία Νικολάου Πατάτα γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 4 Ιανουαρίου 1969. Είναι κόρη στρατιωτικού πατέρα και μητέρας οικοκυράς. Αποφοίτησε από το Saint Mary’s School το 1986.

Είναι αυτοεργοδοτούμενη και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα της ανθοκομίας, διατηρώντας το δικό της ανθοπωλείο στα Κάτω Πολεμίδια.

Είναι παντρεμένη με τον Χρίστο, φιλόλογο στο επάγγελμα, και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά (δίδυμα), ηλικίας 20 ετών: τον Κωνσταντίνο, φοιτητή Πληροφορικής, και τη Ράνια, φοιτήτρια Νομικής.

Διαχρονικά διατηρεί ενεργή παρουσία στα κοινά, συμμετέχοντας σε Συνδέσμους Γονέων καθώς και σε πολιτιστικούς και θεατρικούς συλλόγους, συμβάλλοντας ενεργά σε δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Λοΐζα Παράσχου

Η Λοΐζα Παράσχου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1966. Ο πατέρας της κατάγεται από το χωριό Γαϊδουρά και η μητέρα της από την Καλοψίδα της επαρχίας Αμμοχώστου. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 η οικογένειά της εκτοπίστηκε και εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό, όπου μεγάλωσε και φοίτησε στο 6ο Γυμνάσιο Λεμεσού (Αθηναίδειο).

Στη συνέχεια ακολούθησε διετή εκπαίδευση στον τομέα της λογιστικής. Μετά τον γάμο της εγκαταστάθηκε στο Παραλίμνι, όπου ζει και δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα.

Είναι παντρεμένη με τον Μιχάλη Παράσχο και μητέρα τριών παιδιών, ενώ είναι και γιαγιά μιας εγγονής επτά ετών.

Τα τελευταία 19 χρόνια υπηρετεί ως Επαρχιακή Λειτουργός Αμμοχώστου στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος για 18 χρόνια και ενεργό μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Αμμοχώστου, συμβάλλοντας διαχρονικά στην οργάνωση και τη δράση του Κινήματος στην επαρχία. Παράλληλα υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γυναικείας Κίνησης των Οικολόγων.

Με σταθερή παρουσία στα κοινά και βαθιά σύνδεση με την κοινωνία της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, συνεχίζει να εργάζεται για την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προοπτική ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον τόπο μας.

Υποψήφιοι Επαρχίας Πάφου

Ανδρέου Ταμένου Ειρήνη

Γεννημένη στο Λονδίνο από Κυπρίους γονείς, η Ειρήνη Ταμενού διατηρεί πάντα μια βαθιά σύνδεση με τις ρίζες της. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει επιλέξει με περηφάνια την Πάφο ως σπίτι της, μια κοινότητα που εκτιμά, αγαπά και στηρίζει ενεργά.

Παράλληλα με τις σπουδές της, παρακολούθησε ελληνικό ορθόδοξο σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μελέτησε την ελληνική γλώσσα, τη θρησκεία και τις παραδόσεις που συνεχίζουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Η αγάπη της για την Κύπρο και τον λαό της αποτέλεσε τον βασικό λόγο που την ώθησε να εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί με τον σύζυγό και τα παιδιά της.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, η Ειρήνη εκπαιδεύτηκε στο Βόρειο Λονδίνο και εξειδικεύτηκε στην κομμωτική για τρία χρόνια. Η αποφασιστικότητα και το επιχειρηματικό της πνεύμα την οδήγησαν να δημιουργήσει τη δική της επιτυχημένη επιχείρηση σε ηλικία μόλις 23 ετών — ένα επίτευγμα που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση, την ανθεκτικότητα και τη δημιουργικότητά της.

Πέρα από την επαγγελματική της πορεία, η Ειρήνη είναι βαθιά αφοσιωμένη στην κοινότητά της. Χρησιμοποιεί σταθερά τη θέση της ως τοπική επιχειρηματίας για να στηρίζει όσους έχουν ανάγκη, προσφέροντας πρόσφατα βοήθεια και υποστήριξη κατά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα το καλοκαίρι του 2025.

Ευλαβής Ανδρέας

Γεννήθηκε στο Πελέντρι στις 18/9/1955. Είναι παντρεμένος και έχει δύο θυγατέρες.

Φοίτησε στο Λανίτειο Γυμνάσιο και στη συνέχεια στο Β’ Γυμνάσιο Λεμεσού όπου και αποφοίτησε.

Μετά την στρατιωτική του θητεία, μετέβη στο εξωτερικό για εργασία. Εργάστηκε στις Αραβικές χώρες (Ιράκ – Σαουδική Αραβία) και στη συνέχεια στην Ελλάδα.

Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο εντάχθηκε στο Κίνημα Οικολόγων. Υπηρέτησε στο Κίνημα από διαφορετικές θέσεις, μεταξύ των οποίων και θέση βοηθού Γενικού Γραμματέα.

Εξελέγη στη θέση του Επαρχιακού Γραμματέα Πάφου. Είναι επίσης μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων.

Είναι συντονιστής των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάφο. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά και αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του έφεδρου ανθυπολοχαγού. Απέκτησε το Bachelor of Engineering in Electrical and Electronic Engineering από το University of Bristol και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό MSc στην Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.

Σήμερα εργάζεται ως Διευθυντής στην ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΡΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΤΔ. Είναι αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής και Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένος από την ΑνΑΔ.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων και σε θέματα προστασίας της κύριας κατοικίας. Παράλληλα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Συμβούλων Αφερεγγυότητας, συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και στην προώθηση δίκαιων λύσεων για τους δανειολήπτες.

Φάνης Σταυρινίδης

Ονομάζομαι Φάνης Σταυρινίδης κατάγομαι απο το χωριό θελέτρα, γεννήθηκα στην Πάφο και είμαι 50 ετών. Είμαι απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης και υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία, όπου καλλιέργησα πειθαρχία, υπευθυνότητα και σεβασμό προς το σύνολο. Η επαγγελματική μου πορεία ξεκίνησε στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλος και στη συνέχεια εργάστηκα αυτοτελώς μέχρι το 2008, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στη διαχείριση, την οργάνωση και την καθημερινή επαφή με τους πολίτες.

Από το 2008 εργάζομαι στη Σχολική Εφορία Πάφου, όπου συμβάλλω με συνέπεια στη στήριξη των σχολικών μονάδων και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής υποδομής. Πιστεύω στη διαφάνεια, στην αξιοκρατία και στη συνεχή προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας.

Είμαι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την αίσθηση ευθύνης με την οποία αντιμετωπίζω κάθε μου απόφαση και κάθε μου βήμα στην κοινωνική και δημόσια ζωή.

Σάρα Χουσσέϊν

Η Σάρα Χουσσέϊν, 27 ετών, γεννήθηκε στο Αφρίν-Ροζαβά και μεγάλωσε στην Κύπρο. Με κουρδικές ρίζες και ζωή βαθιά δεμένη με την κυπριακή κοινωνία, συνδυάζει δύο πολιτισμούς που συνυπάρχουν ισότιμα στην ταυτότητά της. Οι αξίες και οι εμπειρίες και από τους δύο κόσμους έχουν διαμορφώσει τη στάση ζωής της, βασισμένη στον σεβασμό, τη δύναμη και τη συνύπαρξη.

Τα τελευταία 21 χρόνια ζει μόνιμα στην Κύπρο. Φοίτησε στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στην Πόλη Χρυσοχούς, όπου διαμορφώθηκε μέσα από την καθημερινή επαφή και συμμετοχή στην τοπική κοινωνία.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Neapolis University Pafosκαι σήμερα εργάζεται ως αρχιτέκτονας. Αντιλαμβάνεται τον χώρο όχι απλώς ως κατασκευή, αλλά ως περιβάλλον που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν και αλληλεπιδρούν. Πιστεύει ότι ο άνθρωπος διαμορφώνει τον χώρο και ταυτόχρονα διαμορφώνεται από αυτόν όπως ακριβώς και μια χώρα διαμορφώνεται από τους ανθρώπους της.

Η ενασχόλησή της με τα κοινά πηγάζει από έντονη αίσθηση δικαιοσύνης. Η ανισότητα και η αδικία δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές. Η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές. Σε μια εποχή έντονου ατομικισμού, δίνει έμφαση στην αλληλεγγύη και στη συλλογική πρόοδο.

Υποψήφιοι Επαρχίας Κερύνειας

Γρηγόρης Ευαγγέλου

Ο Γρηγόρης Ευαγγέλου γεννήθηκε στην παλιά Λευκωσία. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Είναι αδελφός του μέχρι πρότεινος αγνοουμένου, λοχία του 70ου ΤΜΧ, Ευάγγελου Ευαγγέλου, πεσόντα κατά την τουρκική εισβολή του 1974 στη Λάπηθο – Καραβά.

Από το 1998 εργάστηκε στην ΑΗΚ, από όπου αφυπηρέτησε πρόσφατα.

Η κοινωνική του δράση άρχισε ως εθελοντής και μέλος του Δ.Σ. των «Γιατρών του Κόσμου Κύπρος». Συμμετείχε σε αποστολές στη Γάζα δύο φορές και μία στο Ιράκ, αντιπροσωπεύοντας την Κύπρο ως μέλος των Οικολόγων. Για αυτή την κοινωνική και ανθρωπιστική του δράση επιλέχθηκε από την ΑΗΚ να την αντιπροσωπεύσει ως λαμπαδηδρόμος για την Ολυμπιάδα του 2004.

Ήταν, μαζί με άλλους, συντονιστής του παραρτήματος Κύπρου της δράσης «Ένα Καράβι για τη Γάζα».

Είναι μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΝΘΕΑ εδώ και 30 χρόνια, όπου έτυχε τιμητικής διάκρισης για την προσφορά του ενάντια στις εξαρτήσεις και στη διαφώτιση.

Ο Γρηγόρης είναι μέλος στα Δ.Σ. των σωματείων «Φίλοι του Ακάμα» και της «Οικολογικής Κίνησης Κύπρου». Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λευκωσίας, όπου διετέλεσε Πρόεδρος, καθώς και ιδρυτικό μέλος του αθλητικού σωματείου ORIENACTION και υπεύθυνος ορειβασίας όπως και μέλος της Ομοσπονδίας Ορειβασίας, Αναρρίχησης και Προσανατολισμού.

Διετέλεσε επίσης μέλος του Δ.Σ. και ταμίας της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

Διετέλεσε τρεις φορές αντιπρόεδρος στο 76ο Προσκοπικό Σύστημα Στροβόλου, όπου του απενεμήθη τιμητική διάκριση από την Εφορεία Προσκόπων Κύπρου.

Είναι ενεργό μέλος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Διετέλεσε Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας, καθώς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής όπως και του Οικοαγροτικού.

Ασχολείται για χρόνια με την τέχνη και τη γλυπτική και συμμετείχε σε διάφορες εκθέσεις.

Στάλω Φουρουκλά

Η Στάλω Φουρουκλά είναι 36 ετών, παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Στρόβολο, όπου και διαμένει μέχρι σήμερα, διατηρώντας στενούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία. Η οικογενειακή της καταγωγή από την Κερύνεια διαμορφώνει βαθιά την ταυτότητά της και ενισχύει την προσωπική της δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας.

Από το 2004 κατέχει αναγνωρισμένο δίπλωμα κομμωτικής και δραστηριοποιείται επαγγελματικά, έχοντας δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση στον Στρόβολο. Η επιχειρηματική της πορεία χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, δημιουργικότητα και προσήλωση στην ποιότητα. Κατά τη διάρκεια της δράσης της στον κλάδο διετέλεσε μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Κομμωτών και Κουρέων για τρία χρόνια, εκπροσωπώντας την Κύπρο σε διεθνείς και παγκόσμιους αγώνες. Η εμπειρία αυτή της προσέφερε πολύτιμα εφόδια, προώθησε την εξωστρέφεια και ενίσχυσε την αντίληψή της για τη σημασία της συνεχούς εξέλιξης και της συλλογικής προσπάθειας.

Με βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, το 2023 ίδρυσε τον φιλανθρωπικό σύνδεσμο «Βάρκα Αγάπης», μια πρωτοβουλία που εστιάζει στην υποστήριξη ευάλωτων συνανθρώπων και στη προώθηση της αλληλεγγύης. Μέσα από δράσεις κοινωνικής προσφοράς, κινητοποίησης και ενδυνάμωσης, έχει καταφέρει να δώσει ανθρώπινο πρόσωπο στην καθημερινή προσφορά και να ενεργοποιήσει σημαντικό αριθμό πολιτών.

Όραμά της είναι μια κοινωνία πιο δίκαιη, με ίσες ευκαιρίες για όλους, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να αναπτύξει τις δυνατότητές του χωρίς αποκλεισμούς. Πιστεύει βαθιά στη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, στη διαφάνεια, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην προώθηση πολιτικών που στηρίζουν τις οικογένειες, τους νέους και τις μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, θεωρεί την ειρηνική και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Η ιστορική καταγωγή της από την Κερύνεια ενισχύει την προσήλωσή της σε μια λύση που θα επανενώνει τον τόπο και θα διασφαλίζει το μέλλον των επόμενων γενεών.

Με συνεχή παρουσία στην τοπική κοινωνία, εμπειρία στην επιχειρηματικότητα και ενεργή συμμετοχή στον εθελοντισμό, η Στάλω Φουρουκλά επιδιώκει να συμβάλει με υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και αποφασιστικότητα στη δημόσια ζωή και στην προώθηση πολιτικών που υπηρετούν το κοινό καλό.

Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης





Ο Ντίνος Χριστοδουλίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία (ενορία Αγίου Σάββα) το 1963, με ρίζες από τη Λάπηθο της επαρχίας Κερύνειας, τόπο καταγωγής της μητέρας του και της γιαγιάς του από την πλευρά του πατέρα του.

Σπούδασε γραφικές τέχνες, χορό και φωτογραφία και έμαθε την τέχνη της βιβλιοδεσίας από τον πατέρα του. Συνεργάστηκε με τους πλείστους τηλεοπτικούς σταθμούς και θέατρα ως χορογράφος και χορευτής για 30 και πλέον χρόνια.

Πατέρας τριών παιδιών και ενεργός πολίτης στη πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου από την ηλικία των 14 χρόνων.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του κόμματος “Συμμαχία Πολιτών”. Στόχος της ζωής του ο αγώνας για επιστροφή στη πατρώα κατεχόμενη από τους Τούρκους κατακτητές γης των προγόνων μας και την επιστροφή όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες.