Γνωρίστε τους υποψηφίους της ΔΗΠΑ για τις βουλευτικές εκλογές

Υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας:

Έλενα Αβραμίδου:

Η Έλενα Αβρααμίδου γεννήθηκε στη Λευκωσία και είναι σύζυγος και μητέρα δύο κοριτσιών. Διαθέτει μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος ομορφιάς, δραστηριοποιούμενη στον χώρο τα τελευταία 27 χρόνια. Μέσα από τη συνεχή και άμεση επαφή της με χιλιάδες ανθρώπους, ανέπτυξε ουσιαστικές δεξιότητες επικοινωνίας, κατανόησης των κοινωνικών αναγκών, υπευθυνότητας και συνέπειας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την επαγγελματική και προσωπική της πορεία.

Παράλληλα, επιδεικνύει έντονη κοινωνική ευαισθησία και συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την έμπρακτη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Πιστεύει βαθιά στις αξίες της προσφοράς, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, θεωρώντας καθήκον της να στέκεται δίπλα στους πολίτες, να αφουγκράζεται τις ανησυχίες τους και να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Η ιδιότητά της ως μητέρας, επαγγελματία και ενεργού πολίτη διαμορφώνει μια σφαιρική αντίληψη για τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Με σεβασμό προς τους θεσμούς και ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, επιδιώκει να έχει ουσιαστική παρουσία στη δημόσια ζωή, να δώσει φωνή σε όσους δεν ακούγονται επαρκώς και να συμβάλει δημιουργικά στη λειτουργία και το έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ελευθέριος Αντωνίου:

Ο Δρ Ελευθέριος Αντωνίου γεννήθηκε στο κατεχόμενο Μάσαρη. Κατέχει Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία, Μεταπτυχιακό στο Μάρκετινγκ και Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.

Διετέλεσε για 20 έτη διευθυντικό στέλεχος στη ναυτιλιακή βιομηχανία και από το 2015 διευθύνει δική του Εταιρεία διεθνών και εγχώριων μεταφορών.

Διατελεί πρόεδρος «Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας», Προεδρεύων «Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων», Πρόεδρος «Κοινοτικού Συμβουλίου Μάσαρη», Μέλος «ΔΣ και Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου». Μέλος «Αντιπροσωπείας της Κύπρου στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο» και Μέλος «Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών».

Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της ΔΗΠΑ και Τομεάρχης της Θεματικής Ενότητας «Προσφυγικών θεμάτων, Αγνοουμένων, Εγκλωβισμένων και Τ/Κ θεμάτων».

Έχει έντονη δημόσια δράση και παρουσία συμμετέχοντας σε διαλέξεις, παρουσιάσεις και επιστημονικές παρεμβάσεις κυρίως σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα.

Έλενα Βραχίμη:

Η Έλενα Βραχίμη είναι 30 ετών και κατάγεται από το κατεχόμενο χωριό Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας. Εργάζεται ως φαρμακοποιός και είναι αθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Χειροσφαίρισης, με πορεία 20 ετών στον χώρο του αθλητισμού.

Μέσα από τον αθλητισμό έμαθε τις αξίες της πειθαρχίας, της σκληρής δουλειάς, της συνεργασίας και του σεβασμού. Η επαγγελματική της πορεία στη φαρμακευτική την έφερε καθημερινά κοντά στους ανθρώπους και στις πραγματικές τους ανάγκες, ενισχύοντας την αίσθηση ευθύνης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε οργανωμένα σύνολα με κοινωνική και εθελοντική δράση, δείχνοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για την κοινωνική προσφορά.

Πιστεύει ότι η πολιτική χρειάζεται νέες φωνές με καθαρό λόγο, ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα. Με αυτές τις αξίες, θέτει την υποψηφιότητά της στην επαρχία Λευκωσίας για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, με στόχο να υπηρετήσει τους πολίτες με συνέπεια και ευθύνη.

Φίλιππος Γιαπατός:

Ο Φίλιππος Γιαπάτος γεννήθηκε στο Δάλι στις 5 Νοεμβρίου 1968. Είναι παντρεμένος με τη Βασιλική Ζαχαριάδου και μαζί έχουν τέσσερα παιδιά. Απόφοιτος της Αμερικανικής Ακαδημίας Λευκωσίας, συνδύασε από νωρίς την εκπαίδευση με την ενεργή συμμετοχή στα κοινά, αναπτύσσοντας ένα σταθερό ενδιαφέρον για την κοινωνική προσφορά και τη διοίκηση.

Από το 1996 έως το 2000 υπηρέτησε ως μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ιδαλίου, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στις τοπικές ανάγκες της κοινότητας και συμβάλλοντας στην ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, ανέλαβε την προεδρία του Συνδέσμου Πιστοποιών Υπαλλήλων, όπου εργάστηκε με συνέπεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών του και την επαγγελματική τους ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα τη φωνή τους σε θεσμικό επίπεδο.

Η μακρόχρονη ενασχόλησή του με τον αθλητισμό αντικατοπτρίζεται στη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) από το 1999, με διακοπές τα έτη 2002, 2003, 2004 και 2006. Η ενεργή του συμβολή στην ανάπτυξη και προαγωγή του κυπριακού ποδοσφαίρου αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή του για την ενίσχυση των αθλητικών θεσμών και την υποστήριξη νέων ταλέντων.

Ο Φίλιππος Γιαπάτος συνδυάζει εμπειρία, συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, με αφοσίωση στη συνεχή στήριξη της κοινότητας, της επαγγελματικής τάξης που εκπροσωπεί και του αθλητισμού, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών θεσμών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Μαρίνος Κλεάνθους:

Ο Μαρίνος Κλεάνθους γεννήθηκε στη Λευκωσία. Σπούδασε Νομική και δημοσιογραφία στη Θεσσαλονίκη.

Από το 2013 ίδρυσε το γραφείο IP CYPRUS που εξειδικεύεται στην νομική προστασία καινοτόμων ιδεών, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, λογισμικών και πνευματικών δικαιωμάτων.

Συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως επισκέπτης καθηγητής της Νομικής.

Την περίοδο 2011-2024 υπηρέτησε ως δημοτικός σύμβουλος Αγλαντζιάς.

Είναι νυμφευμένος με την Ελένη Βαρνάβα Λοϊζίδη από την Γιαλούσα και έχει 2 παιδιά.

Από το 2022 είναι Αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ.

Άννα Κυπριανού:

Η Άννα Κυπριανού γεννήθηκε στη Λευκωσία, ζει και δραστηριοποιείται στον Στρόβολο, ενώ η καταγωγή της από τον Άγιο Θεόδωρο Πιτσιλιάς διαμόρφωσε τη βαθιά της σύνδεση με την ύπαιθρο, τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες των ανθρώπων που μένουν μακριά από τις ανέσεις των αστικών κέντρων.

Είναι νομικός με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο και μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής με κατεύθυνση στο Επιχειρηματικό Δίκαιο από το Birmingham City University και μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) στο Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο από το Instituto Superior de Derecho y Economia της Μαδρίτης. Επίσης, είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Alliance of Her του Alde Party.

Σήμερα υπηρετεί ως Σύμβουλος της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, συμμετέχοντας ενεργά στη χάραξη και υποστήριξη δημόσιων πολιτικών. Παράλληλα, είναι Επικεφαλής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων στη ΔΗΠΑ, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών (BPW Cyprus), μέλος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει θέσεις ευθύνης ως νομική σύμβουλος, λειτουργός συμμόρφωσης για θέματα παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ασφαλιστική σύμβουλος, καθώς και πολυετή εμπειρία στον τομέα του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου παρέχοντας υπηρεσίας σε σωματεία και εταιρείες. Έχει επίσης εργαστεί στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και της διοίκησης οργανισμών.

Η Άννα έχει σταθερή και ενεργή παρουσία στα κοινωνικά ζητήματα, δίνοντας προτεραιότητα στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ουσιαστική ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Υποστηρίζει έμπρακτα την ισομισθία και την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης, αποκλεισμού και παρενόχλησης, θεωρώντας τα ως αδιαπραγμάτευτους πυλώνες μιας σύγχρονης και δημοκρατικής κοινωνίας. Παράλληλα, εργάζεται για την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης, έχοντας παρακολουθήσει πληθώρα προγραμμάτων επιμόρφωσης σε ευρωπαϊκή πολιτική και σύγχρονο δίκαιο. Συνδυάζει την τεχνοκρατική κατάρτιση με κοινωνική ευαισθησία και ενεργή παρουσία στα κοινά, διεκδικώντας πολιτικές που υπηρετούν μια πιο δίκαιη, συμπεριληπτική και σύγχρονη κοινωνία.

Φιλοδοξεί να υπηρετήσει ένα σύγχρονο, δημοκρατικό και συμπεριληπτικό ευρωπαϊκό προσανατολισμό στη δημόσια πολιτική και τη διακυβέρνηση.

Κυπρούλλα Κυπριανού Χατζηστυλλή:

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ακάκι Λευκωσίας. Είναι απόφοιτη Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με μακρά εμπειρία στην εκπαίδευση, τον συνδικαλισμό και την κοινωνική δράση.

Για 23 χρόνια εργάστηκε στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, αποκτώντας ουσιαστική γνώση των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης και συμβάλλοντας ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκπαιδευτικών ΚΙΕ, αγωνίστηκε αποτελεσματικά για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Σήμερα υπηρετεί ως Οργανωτική Γραμματέας της ΣΕΚ, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην κατάργηση του καθεστώτος εργοδότησης με αγορά υπηρεσιών και στην επαναφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε καθεστώς μισθωτής απασχόλησης, με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές και εθελοντικές πρωτοβουλίες.

Με όραμα την ποιοτική δημόσια εκπαίδευση, την αξιοπρεπή εργασία και την κοινωνική δικαιοσύνη, επιδιώκει να συμβάλει μέσα από τη Βουλή στον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, στη θωράκιση των εργασιακών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχικής δημοκρατίας. Μιλά αγγλικά και γαλλικά.

Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου:

Η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου δραστηριοποιείται διαχρονικά και με συνέπεια στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημόσιας ζωής, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και ουσιαστικής παρέμβασης.

Ως Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ερμολάου, Μέλος της Ένωσης Κοινοτήτων Κερύνειας και Πρόεδρος της Επαρχιακής Κερύνειας της ΔΗΠΑ, έχει συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην ανάδειξη του ρόλου των γυναικών στη δημόσια σφαίρα. Η πορεία της χαρακτηρίζεται από διοικητική επάρκεια, οργανωτική ικανότητα και σταθερή προσήλωση στην κοινωνική προσφορά.

Αποφοίτησε από την Αμερικανική Ακαδημία κατά την περίοδο 1982–1989, αποκτώντας στέρεες βάσεις που στήριξαν τη μετέπειτα επαγγελματική και κοινωνική της διαδρομή.

Από το 1993 μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου στην εργοληπτική εταιρεία ΚΩΜΙΚΩ Λτδ, αναπτύσσοντας έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και διαχειριζόμενη με επιτυχία έργα και ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που άπτονται της επιχειρηματικότητας, της χρηματοδότησης, της ασφαλιστικής προστασίας τεχνικών έργων και των ευρωπαϊκών εργασιακών εξελίξεων, καθώς και σύγχρονων θεμάτων ηγεσίας και στρατηγικής, όπως το σεμινάριο «Ηγέτης Νέας Εποχής» και το «The AI Revolution: Strategy, Efficiency and Competitive Advantage». Ιδιαίτερη έμφαση έχει δώσει και στην ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης τα έτη 2023 και 2024.

Ταυτόχρονα εργάζεται στο τμήμα αποζημιώσεων της Universal Life Insurance, όπου ενίσχυσε τις δεξιότητές της στη διοίκηση χρόνου και στην ομαδική συνεργασία, παρακολουθώντας σχετικά σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης.

Μιλά άριστα την ελληνική γλώσσα και διαθέτει πολύ καλή γνώση της αγγλικής.

Η κοινωνική και οργανωτική της δράση είναι πολυσχιδής. Διετέλεσε και διατελεί Πρόεδρος της Γυναικείας Έπαλξης της ΔΗΠΑ. Παράλληλα, συμμετέχει ως Αντιπρόεδρος στο BPW ΚΟΓΕΕ Κερύνειας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού «ΧΑΡΑΖΩ» και ως Μέλος του BNI – Business Network International (Socrates Chapter), ενισχύοντας τη διασύνδεση επιχειρηματικότητας και κοινωνικής προσφοράς.

Κατά το παρελθόν διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Φυλακών, Αντιπρόεδρος της Παγκύπριας Κίνησης «Ίσα Δικαιώματα – Ίσες Ευθύνες», Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου Αγίου Ερμολάου Κερύνειας, Αντιπρόεδρος και Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμων Γονέων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΕ Αγίας Τριμιθιάς, καθώς και Περιφερειακός του κόμματος ΔΗΚΟ.

Η συνολική της διαδρομή αποτυπώνει μια σταθερή προσήλωση στη συλλογική δράση, στη θεσμική ευθύνη και στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, με ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, ισότητας και ενεργούς συμμετοχής.

Τάκης Μιραλλάης:

Ο Τάκης Μιραλλάης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1963 και είναι ευρέως γνωστός για τη μακρόχρονη και πολυεπίπεδη προσφορά του στον αθλητισμό και την παιδεία της Κύπρου. Ως διεθνής καλαθοσφαιριστής άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αγωνιζόμενος με τον Αχιλλέα Καιμακλίου, την Εθνική Ομάδα Κύπρου καθώς και την ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, σπούδασε με αθλητική υποτροφία στο ΤΕΦΑΑ, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα με τις σπουδές του συνέχισε την απαιτητική αθλητική του διαδρομή σε επαγγελματικό επίπεδο, αγωνιζόμενος στην καλαθοσφαίριση με τον Ολυμπιακό Πειραιώς και τον Ηλυσιακό.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του επέστρεψε στην Κύπρο, όπου ανέλαβε καθήκοντα προπονητή σε διάφορες ομάδες, δραστηριότητα την οποία υπηρετεί με συνέπεια και αφοσίωση μέχρι σήμερα. Κατά την περίοδο 1991–1993 υπηρέτησε ως προπονητής και γυμναστής στην Εθνική Φρουρά, ενώ το 1999 διορίστηκε ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Υπήρξε επί σειρά ετών αρχηγός των Εθνικών Ομάδων Καλαθοσφαίρισης και το 1987 αναδείχθηκε ως ο καλύτερος καλαθοσφαιριστής της χρονιάς. Τιμήθηκε με το Βραβείο Ήθους τόσο στην Κύπρο όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις, αναγνωρίζοντας όχι μόνο την αγωνιστική του αξία αλλά και το ήθος και τη στάση ζωής του. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας εργάστηκε με συνέπεια και επιτυχία σε ιστορικές ομάδες, όπως ο Αχιλλέας Καιμακλίου, η ΕΝΑΔ Αγίου Δομετίου, ο Κεραυνός Στροβόλου, ο ΑΠΟΕΛ, η Ομόνοια και η ΕΘΑ Έγκωμης.

Το 1987 ίδρυσε τον Σύνδεσμο Καλαθοσφαιριστών Κύπρου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεσμική εκπροσώπηση των αθλητών. Είναι Πρόεδρος του Παγκύπριου Σωματείου Προπονητών Καλαθόσφαιρας, στο οποίο υπηρετεί από το 1991 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, διετέλεσε επικεφαλής του αναπτυξιακού προγράμματος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στην καλαθόσφαιρα, στο πλαίσιο του ΕΣΥΑΑ, κατά την περίοδο 1997–2002.

Σε προσωπικό επίπεδο, είναι νυμφευμένος με τη Μέρσια Παπανικολάου Μιραλλάη και πατέρας δύο παιδιών, του Κωνσταντίνου και του Σταύρου-Χαράλαμπου. Η πορεία της ζωής του χαρακτηρίζεται από αφοσίωση στον αθλητισμό και την παιδεία, με βαθιά πίστη στις αξίες του αθλητικού ιδεώδους και των ελληνοχριστιανικών αρχών.

Στον πολιτικό στίβο κατέρχεται ως αριστίνδην υποψήφιος με τη Δημοκρατική Παράταξη, με αποφασιστικότητα αλλά και πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που τον αναμένουν. Μαθημένος να αγωνίζεται υπό δύσκολες συνθήκες, δηλώνει έτοιμος να δώσει τη δική του μάχη για μια Κύπρο ενωμένη, με διαφάνεια στην πολιτική ζωή, ουσιαστική αξιοποίηση των νέων και έμπρακτη κοινωνική δικαιοσύνη.

Γιώργος Νεοφύτου:

Ο Γιώργος Νεοφύτου γεννήθηκε το 1959 στη Λευκωσία, με καταγωγή από την περιοχή της Τυλληρίας, έναν τόπο με βαθιές ρίζες στην αγροτική παράδοση και την παραγωγική δραστηριότητα της κυπριακής υπαίθρου. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η εργασία, η συνέπεια και η προσήλωση στην κοινότητα αποτελούσαν βασικές αξίες, στοιχεία που καθόρισαν τη μετέπειτα πορεία του.

Αποφοίτησε από την ιδιωτική σχολή Terra Santa και στη συνέχεια εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία ως υπαξιωματικός Πυροβολικού, αποκτώντας εμπειρίες που ενίσχυσαν το αίσθημα ευθύνης και πειθαρχίας που τον διακρίνει.

Είναι επιχειρηματίας με κύρια δραστηριότητα τη γεωργοκτηνοτροφία, τομέας στον οποίο ανέπτυξε πολυετή και ουσιαστική παρουσία. Η ενασχόλησή του με τον πρωτογενή τομέα δεν περιορίστηκε σε ατομικό επίπεδο, αλλά επεκτάθηκε στη συλλογική εκπροσώπηση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των παραγωγών. Διετέλεσε για είκοσι χρόνια Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση και αναβάθμιση του κλάδου, μέσα από οργανωμένες παρεμβάσεις, διαβουλεύσεις με τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και προώθηση μέτρων στήριξης της κυπριακής παραγωγής.

Παράλληλα, υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής για την Ευημερία των Ζώων, προωθώντας την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων φροντίδας και προστασίας, με γνώμονα τόσο την ποιότητα της παραγωγής όσο και τον σεβασμό προς τα ζώα.

Σήμερα είναι Πρόεδρος της Αγροτικής Ένωσης Κυπρίων της Δημοκρατική Παράταξη, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών που στηρίζουν τον αγροτικό κόσμο και ενισχύουν τη βιωσιμότητα της κυπριακής υπαίθρου.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Νέστορας Νέστορος:

Ο Νέστορας Νέστορος γεννήθηκε το 1972 στη Λευκωσία. Έμαθε να κάνει τη γνώση πράξη και την ευθύνη στάση ζωής, όχι μόνο στα λόγια, αλλά με σκληρή δουλειά για το κοινό καλό. Διαθέτει μακρά εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, τη στεγαστική πολιτική, παιδεία, και τη θεσμική εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σταθερή παρουσία στον δημόσιο και κοινωνικό βίο.

Πιστεύει σε μια πολιτική με συνέπεια και προοπτική, με καθαρούς στόχους και λογοδοσία. Σε μια πολιτική που στηρίζεται στη θεσμική σοβαρότητα, τη διαφάνεια και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σε μια πολιτική που υπηρετεί τον άνθρωπο, ενισχύει τη συνοχή της κοινωνίας και θωρακίζει τη δημοκρατία.

Σπούδασε Ναυτομηχανικός στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (ΑΤΙ) και Μηχανολόγος Μηχανικός στο Brunel University, ενώ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ο συνδυασμός τεχνικής γνώσης και διοικητικής επάρκειας αποτελεί τη βάση της προσέγγισής του στη δημόσια πολιτική, με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Εργάζεται ως Ανώτερος Λειτουργός στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης, συμβάλλοντας έμπρακτα στη διαμόρφωση και υλοποίηση στεγαστικών πολιτικών με κοινωνικό πρόσημο και επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Υπηρέτησε ως Ελληνοκύπριος Εκπρόσωπος στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ), με ευθύνη τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διοικητική λειτουργία και τη διεθνή εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε αυτό το απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, υπερασπιζόμενος με σταθερότητα τις αρχές της δικαιοσύνης, της αλήθειας και του σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η πολιτική και κοινωνική του διαδρομή είναι μακρά και συνεχής. Διετέλεσε Πρόεδρος της Νεολαίας του Δημοκρατικού Κόμματος για δύο θητείες, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Από τα φοιτητικά του χρόνια υπηρέτησε τον συλλογικό αγώνα, ως Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Φοιτητικών Ενώσεων και της Φοιτητικής Ένωσης ΑΤΙ.

Σήμερα παραμένει ενεργός στην κοινωνία ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας για τέταρτη συνεχή χρονιά και ως Ταμίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χάντμπολ, στηρίζοντας την παιδεία, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Είναι παντρεμένος με τη Χαρίκλεια Στρούθου και πατέρας δύο παιδιών, του Χαράλαμπου και του Σταύρου. Ζει καθημερινά τις αγωνίες και τις ανάγκες της σύγχρονης κυπριακής οικογένειας και αγωνίζεται για μια Κύπρο με προοπτική, ασφάλεια και αξιοπρέπεια για όλους.

Θέα Νικολάου:

Γεννήθηκε το 1977 στη Λευκωσία. Πολύτεκνη εργαζόμενη μητέρα με έντονη και διαρκή δράση στα κοινά, συνδυάζει την επαγγελματική εμπειρία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική προσφορά.

Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει 14 χρόνια στον χώρο της διαφήμισης ως ιδιοκτήτρια διαφημιστικής εταιρείας, αποκτώντας εξειδικευμένη γνώση στη στρατηγική επικοινωνία και την προώθηση ιδεών. Στη συνέχεια, για 9 χρόνια, ήταν ιδιοκτήτρια παιδότοπου, δημιουργώντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για παιδιά και οικογένειες. Παράλληλα εργάστηκε για μικρό διάστημα ως Ασφαλιστική Σύμβουλος, παρέχοντας καθημερινά λύσεις και στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις. Σήμερα εργάζεται ως Υπεύθυνη Πωλήσεων σε εταιρεία διαφήμισης και προώθησης και προσφέρει τις υπηρεσίες της ως Διοικητική Λειτουργός στον Σύνδεσμο ΔΕΠΥ Κύπρου, ενώ εκτελεί καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου στην ομάδα Lakatamia FC, η οποία συμμετέχει στο κυπριακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους και τα κοινωνικά προβλήματα αποτελούν γι’ αυτήν πηγή ανιδιοτελούς προσφοράς. Συμμετέχει ενεργά σε πολλούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων και Φίλων της Παιδοογκολογικής Μονάδας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BPW Λευκωσίας.

Πρωταρχικό μέλημά της είναι η κοινωνική ευημερία των συνανθρώπων και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όραμά της είναι η δημιουργία ενός ισχυρού Κράτους Πρόνοιας, που θα παρεμβαίνει ουσιαστικά και θα διασφαλίζει συνθήκες απασχόλησης, δημόσιας εκπαίδευσης και περίθαλψης για όλους. Ένα κράτος που θα στηρίζει τον πολίτη σε κάθε βήμα και θα εγγυάται ίσες ευκαιρίες και αξιοπρεπή διαβίωση.

Γιώργος Πενηνταέξ:

Γεννήθηκε στο χωριό Αλάμπρα της Επαρχίας Λευκωσίας. Ακολούθησε σπουδές στη Δημοσιογραφία και στις Δημόσιες Σχέσεις στο Κολλέγιο Europa στη Λευκωσία και συνέχισε την ακαδημαϊκή του πορεία στο Middlesex University του Λονδίνου, διευρύνοντας τις γνώσεις και τις επαγγελματικές του δεξιότητες σε ένα διεθνές περιβάλλον. Εξειδικεύθηκε περαιτέρω σε ζητήματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μέσω του Διεθνούς Ινστιτούτου Δημοσιογραφίας του Βελιγραδίου, ενώ κατέχει Πιστοποιητικό Ανωτέρου Επιπέδου στις Δημόσιες Σχέσεις από το London Chamber of Commerce and Industry.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε από την ενεργό δημοσιογραφία, με εργοδότηση στην αγγλόφωνη εφημερίδα Cyprus Mail. Παράλληλα συνεργάστηκε με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τον London Greek Radio, την Ελληνική Υπηρεσία του Nederlandse Omroep Stichting και το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Inter Press Service, αποκτώντας εμπειρία σε διαφορετικά δημοσιογραφικά περιβάλλοντα και πολυπολιτισμικά ακροατήρια.

Το 1984 προσλήφθηκε ως ο πρώτος δημοσιογράφος του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ). Στον ημικρατικό αυτό οργανισμό υπηρέτησε διαδοχικά ως Υπεύθυνος Σύνταξης, Αρχισυντάκτης και Αναπληρωτής Διευθυντής, προτού αναλάβει τη θέση του Διευθυντή. Η πολυετής του παρουσία συνέπεσε με καθοριστικές εξελίξεις στον τομέα της ενημέρωσης, όπως η ψηφιακή μετάβαση των ειδησεογραφικών οργανισμών και η αναβάθμιση του ρόλου των πρακτορείων ειδήσεων στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Σε διεθνές επίπεδο, διετέλεσε για είκοσι χρόνια Γενικός Γραμματέας της Μεσογειακής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων (ΑΜΑΝ), διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση συνεργασιών μεταξύ κρατών της Μεσογείου. Υπηρέτησε επίσης ως Πρόεδρος της Ένωσης Πρακτορείων Ειδήσεων Βαλκανίων και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ABNA-SEE) και ως Μέλος του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων (ΕΑΝΑ), συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διασυνοριακής ενημέρωσης και της θεσμικής συνεργασίας στο χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία, ανέπτυξε έντονη κοινωνική και εθελοντική δράση. Είναι εθελοντής Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», καθώς και εθελοντής Γενικός Γραμματέας του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, στηρίζοντας παιδιά που υποφέρουν από καρκίνο και λευχαιμία και τις οικογένειές τους. Ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) και του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντών (ΠΣΣΕ) ανέπτυξε πρωτοβουλίες που αφορούν την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Κατά την τουρκική εισβολή του 1974 τραυματίστηκε σοβαρά, εμπειρία που σημάδεψε τη ζωή του και για την οποία έτυχε τιμητικής διάκρισης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα, για σειρά ετών διετέλεσε διαιτητής Α΄ Κατηγορίας της Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, συνδυάζοντας την επαγγελματική του πορεία με ενεργό παρουσία στον αθλητισμό.

Είναι παντρεμένoς με τη Βαλκανιονίκη και πρωταθλήτρια στίβου Κύπρου και Ελλάδας Έφη Μούζουρου, Ανώτερη Λειτουργό Μαζικού Αθλητισμού και Προϊστάμενη του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους» στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ΚΟΑ). Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, το δημοσιογράφο Κυριάκο Πενηνταέξ και την Εκπαιδευτικό και πρώην πρωταθλήτρια στίβου Μαγδαληνή Πενηνταέξ, διατηρώντας σταθερή αναφορά στην οικογένεια και στην προσφορά προς την κοινωνία ως βασικούς άξονες της ζωής του.

Στέφανος Στεφάνου:

Ο Στέφανος Στεφάνου (PT, HK, MSc) γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1983. Αποφοίτησε το 2001 από τον Οικονομικό κλάδο και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία από τον Ιούλιο του 2001 έως τον Αύγουστο του 2003 στο Σώμα Τεθωρακισμένων, λαμβάνοντας τιμητική διάκριση με τον βαθμό του Υποδεκανέα.

Το 2003 ξεκίνησε τις σπουδές του στη Βουδαπέστη, στο Πανεπιστήμιο Semmelweis (Παράρτημα Φυσικής Αγωγής και Επιστημών Αθλητισμού), από όπου αποφοίτησε το 2007 με πτυχίο BSc (Hons) στην Ανθρώπινη Κινησιολογία (Human Kinesiology) και μεταπτυχιακό τίτλο MSc στην Αποκατάσταση Αθλητικών και Μη Τραυματισμών.

Το ίδιο έτος ξεκίνησε τις σπουδές του και στο Παράρτημα Επιστημών Υγείας του ίδιου Πανεπιστημίου, αποκτώντας τον τίτλο του Φυσιοθεραπευτή το 2011. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, εργάστηκε σε ιδιωτικά και δημόσια φυσιοθεραπευτικά κέντρα, καθώς και σε ακαδημίες ποδοσφαιρικών ομάδων Α΄ και Β΄ κατηγορίας.

Το 2015 διορίστηκε ως έκτακτος φυσιοθεραπευτής στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και από το 2017 στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Εκεί τοποθετήθηκε στο Τμήμα Κακώσεων και Βλαβών Νωτιαίου Μυελού, ενώ παράλληλα διετέλεσε υπεύθυνος φυσιοθεραπευτής στην Ογκολογική Κλινική. Με στόχο τη συνεχή επιστημονική του κατάρτιση, παρακολούθησε πλήθος εξειδικευμένων σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Το 2021 απέκτησε πιστοποιητικό εξειδίκευσης στις κακώσεις νωτιαίου μυελού από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Από το 2021, έπειτα από σειρά ιατρικών εξετάσεων στο Ισραήλ, διαγνώστηκε με πολλαπλές κληρονομικές παθήσεις, εκ των οποίων ορισμένες ανήκουν στις πλέον σπάνιες διεθνώς.

Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε σημείο καμπής στη ζωή του και τον οδήγησε στην ενεργή ενασχόληση με τα ζητήματα αναπηρίας και κοινωνικής ισότητας. Υπό το πρίσμα αυτό και με τα βιώματα του (νιώθει πως στην Κύπρο υπάρχει η «κοινωνία των ΑμεΑ» και η κοινωνία των αρτιμελή ατόμων), ίδρυσε το Σωματείο Σκύλων Βοηθών και Φίλων «ΑΡΩΓΟΣ», έναν μη κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικό οργανισμό, όπου υπηρετεί ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέσα από τη δράση του, αγωνίζεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την κοινωνική τους ένταξη και την πλήρη εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελεύθερη διακίνηση και πρόσβαση ατόμων με σκύλους βοηθούς.

Κρις Σωφρονίου:

Ο Κρις Σωφρονίου κατάγεται από τη Μόρφου και τη Σολιά και προέρχεται από οικογένεια με βαθιές ρίζες στην ακαδημαϊκή, κοινωνική και πολιτική ζωή της Κύπρου. Είναι γιος του Δρ. Σωφρόνη Σωφρονίου, γνωστού ακαδημαϊκού και τέως Προεδρικού Επιτρόπου, και της Κούλλας Σωφρονίου, η οποία υπηρέτησε για χρόνια ως Πρόεδρος της Γυναικείας Οργάνωσης των Φιλελευθέρων.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε δυναμικά με την εκλογή του ως Προέδρου της Νεολαίας του Κόμματος των Φιλελευθέρων. Από το 2004 έως το 2010 εκπροσώπησε την Κύπρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην πολιτική ομάδα ALDE, συμμετέχοντας ενεργά σε φόρα, ομάδες εργασίας και δικοινοτικές πρωτοβουλίες.

Για τη συμβολή του ως νέος σε πρωτοβουλίες που αφορούσαν την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού τιμήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη με το Young Leader of the Year Award και από τους Ευρωπαίους Φιλελεύθερους, το 2016, με τον τίτλο Outstanding Change Maker.

Σήμερα είναι Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Δημοκρατικής Παράταξης. Παράλληλα, έχει αφιερώσει πάνω από 25 χρόνια στον προσφυγικό σύλλογο Διγενής Ακρίτας Μόρφου, συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στη στήριξη της νεολαίας μέσω του αθλητισμού.

Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων με μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της εκπαίδευσης ως Διευθύνων Σύμβουλος της Global Education.

Είναι παντρεμένος με τη Δέσπω Χαραλάμπους και πατέρας τριών παιδιών, πιστεύοντας σε μια πολιτική έντιμη, τεκμηριωμένη και ανθρώπινη, με καθαρή ευρωπαϊκή διάσταση και ουσιαστικό όραμα για το Κυπριακό.

Αλέκος Τρυφωνίδης:

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης γεννήθηκε το 1968 στο Σινά Όρος Σολέας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολογικής Μηχανικής του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας ως Επιλοχίας Πυροβολικού στην Εθνική Φρουρά, εργάστηκε ως Τεχνικός Μηχανικός στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας στην ΑΤΗΚ ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση, διατελώντας Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ, συμβάλλοντας ενεργά στην προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Η πολιτική του δράση ξεκίνησε από τα φοιτητικά του χρόνια, όπου διετέλεσε:

Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης Κυπρίων Φοιτητών «Αναγέννηση» (1986–1989)

Οργανωτικός Γραμματέας της Νεολαίας Δημοκρατικού Κόμματος (ΝΕ.ΔΗ.Κ.) (1990–1993)

Στη συνέχεια ανέλαβε σημαντικές θέσεις στο Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ.):

Οργανωτικός Αντιπρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗ.ΚΟ. Λευκωσίας (1993–2009)

Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗ.ΚΟ. Λευκωσίας (2009–2018)

Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΚΟ. (2018–2020)

Από το 2020 είναι ιδρυτικό στέλεχος της Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία (ΔΗ.ΠΑ.–Συνεργασία), συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής της φυσιογνωμίας και της οργανωτικής της ανάπτυξης.

Τον Ιούνιο του 2021 εξελέγη Βουλευτής Λευκωσίας με τη ΔΗ.ΠΑ.–Συνεργασία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας:

Διατελεί Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Είναι μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών:

Οικονομικών και Προϋπολογισμού



Άμυνας



Παιδείας και Πολιτισμού



Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών



Ad Hoc Επιτροπής για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος



Μεταφορών

Παράλληλα, συμμετέχει στην αντιπροσωπία της Βουλής στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία σε κορυφαία θέματα ευρωπαϊκής συνεργασίας, άμυνας και ασφάλειας.

Συμμετέχει επίσης στα σοβαρά θέματα των επιτροπών Νομικών, Γεωργίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εμπορίου. Αναπτύσσει πλούσια και καθημερινή δράση, με άμεση εμπλοκή στη δημιουργία των νέων αυτοκινητοδρόμων σύνδεσης της υπαίθρου με τις πόλεις, ενώ στις άμεσες προτεραιότητες τους βρίσκονται η φροντίδα και ανακούφιση των χαμηλοσυνταξιούχων, των μονογονιών και των αναπήρων.

Συνδυάζοντας τεχνοκρατική κατάρτιση και πολυετή κομματική εμπειρία, ο Αλέκος Τρυφωνίδης διατηρεί ενεργό ρόλο στη δημόσια ζωή, με έμφαση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τη θεσμική υπευθυνότητα και την προώθηση ρεαλιστικών μεταρρυθμίσεων.

Άρι Χαπεσιάν:

Ο Άρι Χαπεσιάν, 25 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Στρόβολο και ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία στο 211 Τάγμα Πεζικού. Είναι απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου με αριστεία, έχοντας αποφοιτήσει με τον υψηλότερο μέσο όρο του Τμήματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, με εξειδίκευση στην ευρωπαϊκή πολιτική, τη διακυβέρνηση και τις διεθνείς σχέσεις.

Μιλά άπταιστα πέντε γλώσσες: Ελληνικά, Αρμενικά, Αγγλικά, Τουρκικά και Αραβικά και εργάζεται στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Προγραμμάτων.

Παράλληλα, εξελέγη το 2024 Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου και υπηρετεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, καθώς και ως Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΠΑ. Είναι επίσης Οργανωτικός Γραμματέας της Νεολαίας Δημοκρατικής Παράταξης.

Έχει ενεργή παρουσία σε νεανικούς και ερευνητικούς φορείς και έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε ευρωπαϊκά συνέδρια και αποστολές. Το 2025 επιλέχθηκε ως ο μοναδικός εκπρόσωπος της Κύπρου στο YELL Summit – Young Elected Local Leaders, ανάμεσα σε 20 νέους υποσχόμενους νέους εκλεγμένους ηγέτες από ολόκληρη την Ευρώπη.

Με σαφή προσανατολισμό στη σύνδεση της τοπικής δράσης με την ευρωπαϊκή προοπτική, εκφράζει μια νέα γενιά πολιτών που πιστεύει στη συμμετοχική δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη πρόοδο.

Κωνσταντίνος Χίνης:

Γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1974 και μεγάλωσε στην Έγκωμη, σε ένα περιβάλλον όπου η κοινωνική προσφορά και το ενδιαφέρον για τα κοινά αποτέλεσαν βασικές αξίες που καθόρισαν την πορεία του.

Είναι απόφοιτος του Λυκείου Κύκκου Β΄ και σπούδασε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με ειδίκευση στην παραγωγή και σκηνοθεσία, αρχικά στο Intercollege και στη συνέχεια στο New York Institute of Technology στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποίησε και την πρακτική του άσκηση στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Η επαγγελματική του πορεία στον χώρο της ενημέρωσης περιλαμβάνει συνεργασίες με τους τηλεοπτικούς σταθμούς «Ο Λόγος» και «Plus», ενώ από το 2016 μέχρι σήμερα εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό «Σίγμα» ως παραγωγός του δελτίου ειδήσεων «Τομές στα Γεγονότα», συμβάλλοντας ενεργά στην αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών.

Από το 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2024 έχει υπηρετήσει ως εκλεγμένο μέλος την Σχολική Εφορεία Έγκωμης ως εκλεγμένο μέλος από τις θέσεις του απλού μέλους, του Γραμματέα αλλά και από τη θέση του Προέδρου. Από τον Ιούλιο του 2024 υπηρετεί στην Σχολική Εφορεία Λευκωσίας, αφού έχει εκλεγεί στη νέα ενοποιημένη πλέον Σχολική Εφορεία Λευκωσίας.

Μέσα από τη στενή συνεργασία του με τις διευθύνσεις των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς και τους Συνδέσμους Γονέων, εργάστηκε και εργάζεται για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών και μαθητριών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στη δημόσια ζωή πιστεύοντας ότι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και η προώθηση σύγχρονων ιδεών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της νέας γενιάς.

Ελένη Χρυσοστόμου:

Η Ελένη Χρυσοστόμου κατάγεται από την Λακατάμια και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Λονδίνο.

Η πολιτική της διαδρομή εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες ενεργής συμμετοχής στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι μέλος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων και του Συμβουλίου των Φίλων του Ινστιτούτου Κύπρου.

Από το 2021 είναι μέλος της Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασία. Ασκεί καθήκοντα Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, παρακολουθεί συστηματικά τις εργασίες της Βουλής και των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών συμμετέχοντας ενεργά στη μελέτη νομοσχεδίων, στη διαμόρφωση πολιτικών θέσεων και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και Γενική Γραμματέας της Γυναικείας Έπαλξης.

Με μεγάλη εμπειρία στον πολιτικό χώρο και τα κοινά, με έμφαση σε ζητήματα οικολογίας και περιβάλλοντος, ενέργειας, θεσμικής λογοδοσίας και ισότητας φύλων, εκπροσωπεί την ΔΗ.ΠΑ σε κοινοβουλευτικά και κυβερνητικά φόρα όπως επίσης και στο δημόσιο διάλογο.

Ως Πολιτικός Μηχανικός, έχει εργαστεί για είκοσι και πλέον χρόνια στον κατασκευαστικό τομέα ως Διευθύντρια Έργων σε μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα, αναλαμβάνοντας ρόλους ευθύνης στη διαχείριση έργων. Είναι μέλος του ΕΤΕΚ και της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΤΕΚ, Γυναίκες στη Μηχανική. Επιπρόσθετα, είναι Ειδικευμένη Εμπειρογνώμονας για Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Με την πολυεπίπεδη εμπειρία της, έχει διαμορφώσει μια πολιτική προσέγγιση βασισμένη στη γνώση, τη λογοδοσία και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Η Ελένη Χρυσοστόμου διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών για μια Βουλή ουσιαστική, αποτελεσματική και κοινωνικά δίκαιη.

Υποψήφιοι στην επαρχία Λεμεσού:

Ελένη Αχιλλέως:

Η Ελένη Αχιλλέως γεννήθηκε το 1977 στη Λεμεσό με την καταγωγή της να προέρχεται από το Σπιτάλι, ένα χωριό με ισχυρούς δεσμούς κοινότητας και παράδοσης. Μεγαλώνοντας σε αυτό το περιβάλλον, διαμόρφωσε από νωρίς μια βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους γύρω της.

Αποφοίτησε από το Λανίτειο Λύκειο Α’ και στη συνέχεια φοίτησε στο CDA College, όπου σπούδασε στον τομέα των γραμματειακών και τουριστικών σπουδών. Οι σπουδές αυτές της έδωσαν τα απαραίτητα εργαλεία οργάνωσης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού, δεξιότητες που αξιοποιεί μέχρι σήμερα στην επαγγελματική της πορεία.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε ακτινολογικό κέντρο, σε έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την υγεία και την καθημερινή αγωνία των ανθρώπων. Μέσα από την επαγγελματική της εμπειρία βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους πολίτες, βοηθώντας τους να ανταποκριθούν σε σημαντικές ανάγκες που αφορούν την υγεία τους.

Η συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Παράταξης αποτελεί για την ίδια μια συνειδητή επιλογή προσφοράς και ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Στόχος της είναι να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα υγείας, εργασιακής δικαιοσύνης, κοινωνικής στήριξης και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η Ελένη Αχιλλέως πιστεύει ότι η πολιτική οφείλει να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο και στις πραγματικές του ανάγκες. Με συνέπεια, εργατικότητα και ειλικρινή διάθεση προσφοράς, φιλοδοξεί να συμβάλει σε μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη.

Χάρια Βασιλείου:

Η Χάρια Βασιλείου γεννήθηκε το 1986 και μεγάλωσε στη Λεμεσό. Είναι πολύτεκνη μητέρα, σύζυγος και εργαζόμενη, με έντονη καθημερινή παρουσία στην κοινωνική και πολιτική ζωή της επαρχίας της.

Αποτελεί επαγγελματικό στέλεχος της Δημοκρατική Παράταξη στη Λεμεσό και υπηρετεί ως Οργανωτική Γραμματέας της Γυναικείας Επάλξης Λεμεσού, συμβάλλοντας ενεργά στην ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά και στην προώθηση πολιτικών που στηρίζουν την κοινωνία, την οικογένεια και τη νέα γενιά.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς, υπηρετώντας ως Γραμματέας του Σωματείου «Αλυσίδα Αγάπης – Γέφυρα Προσφοράς», ενός οργανισμού που έχει καταστεί σημείο αναφοράς για την κοινωνική αλληλεγγύη στη Λεμεσό. Μέσα από το έργο του Σωματείου παρέχεται καθημερινή στήριξη σε ευάλωτες οικογένειες, με τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, σχολικά είδη, ένδυση και άλλες μορφές ουσιαστικής βοήθειας.

Η διαδρομή της χαρακτηρίζεται από συνεχή δράση, εθελοντισμό και ουσιαστική επαφή με τα προβλήματα των πολιτών. Για την ίδια, η πολιτική δεν αποτελεί τίτλο ή θέση, αλλά ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ακουστούν.

Με βαθιά πίστη στις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αξιοπρέπειας, της ισότητας και της προόδου, ανακοινώνει την υποψηφιότητά της για τις Βουλευτικές Εκλογές στην Επαρχία Λεμεσού με τη Δημοκρατική Παράταξη, με στόχο μια πολιτική πιο κοντά στον άνθρωπο, πιο κοντά στην κοινωνία και στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ηλιάνα Κλεάνθους:

Η Ηλιάνα Κλεάνθους είναι κόρη του Ανθυπασπιστή Κλεάνθη Κλεάνθους, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί το 2011, μια παρακαταθήκη που ενίσχυσε βαθιά μέσα της το αίσθημα καθήκοντος και κοινωνικής ευθύνης.

Είναι χειρουργός οδοντίατρος στον δημόσιο τομέα υγείας, με σταθερή επαγγελματική πορεία και ενεργή κοινωνική παρουσία. Είναι 39 ετών, παντρεμένη και μητέρα μίας κόρης.

Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησε ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Από το 2015 υπηρετεί ως Οδοντιατρικός Λειτουργός στο δημόσιο σύστημα υγείας, ερχόμενη καθημερινά σε άμεση επαφή με τους πολίτες.

Ως επαγγελματίας υγείας στο δημόσιο σύστημα βρίσκεται σταθερά δίπλα στους πολίτες, κατανοώντας από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις αγωνίες της κοινωνίας. Πιστεύει σε μια πολιτική που ακούει, σέβεται και δίνει ουσιαστικές λύσεις.

Διατελεί υπεύθυνη της Σχολιοδοντιατρικής Υπηρεσίας στην επαρχία Πάφου, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόληψη και την αγωγή υγείας των παιδιών, ενώ συμμετέχει και στην Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών.

Η Ηλιάνα Κλεάνθους ανήκει στη γενιά των ανθρώπων που δεν έμαθαν απλώς να μιλούν για την ευθύνη, έμαθαν να τη ζουν καθημερινά. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεμεσό, σε ένα περιβάλλον που της καλλιέργησε από νωρίς την αξία της ευθύνης, της αξιοπρέπειας και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο

Παράλληλα, αναπτύσσει κοινωνική δράση μέσα από εθελοντικές πρωτοβουλίες, παρέχει βοήθεια σε φιλοζωικά θέματα και στον ελεύθερο της χρόνο ασχολείται δημιουργικά με την ζαχαροπλαστική.

Η επαγγελματική και προσωπική της διαδρομή, ως γιατρός, μητέρα και ενεργό μέλος της κοινωνίας, διαμόρφωσε μια βαθιά ανθρωποκεντρική προσέγγιση, βασισμένη στην ενσυναίσθηση, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα.

Με οδηγό την εμπειρία της από την καθημερινή επαφή με τους πολίτες, επιδιώκει να συμβάλει σε μια πολιτική που βρίσκεται κοντά στην κοινωνία, ενισχύει τη δημόσια υγεία, στηρίζει την οικογένεια και βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Πιστεύει σε μια πολιτική με ευθύνη και ανθρώπινο πρόσωπο, μια πολιτική που χτίζει εμπιστοσύνη και δημιουργεί πραγματική προοπτική για το μέλλον.

Ρένος Κουμή:

Γεννήθηκε το 1970 στη Λάπηθο της επαρχίας Κερύνειας. Μετά την προσφυγιά κατοίκησε με την οικογένειά του και μεγάλωσε στη Λεμεσό.

Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά με το βαθμό του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού σε μηχανοκίνητο σώμα πεζικού.

Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού “Post Graduate Diploma in Management Studies” με πιστοποίηση από το N.C.F.E του Ηνωμένου Βασιλείου, του “Professional Higher Diploma” στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του “Certified Accounting Technician” από την Βανκούβερ του Καναδά και του “Chartered Marketing Consultant” από το Chartered Association of Business Administrators επίσης από τον Καναδά. Είναι μέλος του Chartered Institute of Marketing του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι πολύ καλός γνώστης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ειδικότερα των κατεχόμενων Δήμων. Τα τελευταία δεκαπέντε και πλέον χρόνια εργάζεται ως Δημοτικός Γραμματέας στον Δήμο Λαπήθου.

Με όραμά του, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών, τη δημιουργία ευκαιριών για όλους, τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, ισχυρά σχολεία για ίσες ευκαιρίες και εγγύηση γνώσης για όλους, ένα ισχυρό σύστημα υγείας με δικαίωμα σε όλους, μαζί ενωμένοι προσβλέπει σε μια Λεμεσό Ισχυρή Προσβάσιμη και Δίκαιη.

Λοΐζος Μιχαήλ (Αριστίνδην):

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεμεσό, με καταγωγή από το κατεχόμενο Μπέλλα-Πάις της επαρχίας Κερύνειας. Είναι παντρεμένος με τη Γαβριέλλα Θεοφάνους με την οποία και έχουν αποκτήσει έναν γιο.

Είναι Διεθνολόγος και Πολιτικός Αναλυτής. Κατέχει πτυχίο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις με εξειδίκευση στην ασφάλεια και επίλυση συγκρούσεων από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εργάζεται ως Διευθυντής του Κολλεγίου Mesoyios στη Λεμεσό όπου και διδάσκει, ενώ παράλληλα εκτελεί καθήκοντα εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), εκπροσωπώντας τον Οργανισμό στην Κύπρο.

Διαθέτει εκτεταμένη πείρα στον ιδιωτικό τομέα και στη Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών καθώς και στην πολιτική. Από το 2013 έως το 2019 διετέλεσε Κοινοβουλευτικός Επιστημονικός Συνεργάτης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ από το 2019 έως το 2023 διετέλεσε Διευθυντής στο Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Εσωτερικών συμμετείχε σε σωρεία Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και είχε ενεργό συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση.

Παράλληλα εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία στο Δίκτυο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα επιστροφών μεταναστών και πρωτοστάτησε στη συγκρότηση του πρώτου Γραφείου Επιστροφών που λειτούργησε στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2022, ενώ συνέβαλε στην εξασφάλιση σημαντικής ευρωπαικής χρηματοδότησης για έργα υποδομής και ασύλου στην Κύπρο.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Κέντρου Ειρήνης Κύπρου, καθώς επίσης και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δημοκρατικής Κοινότητας Νεολαιών Ευρώπης. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου, μέλος του Συνδέσμου Πολιτικών Επιστημόνων και μέλος διαφόρων Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

Έχει συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε σειρά επιστημονικών συνεδρίων σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Μιλά Αγγλικά, Τσέχικα και Σλοβάκικα.

Αβράαμ Σολωμού:

Αβραάμ Σολωμού, γεννημένος το 1967 στην Τύμπου, που σήμερα βρίσκεται υπό καθεστώς κατοχής, διαμένει στη Λεμεσό και είναι πατέρας δύο παιδιών, του Ανδρέα και του Μάρκου.

Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίζεται από ηγετικές θέσεις στον τομέα της ασφάλειας. Ως Γενικός Διευθυντής σε μεγάλο πολυεθνικό οργανισμό υπηρεσιών ασφάλειας, υπεύθυνος για τη στρατηγική διοίκηση και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού, έχει αποδείξει την ικανότητά του στη διαχείριση σύνθετων επιχειρησιακών δομών. Παράλληλα, ως Ιδρυτής και Διευθυντής εταιρείας ασφάλειας και υγείας στην εργασία, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εφαρμόζει διεθνή πρότυπα ασφαλείας σε επαγγελματικούς χώρους.

Η εκπαίδευσή του περιλαμβάνει σπουδές στη Διοίκηση Αερομεταφορών, ενώ είναι εγκεκριμένος Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας (Safety Officer) και Εκπαιδευτής Διά Βίου Μάθησης. Υπηρέτησε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός στις Δυνάμεις Καταδρομών και συνεχίζει να εμπλουτίζει τις γνώσεις του συμμετέχοντας σε εξειδικευμένα συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Η πολιτική του δράση εκτείνεται σε δεκαετίες, ξεκινώντας από τα μαθητικά του χρόνια στη Νεολαία Δημοκρατικού Κόμματος (ΝΕΔΗΚ). Υπήρξε Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ) και σήμερα δραστηριοποιείται ως Βοηθός Γενικός Οργανωτικός στη Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ), συνεισφέροντας στην οργάνωση και στρατηγική της παράταξης.

Οι βασικές δεξιότητές του περιλαμβάνουν στρατηγικό σχεδιασμό και διοίκηση προσωπικού, εξειδίκευση σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και οργανωτική διοίκηση και πολιτική επικοινωνία, καθιστώντας τον έναν έμπειρο και αξιόπιστο επαγγελματία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Σταύρος Ηλία Σταύρου:

Ο Σταύρος Ηλία Σταύρου, γεννημένος το 1969 στη Λεμεσό, είναι καταξιωμένος επιχειρηματίας με πάνω από τριάντα χρόνια διεθνούς εμπειρίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη, τη στρατηγική, τα χρηματοοικονομικά και την αεροπορία.

Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής των S.E.S Holdings Ltd, SES JETS και F Beverages Ltd, έχει αναπτύξει επιτυχημένες επιχειρήσεις με παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες, συνεργαζόμενος με κυβερνήσεις, επενδυτές και κορυφαία στελέχη διεθνώς. Η ικανότητά του να διαπραγματεύεται σύνθετες συμφωνίες, να αναδιαρθρώνει λειτουργίες και να ανοίγει νέες αγορές τον καθιστά σεβαστό στον επιχειρηματικό χώρο.

Η πολυετής εμπειρία του στους τομείς της αεροπορίας, του τουρισμού, των υποδομών και του διεθνούς εμπορίου τον έχει εφοδιάσει με βαθιά κατανόηση των αναγκών της κυπριακής οικονομίας και της σημασίας ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων. Υποστηρίζει ένα σύγχρονο, διαφοροποιημένο οικονομικό μοντέλο, βασισμένο στην καινοτομία, τις στρατηγικές επενδύσεις και τις ευκαιρίες για τη νεολαία, με έμφαση στη διαφάνεια, τη χρηστή διακυβέρνηση και την ενίσχυση των θεσμών.

Παντρεμένος με τη Βασιλική Κωνσταντίνου και πατέρας του Πάνου, 8 ετών, είναι αφοσιωμένος οικογενειάρχης.

Υποψήφιος Βουλευτής για τις εκλογές του 2026 με τη Δημοκρατική Παράταξη, επιδιώκει να μεταφέρει την επιχειρηματική εμπειρία και τη στρατηγική σκέψη του στη χάραξη πολιτικής, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αισιόδοξου μέλλοντος για την Κύπρο.

Σταύρος Σταύρου:

Ο Σταύρος Σταύρου κατάγεται από το χωριό Καλαβασός και διαμένει στη Λεμεσό. Υπηρέτησε στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου ως βαθμοφόρος, διαγράφοντας μια μακρά και αξιοσημείωτη πορεία, κατά την οποία τιμήθηκε με αρκετές διακρίσεις για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος που επέδειξε.

Στο πλαίσιο της υπηρεσιακής του σταδιοδρομίας, υπηρέτησε στο Τμήμα Αλλοδαπών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε ζητήματα ασφάλειας, διαχείρισης μεταναστευτικών ροών και διεθνούς συνεργασίας.

Παράλληλα με την επαγγελματική του διαδρομή, ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση, συμμετέχοντας ενεργά σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης.

Είναι νυμφευμένος με την Όλγα Σταύρου Σύροβα, καταγόμενη από τη Ρωσία, και μαζί έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια με τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι.

Μάριος Στυλιανού (Αριστίνδην):

Γεννήθηκε το 1983 στην Αυστραλία και μεγάλωσε στη Λεμεσό, όπου ανέπτυξε από νωρίς αγάπη για τον αθλητισμό και τη δυναμική της ομαδικότητας. Υπήρξε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος με τα χρώματα της ΑΕΛ Λεμεσού και της ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς από το 2003 έως το 2008, μέχρι που αναγκάστηκε να αποσυρθεί πρόωρα λόγω σοβαρού τραυματισμού, μια εμπειρία που του δίδαξε την αξία της υπομονής, της αντοχής και της προσαρμοστικότητας στις δυσκολίες.

Τα τελευταία έντεκα χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα των κτηματομεσιτικών, όπου έχει οικοδομήσει μια καταξιωμένη και σταθερά ανοδική πορεία, βασισμένη στην αξιοπιστία, τον επαγγελματισμό και την προσωπική δέσμευση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του. Παράλληλα, διατηρεί ενεργή σχέση με το ποδόσφαιρο, αναλύοντας και σχολιάζοντας αγώνες μέσα από ένα καινοτόμο εβδομαδιαίο podcast, προσφέροντας μια σύγχρονη και ουσιαστική προσέγγιση του αθλήματος που συνδέει γνώση και πάθος.

Οι κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις των τελευταίων ετών ενίσχυσαν την ευαισθησία του απέναντι στις ανισότητες και την αβεβαιότητα του μέλλοντος, οδηγώντας τον στην απόφαση να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά.

Νικόλας Τόνιτς:

Ο Νικόλας Τόνιτς γεννήθηκε το 2004 και διαμένει στη Λεμεσό. Είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Frederick, όπου από το 2024 φοιτά στο πρόγραμμα Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (BSc in Accounting & Finance), με αναμενόμενη ολοκλήρωση το 2028. Στο πλαίσιο των σπουδών του έχει παρακολουθήσει μαθήματα όπως Εισαγωγή στη Λογιστική Ι και ΙΙ, Στατιστική Ι, Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι, καθώς και Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι, αποκτώντας ουσιαστικές γνώσεις στον τομέα της οικονομικής ανάλυσης και της λογιστικής πρακτικής.

Παράλληλα με τις σπουδές του, εργάζεται από τον Φεβρουάριο του 2024 με μερική απασχόληση στο ξενοδοχείο AMARA του ομίλου Stademos Hotels Group, στον τομέα Επισιτιστικών Υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του έχει αποκτήσει πολύπλευρη εμπειρία, έχοντας εργαστεί σε διαφορετικά τμήματα όπως το πρωινό σέρβις, το pool και lobby lounge, καθώς και το room service, όπου και είναι σήμερα τοποθετημένος με καθήκοντα αντίστοιχα του επιπέδου Waiter B. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του διαχειρίζεται ελέγχους χρεώσεων, συναλλαγές μετρητών και πληρωμές μέσω συστημάτων POS σε περιβάλλον ξενοδοχείου πέντε αστέρων, αναπτύσσοντας υπευθυνότητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό.

Ταυτόχρονα, δραστηριοποιείται ενεργά στον αθλητισμό ως ποδοσφαιριστής στη θέση του τερματοφύλακα στην ομάδα ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου από το 2021 μέχρι σήμερα, γεγονός που ενισχύει το ομαδικό του πνεύμα, την πειθαρχία και την αντοχή στην πίεση. Διαθέτει δεξιότητες στη χρήση του Microsoft Excel, συμπεριλαμβανομένων τύπων, οργάνωσης δεδομένων και βασικών χρηματοοικονομικών υπολογισμών, καθώς και γνώσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Χαρακτηρίζεται από προσοχή στη λεπτομέρεια, οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου. Μητρική του γλώσσα είναι τα ελληνικά, ενώ μιλά άπταιστα αγγλικά και σερβικά και διαθέτει βασικές γνώσεις ρωσικών.

Τσάππας Ιώαννης:

Ο Ιωάννης Τσάππας γεννήθηκε το 1974 στη Λεμεσό και μεγάλωσε στα Κάτω Πολεμίδια, σε ένα περιβάλλον που τον καθόρισε με βαθιά ριζωμένες αξίες για την οικογένεια και την κοινότητα. Ο πατέρας του, Ανδρέας Τσάππας, καταγόταν από τα Καμινάρια, ενώ η μητέρα του, Ντίνα Καρασαμάνη, από το Πελένδρι. Είναι παντρεμένος με την Τζίλντα Μαλικάι Τσάππα, με καταγωγή από την Αλβανία, και μαζί έχουν μια κόρη, τη Γιοχάννα, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τις σπουδές της στην Ιατρική.

Η εκπαιδευτική πορεία του Ιωάννη χαρακτηρίζεται από πολυδιάστατο ενδιαφέρον για την επιστήμη και τον άνθρωπο. Σπούδασε Λογοπαθολογία, αποκτώντας πτυχίο (BA) και συνέχισε με μεταπτυχιακό (MA) στη Φωνολογία, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε και πτυχίο στη Νομική. Η ακαδημαϊκή του δραστηριότητα συνδυάστηκε με έντονη φοιτητική δράση, καθώς υπήρξε ιδρυτής και Πρόεδρος της φοιτητικής παράταξης «Αναγέννηση» στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Ρωσία. Σήμερα εργάζεται ως λογοθεραπευτής στο Υπουργείο Παιδείας, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην ενίσχυση της επικοινωνιακής ανάπτυξης των παιδιών και νέων.

Η κοινωνική και πολιτική του πορεία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή του στην τοπική κοινότητα και την πολιτική ζωή του τόπου του. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος των Κάτω Πολεμιδιών για δύο συνεχόμενες θητείες, το 2006 και το 2011, ενώ υπηρέτησε και ως Μέλος της Σχολικής Εφορείας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Στην κομματική σκηνή, μέσα από τη συμμετοχή του στο ΔΗΚΟ, διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Βοηθός Επαρχιακού Γραμματέα στη Λεμεσό.

Η πορεία του Ιωάννη Τσάππα συνδυάζει επιστημονική κατάρτιση, αφοσίωση στην κοινωνία και ενεργό συμμετοχή στην πολιτική ζωή, αντικατοπτρίζοντας έναν άνθρωπο που υπηρετεί με συνέπεια την κοινότητα και τις αξίες της Κύπρου.

Χρίστος Χριστοδούλου:

Γεννήθηκε στην Πάφο το 1982 και μεγάλωσε στη Γεροσκήπου, διαμορφώνοντας από νωρίς ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία και τις αξίες της προσφοράς και της συλλογικότητας. Από το 2005 είναι μόνιμος κάτοικος Λεμεσού, όπου αναπτύσσει την επαγγελματική και κοινωνική του δράση.

Είναι απόφοιτος της Νοσηλευτικής Σχολής και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Η συνεχής επιμόρφωση αποτελεί βασική του προτεραιότητα, καθώς έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εκπαιδευτικών σεμιναρίων και επαγγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Εργάζεται στο Χειρουργικό και Ουρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, όπου καθημερινά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της φροντίδας των ασθενών, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού. Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική και θεσμική δράση, καθώς είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών, κατέχοντας τη θέση του Ταμία.

Από τον Μάιο του 2024 υπηρετεί ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στο παρελθόν διετέλεσε μέλος του Τομέα Διοίκησης του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, ενώ υπηρέτησε και ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων του Λανιτείου Γυμνασίου, αποδεικνύοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον του για την εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία.

Είναι ευρύτερα γνωστός για την εθελοντική του προσφορά, τόσο στον χώρο του αθλητισμού όσο και σε κοινωνικές δράσεις. Η κοινωνική ευαισθησία και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της πορείας του. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών κοριτσιών, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην οικογένεια και στις αξίες που τη συνοδεύουν.

Υποψήφιοι στην επαρχία Λάρνακας:

Χρίστος Καραβίας (Αριστίνδην):

Ο Χρίστος Καραβίας γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1988 στη Λάρνακα, όπου μεγάλωσε και διαμένει μέχρι σήμερα. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Η προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή είναι στενά συνδεδεμένη με την κοινωνία, την εργασία και τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας, στοιχεία που διαμορφώνουν τη δημόσια στάση και αντίληψή του.

Πραγματοποίησε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Ανάλυσης Διεθνών Επιχειρηματικών Πρακτικών.

Παράλληλα, συμμετείχε σε συνέδρια και προγράμματα επιμόρφωσης που αφορούν τον τομέα των μεταφορών, τις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τις σύγχρονες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην επιχειρησιακή λειτουργία.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των μεταφορών και των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων, με ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στη διοίκηση οργανισμών, στον εκσυγχρονισμό διαδικασιών και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίζεται από πρακτική γνώση, αποτελεσματικότητα και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.

Πιστεύει σε μια πολιτική που βρίσκεται κοντά στον πολίτη, λειτουργεί με ρεαλισμό, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία και προτείνει λύσεις εφαρμόσιμες, με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή.

Γιώργος Κούμα (Αριστίνδην):

Ο Γιώργος Κούμας γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα, μια πόλη με την οποία διατηρεί βαθιά προσωπική και κοινωνική σύνδεση. Ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός στο Πυροβολικό, εμπειρία που ενίσχυσε το αίσθημα ευθύνης, πειθαρχίας και προσφοράς προς την πατρίδα. Είναι Barrister at Law του Inner Temple της Αγγλίας, με στέρεη νομική κατάρτιση και γνώση τόσο του κυπριακού όσο και του αγγλικού δικαίου.

Διατηρεί το δικό του δικηγορικό γραφείο στη Λάρνακα, με επαγγελματική δραστηριότητα που εκτείνεται τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκπροσωπώντας υποθέσεις με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και προσήλωση στις αρχές του δικαίου. Η πορεία του χαρακτηρίζεται από συνέπεια, εργατικότητα και βαθύ σεβασμό προς τον άνθρωπο και τους θεσμούς.

Στη στάση ζωής και στη δημόσια παρουσία του προχωρεί με σεβασμό προς τον κάθε άνθρωπο και με ακλόνητη προσήλωση στις αξίες της εντιμότητας και της δικαιοσύνης. Εφαρμόζει την αλήθεια χωρίς εκπτώσεις, ακόμη και όταν αυτό συνεπάγεται κόστος, θεωρώντας ότι η ηθική ακεραιότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση τόσο για την επαγγελματική όσο και για την κοινωνική προσφορά.

Αλέξης Κουννάς:

Ο Αλέξης Κουννάς γεννήθηκε το 1994 στη Λάρνακα. Διαθέτει εμπειρία στις πωλήσεις και στη δημιουργία δυνητικών πελατών (lead generation), στην ανάπτυξη και διαχείριση πελατειακών σχέσεων και στη διατήρηση ουσιαστικής επικοινωνίας με πελάτες. Παράλληλα, επιδεικνύει ενεργό ενδιαφέρον για την πολιτική και αναπτύσσει έντονη κοινωνική δράση, με συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον δημόσιο διάλογο, την κοινωνική ευαισθητοποίηση και τη συλλογική προσφορά.

Έχει ικανότητα ανάλυσης αγοράς και εντοπισμού επιχειρηματικών ευκαιριών, με έμφαση στην ανάπτυξη εργασιών και στην εξαγωγή χρήσιμων εμπορικών συμπερασμάτων. Είναι εξοικειωμένος με την εξ αποστάσεως εργασία και τα ψηφιακά εργαλεία, ενώ διακρίνεται για την προσαρμοστικότητα και την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων. Διαθέτει πολυγλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Μιλά ελληνικά, αγγλικά, βουλγάρικα, και μαθαίνει ρωσικά, ισπανικά και πολωνικά.

Στόχος του είναι να συμβάλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη σε ένα διεθνές και απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας, αξιοποιώντας τις ισχυρές επικοινωνιακές του δεξιότητες, τις γλωσσικές του ικανότητες και την αποδεδειγμένη εμπειρία του στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες.

Το 2014–2018 φοίτησε στο University of Central Lancashire (UCLan) στην Κύπρο, όπου απέκτησε Πτυχίο Bachelor with Honours στις Αγγλικές Σπουδές.

Από τον Μάιο 2024 έως σήμερα εργάζεται ως Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών και Δημιουργίας Πωλήσεων (Customer Service & Lead Generation Associate) στον Όμιλο Gold Keller Williams 7 Properties. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, δημιουργεί και μετατρέπει ενδιαφερόμενους αγοραστές ακινήτων σε επιτυχημένες συμφωνίες, αναπτύσσει ισχυρές σχέσεις με πελάτες διασφαλίζοντας ομαλή εμπειρία εξυπηρέτησης, αναλύει αγορές για εντοπισμό ευκαιριών και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, ενώ διαχειρίζεται επικοινωνίες και επαναληπτικές επαφές μέσω συστημάτων CRM.

Από τον Απρίλιο 2021 έως τον Νοέμβριο 2025 εργάστηκε ως Ναυαγοσώστης.

Από τον Ιούνιο 2019 έως τον Μάιο 2021 δραστηριοποιήθηκε ως Ελεύθερος Επενδυτής (Freelance Trader), πραγματοποιώντας συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα και χρηματοοικονομικά προϊόντα με στρατηγικές βασισμένες σε ανάλυση δεδομένων. Μέσα από αυτή την εμπειρία ενίσχυσε τις αναλυτικές του δεξιότητες και την ικανότητα διαχείρισης ρίσκου σε ασταθή αγορές.

Δέσποινα Ξενιτίδου:

Η Δέσποινα Ξενιτίδου είναι οδοντίατρος με έδρα τη Λάρνακα, με σταθερή παρουσία και προσφορά στον τομέα της πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας. Με επαγγελματική συνέπεια και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, επικεντρώνεται στην ενημέρωση, τη διάγνωση και τη θεραπευτική φροντίδα των ασθενών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης σε παιδιά και εφήβους, αναγνωρίζοντας τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2020) και έχει ενισχύσει την επιστημονική της κατάρτιση μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης, όπως η εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική και η επιμόρφωση για τη διαχείριση περιστατικών σωματικά κακοποιημένων παιδιών, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και επαγγελματικής επάρκειας.

Η επαγγελματική της πορεία (από το 1997) περιλαμβάνει πολυετή εμπειρία σε οδοντιατρικά και γναθοχειρουργικά περιβάλλοντα σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και δραστηριοποίηση στον τομέα της ιατρικής ενημέρωσης και προώθησης οδοντιατρικών υλικών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Νωρίτερα είχε ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή της στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού στον Στρόβολο.

Παράλληλα, επιδεικνύει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα κοινά και στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Με πνεύμα συνεργασίας, οργανωτικότητα και διαρκή διάθεση προσφοράς, συνεχίζει να δρα με στόχο την αναβάθμιση της φροντίδας των πολιτών και τη συμβολή στη διαμόρφωση μιας πιο ανθρώπινης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Δέσποινα Παπαδοπούλου (Αριστίνδην):

Η Δέσποινα Παπαδοπούλου είναι υποψήφια βουλευτής της ΔΗΠΑ στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας. Γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 5 Φεβρουαρίου 1980 και αποφοίτησε από το Λύκειο Μακαρίου Γ΄ το 1997. Επέλεξε να ακολουθήσει τον τομέα της υγείας, σπουδάζοντας Τεχνολόγος Ακτινογράφος στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποίησε και την πρακτική της άσκηση στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Εργάζεται ως Τεχνολόγος Ακτινογράφος Ακτινοδιαγνωστικής μέχρι σήμερα και διαθέτει πολυετή και ουσιαστική εμπειρία στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Για δεκαεννέα χρόνια υπηρετεί στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ενώ για πέντε από αυτά τα χρόνια εργάστηκε στον Αξονικό Τομογράφο. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει αποσπαστεί στο Κέντρο Πληθυσμιακού Ελέγχου για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού, συμβάλλοντας ενεργά στις πολιτικές πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Παράλληλα με τη δημόσια επαγγελματική της πορεία, δραστηριοποιείται και στον ιδιωτικό τομέα, διατηρώντας μια μικρή επιχείρηση στο κέντρο της Λάρνακας, ένα ινστιτούτο παροχής αισθητικών θεραπειών και laser. Συνδυάζει τη μεθοδικότητα και την επιστημονική γνώση με την επιχειρηματικότητα, έχοντας εμπειρία τόσο στη Δημόσια Υγεία όσο και στον τομέα της κοσμητικής.

Χαρακτηρίζεται από ενεργητικότητα, υπευθυνότητα και έντονη κοινωνική ευαισθησία, στοιχεία που διατρέχουν τόσο την επαγγελματική όσο και τη δημόσια παρουσία της. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, ηλικίας δεκαεννέα και δώδεκα ετών, γεγονός που ενισχύει τη βιωματική της κατανόηση των αναγκών της σύγχρονης οικογένειας και της κοινωνίας.

Κωστάκης Πίπονας:

Ο Κωστάκης Πίπονας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κίτι της επαρχίας Λάρνακας, σε μια κοινότητα με βαθιές ρίζες και ισχυρό αίσθημα συλλογικότητας, στοιχεία που διαμόρφωσαν από νωρίς την κοινωνική και πολιτική του συνείδηση. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας στο Πεζικό, επέστρεψε στον τόπο του με τη βεβαιότητα ότι η προσφορά προς την πατρίδα δεν περιορίζεται στη στρατιωτική υπηρεσία, αλλά συνεχίζεται μέσα από τη διαρκή συμμετοχή στα κοινά.

Είναι απόφοιτος της Τεχνική Σχολή Διανέλλειος Λάρνακας, από την οποία αποφοίτησε με αριστεία, αποδεικνύοντας από τα νεανικά του χρόνια τη συνέπεια, την εργατικότητα και την προσήλωσή του στην επίτευξη στόχων.

Το 2017, σε ηλικία 50 ετών, εκλέχθηκε Κοινοτικός Σύμβουλος Κιτίου, λαμβάνοντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του. Η εκλογή του αποτέλεσε την αφετηρία μιας ενεργού και ουσιαστικής παρουσίας στα κοινά, με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, στην αναβάθμιση των υποδομών και στην ενίσχυση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων.

Σήμερα υπηρετεί ως Κοινοτάρχης Κιτίου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διοίκησης της κοινότητας σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, κατέχει τη θέση του Επαρχιακού Γραμματέα της Αγροτικής Ένωσης Κυπρίων της Δημοκρατικής Παράταξης στη Λάρνακα, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που στηρίζουν τον αγροτικό κόσμο.

Με όραμα τη σύνδεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την ευρωπαϊκή προοπτική και τις σύγχρονες απαιτήσεις διακυβέρνησης, εκπροσωπεί μια γενιά που πιστεύει στη συμμετοχική δημοκρατία, στη θεσμική λογοδοσία και στην πρόοδο που στηρίζεται στον σχεδιασμό και στη συνεργασία.

Οι υποψήφιοι της επαρχίας Αμμοχώστου:

Αλέξανδρος Αλεξάνδρου (Αριστίνδην):

Ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου είναι απόφοιτος Νομικής και διαθέτει ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση εταιρείας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους τομείς του Real Estate και του Management.

Συνδυάζει νομική κατάρτιση με πρακτική γνώση της επιχειρησιακής λειτουργίας, αναπτύσσοντας οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες, ικανότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων και αποτελεσματική διαχείριση διαδικασιών. Στόχος του είναι η περαιτέρω επαγγελματική του εξέλιξη στον χώρο της διοίκησης και της ανάπτυξης ακινήτων, αξιοποιώντας τη νομική του παιδεία και την εμπειρία του στον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Από το 2019 μέχρι το 2026 κατέχει τη θέση του Διευθυντή στην εταιρεία LDC LTD, όπου είναι υπεύθυνος για τη συνολική διοίκηση και εποπτεία των εταιρικών λειτουργιών. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του λαμβάνει στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις, συντονίζει τις καθημερινές εργασίες και διαχειρίζεται κρίσιμες επιχειρησιακές διαδικασίες. Παράλληλα, διατηρεί συνεχή επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες, παρακολουθώντας την πορεία των έργων και τη συνολική επιχειρησιακή ανάπτυξη της εταιρείας.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής (LLB) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο απέκτησε την περίοδο 2020–2024, ενώ συνεχίζει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα Real Estate και Management στο Larnaca College.

Διαθέτει δεξιότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων, στην οργάνωση και διαχείριση έργων, στην επικοινωνία και διαπραγμάτευση, καθώς και στη νομική ανάλυση. Ο συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας του επιτρέπει να προσεγγίζει τα επιχειρηματικά ζητήματα με μεθοδικότητα, στρατηγική σκέψη και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα. Ομιλεί άριστα την ελληνική γλώσσα και διαθέτει πολύ καλή γνώση της αγγλικής.

Ανδρέας Βραχίμης (Αριστίνδην):

Ο Ανδρέας Βραχίμης γεννήθηκε το 1991 στην Επαρχία Αμμοχώστου και διαμένει μόνιμα στο Παραλίμνι. Είναι πρόσφυγας από την Κάτω Δερύνεια. Φοίτησε στο Γυμνάσιο Δερύνειας, αποφοίτησε από το Λύκειο Παραλιμνίου και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα πιλότου.

Από το 2020 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων. Είναι καλός γνώστης των αναγκών της τοπικής οικονομίας και των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Η απόφασή του να είναι υποψήφιος βουλευτής Επαρχίας Αμμοχώστου με τη Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ) πηγάζει από την πεποίθησή του ότι η πολιτική οφείλει να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για όλους, να στηρίζει έμπρακτα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να επενδύει με γνώση και σχέδιο στον τόπο.

Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού και του πρωτογενούς τομέα της Κύπρου, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Μιχάλης Ζηντίλης (Αριστίνδην):

Ο Μιχάλης Ζηντίλης γεννήθηκε την 1η Μαρτίου 1986 στη Λάρνακα, με καταγωγή από την Περιστερωνοπηγή και την Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου. Μεγάλωσε και ζει μόνιμα στη Λάρνακα, όπου αναπτύσσει την επαγγελματική και κοινωνική του δραστηριότητα, διατηρώντας στενούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία.

Είναι απόφοιτος Πληροφορικής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, συνδυάζοντας τεχνολογική κατάρτιση με σύγχρονες γνώσεις διοίκησης. Από το 2012 δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα των κατασκευών, με εξειδίκευση στα προκατασκευασμένα κτήρια, αναπτύσσοντας αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις στον κλάδο.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει σημαντική επιχειρηματική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, επενδύοντας στη δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων μίνι ποδοσφαίρου και padel, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση της άθλησης και της υγιούς ψυχαγωγίας.

Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητικής UEFA A και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του ως προπονητής σε ομάδες και ακαδημίες, μεταδίδοντας γνώσεις, πειθαρχία και αθλητικές αξίες σε νέους αθλητές.

Διακρίνεται για την έντονη κοινωνική του παρουσία, με συνεχή συμμετοχή σε εθελοντικές και φιλανθρωπικές δράσεις, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του για την κοινωνική προσφορά και τη στήριξη των συνανθρώπων του.

Θεόδωρος Θεοδώρου:

Ο Θεόδωρος Θεοδώρου γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 1964 και κατάγεται από το Πατρίκι – Γεράνι, διατηρώντας στενούς δεσμούς με την επαρχία και τις κοινότητές της. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του εμπορίου, με παρουσία τόσο στην Κύπρο όσο και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έχει αναπτύξει ισχυρές και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Η καθημερινή του επαφή με τον κόσμο υπερβαίνει τα επαγγελματικά πλαίσια, εξελίσσοντας σε ανθρώπινες σχέσεις που χαρακτηρίζονται από αλληλεγγύη και έμπρακτη στήριξη προς όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η κοινωνική του προσφορά δεν αναζητά δημοσιότητα ή προσωπική προβολή, αλλά αποτελεί φυσική έκφραση του χαρακτήρα και των ανθρωπιστικών του αξιών. Για τον Θεόδωρο Θεοδώρου, η εντιμότητα, η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα είναι βασικοί άξονες στη ζωή και στην επαγγελματική του πορεία.

Η απόφασή του να συμμετάσχει στην πολιτική πηγάζει από την πεποίθηση ότι ο ρόλος ενός εκπροσώπου είναι να υπηρετεί τον απλό άνθρωπο και τα συμφέροντα της κοινωνίας συνολικά. Μέσα από τη δράση του επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας δίκαιης, λειτουργικής και ευημερούσας κοινωνίας, προωθώντας πολιτικές που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών και υπερασπίζονται τα συμφέροντα της Αμμοχώστου.

Ιωακείμ Ιωακείμ:

Ο Ιωακείμ Ιωακείμ, γνωστός ως Μίμης, γεννήθηκε στην κατεχόμενη σήμερα Ακανθού της επαρχίας Αμμοχώστου. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, σε ηλικία μόλις τεσσάρων και μισού ετών, αναγκάστηκε μαζί με την οικογένειά του να εγκατασταθεί ως πρόσφυγας στην Πάφο, όπου μεγάλωσε και διαμόρφωσε την προσωπική και κοινωνική του ταυτότητα.

Αφού ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία, εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε υπεύθυνες θέσεις στον τομέα της εστίασης, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στη διοίκηση, στην οργάνωση και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στις δικές του επιχειρήσεις, συνεχίζοντας με συνέπεια και εργατικότητα την παρουσία του στον ιδιωτικό τομέα.

Από το 2024 κατέχει το αξίωμα του Κοινοτάρχη Τίμης, αναλαμβάνοντας ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη καθημερινή διεκδίκηση λύσεων για τα προβλήματα των πολιτών. Με διαχρονική παρουσία στα κοινά, αποτελεί ενεργό και μαχητικό πολίτη, με σταθερό ενδιαφέρον για τα κοινωνικά ζητήματα, την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση της ουσιαστικής δημοκρατικής συμμετοχής.

Πιστεύει ακράδαντα στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και σε μια πολιτική που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, τις πραγματικές του ανάγκες και την αξιοπρέπειά του. Με αυτές τις αρχές, διεκδικεί σήμερα με αξιώσεις μία θέση στα βουλευτικά έδρανα για την Επαρχία Αμμοχώστου, με τη Δημοκρατική Παράταξη, επιδιώκοντας να μεταφέρει τη φωνή της κοινωνίας στο Κοινοβούλιο και να συμβάλει ουσιαστικά στη συλλογική προσπάθεια για πρόοδο και δικαιοσύνη.

Νίκος Κίμωνος:

Ο Νίκος Κίμωνος γεννήθηκε στην Αμμόχωστο, κουβαλώντας από νωρίς το βίωμα της προσφυγιάς και της διαρκούς μνήμης για επιστροφή. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά στην ακριτική Πύλα, φθάνοντας στον βαθμό του επιλοχία.

Σπούδασε Οικονομικά σε αγγλικό πανεπιστήμιο και εργάστηκε επί σειρά ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο ως οικονομολόγος και λογιστής, αποκτώντας πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε ένα απαιτητικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Κύπρου – Ιρλανδίας, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση στην πολιτιστική και κοινωνική διπλωματία. Παράλληλα, για δεκαοκτώ χρόνια υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Αδελφοί Γαλανού», αποκτώντας ουσιαστική γνώση της κυπριακής αγοράς και των προκλήσεων του εμπορίου.

Από το 2003 είναι διευθυντής και κύριος μέτοχος εμπορικής εταιρείας εισαγωγής και διανομής τροφίμων. Η επιχειρηματική του πορεία χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, υπευθυνότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Όραμά του αποτελεί η απαλλαγή της πατρίδας μας από την κατοχή και η εμπέδωση της αξιοκρατίας σε κάθε τομέα της δημόσιας και κοινωνικής ζωής. Πιστεύει σε ένα κράτος δικαίου που λειτουργεί με κανόνες, ίσες ευκαιρίες και πραγματική στήριξη της παραγωγικής οικονομίας, ώστε η Κύπρος να αξιοποιήσει πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητές της.

Χαράλαμπος Κούμουρος (Αριστίνδην):

Ο Χαράλαμπος Κούμουρος γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1969 στη Γιαλούσα Αμμοχώστου. Διαμένει στη Λεμεσό και είναι παντρεμένος με τη Χριστιάνα Αναστασιάδου, δημότη Αμμοχώστου, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα παιδί.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Στον ακαδημαϊκό τομέα κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Abertay Dundee, καθώς και πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA) από το Cyprus Institute of Marketing. Είναι μέλος του Chartered Institute of Marketing.

Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίζεται από συνέπεια και εξέλιξη. Από το 2011 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην εταιρεία ARENCO Co Ltd, όπου για σειρά ετών υπηρέτησε ως στέλεχος πωλήσεων με καθήκοντα εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης παραγγελιών και εξοπλισμού. Είχε επίσης επιτυχημένη παρουσία σε εγνωσμένου κύρους εταιρείες ως υπεύθυνος πωλήσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και μάρκετινγκ, ανάλυσης στατιστικών στοιχείων πωλήσεων και ανταγωνισμού.

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και επαγγελματικών συνεδρίων στους τομείς των πωλήσεων, της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, της διαφήμισης, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εξυπηρέτησης πελατών, ενώ τα τελευταία χρόνια συμμετέχει συστηματικά σε συνόδους του Chartered Institute of Marketing που αφορούν σύγχρονα θέματα μάρκετινγκ και οικονομίας. Διαθέτει εξαιρετική γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου, καθώς και εξειδίκευση σε προγράμματα σχεδιασμού και βάσεων δεδομένων.

Έχει έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προδημοτικής Εκπαίδευσης Λεμεσού και μέλος του Δ.Σ της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Διετέλεσε επίσης μέλος της Γραμματείας της Ομοσπονδίας Δημοτικής Εκπαίδευσης Λεμεσού καθώς και μέλος του Δ.Σ της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Συμμετείχε για σειρά ετών στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λεμεσού στη θέση του Ταμία καθώς και μέλος του Δ.Σ της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια μέχρι και σήμερα κατέχει τη θέση του μέλους της Γραμματείας της Παγκύπριας Σχολής Γονέων. Υπήρξε στυλοβάτης και συντονιστής των θερινών κατασκηνώσεων της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λεμεσού.

Ελισσαίος Κουρτέλλας (Αριστίνδην):

Ο Ελισσαίος Κουρτέλλας γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1970 στο κατεχόμενο Λευκόνοικο. Είναι παιδί του Μιχαήλ Κουρτέλλα (Μισιέλη) και της Μαρούλας Μαύριδη. Μετά τον εκτοπισμό της οικογένειάς του από την πατρώα γη, εγκαταστάθηκαν στη Λάρνακα, όπου φοίτησε στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας.

Με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Ηλεκτρονικής στο Ηράκλειο. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του πορεία, εργάστηκε ως αθλητικογράφος στην εφημερίδα «Κήρυξ», αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες στον χώρο της επικοινωνίας και της ενημέρωσης. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, ίδρυσε τη δική του επιχείρηση με την επωνυμία «Compusource Ltd», αναπτύσσοντας επιχειρηματική δραστηριότητα με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Στην προσωπική του ζωή, είναι σύζυγος της Μαρίας Αμερικάνου και πατέρας δύο παιδιών. Έχει αναλάβει σημαντικές ευθύνες σε συνδέσμους γονέων και εκπαιδευτικούς φορείς, υπηρετώντας ως πρόεδρος σε σχολικές μονάδες της περιοχής Ιδαλίου και ως μέλος οργανωμένων συνόλων που στηρίζουν την παιδεία και τη νέα γενιά. Η αγάπη του για τα παιδιά και τους νέους αποτελεί σταθερό άξονα της δράσης του, μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συμμετοχή, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Από το 2023 μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου στο προσφυγικό σωματείο «Το Λευκόνοικο», συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση της μνήμης, της ταυτότητας και των δικαίων των προσφύγων. Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη δράση στον προσκοπισμό και στον αθλητισμό, υπηρετώντας ως Πρόεδρος του 299ου Περιφερειακού Συστήματος Προσκόπων Ιδαλίου, ως Ταμίας της Επαρχιακής Εφορείας Προσκόπων Λευκωσίας και ως Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Νέων Αμμοχώστου (ΑΕΝΑΚ).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πολυετής εθελοντική και φιλανθρωπική του προσφορά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου. Η αφιλοκερδής συμμετοχή του σε αποστολές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τον βοήθησε να κατανοήσει σε βάθος τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες.

Ντάνιελ Κωνσταντίνου:

Ο Ντάνιελ (Δανιήλ) Κωνσταντίνου γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1999 και προέρχεται από προσφυγική οικογένεια με καταγωγή από την Κώμη Κεπήρ της κατεχόμενης επαρχίας Αμμοχώστου και διαμονή στις Καμάρες Λάρνακας.

Το ενδιαφέρον του για τη δημόσια πολιτική, την ιστορία και τα ανθρώπινα δικαιώματα τον οδήγησε στη συμμετοχή σε συνέδρια και δημόσιες συζητήσεις. Παράλληλα συμμετείχε σε επισκέψεις στην κατεχόμενη Κώμη Κεπήρ που διοργανώνουν τα οργανωμένα σύνολα του χωριού, δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στη σύνδεση της νέας γενιάς με την κατεχόμενη πατρίδα μας.

Η μητέρα του κατάγεται από την Πολωνία και εγκαταστάθηκε στην Κύπρο τη δεκαετία του 1980. Το γεγονός αυτό του έδωσε από νωρίς την εμπειρία μιας πολυπολιτισμικής οικογενειακής πραγματικότητας και την κατανόηση της σημασίας της κοινωνικής ένταξης και του σεβασμού της διαφορετικότητας.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά και απολύθηκε με τον βαθμό του Υποδεκανέα. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου στον κλάδο των Πολιτικών Επιστημών, στο οποίο εισήχθη με τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία εισδοχής της χρονιάς. Συμμετείχε ενεργά στη Δημοκρατική Παράταξη Κυπρίων Φοιτητών Αναγέννηση, όπου υπηρέτησε αρχικά ως Γενικός Γραμματέας και ακολούθως ως Αντιπρόεδρος. Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών υπήρξε εργαζόμενος φοιτητής, συνδυάζοντας τις σπουδές του με εργασία στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Σήμερα εργάζεται ως Λειτουργός Επικοινωνίας στη Δημοκρατική Παράταξη.

Συμμετείχε σε πανευρωπαϊκό πρόγραμμα νέων ηγετών στις Βρυξέλλες, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία σε πρωτοβουλία που διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό EJA.

Η σκέψη και η στάση του είναι βαθιά ριζωμένες στις αξίες του Δυτικού πολιτισμού και στις Χριστιανικές αρχές που διαμόρφωσαν την ταυτότητα και την παράδοση του τόπου μας. Στηρίζει την ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες, πιστεύοντας σε μια κοινωνία ισότητας, όπου κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις λόγω φύλου, προσανατολισμού ή προσωπικής ταυτότητας, και όπου επικρατούν η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η χρηστή διοίκηση. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος για τα περιστατικά κακοποίησης ζώων στην Κύπρο και εκφράζει συχνά την έντονη απογοήτευσή του για την αδράνεια που παρατηρείται απέναντι σε αυτά.

Πιστεύει σε μια πολιτική που βασίζεται στη γνώση των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας και στη διαμόρφωση ρεαλιστικών προτάσεων που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Σέργης Σεργίου (Αριστίνδην):

Ο Δρ Σέργιος Σεργίου γεννήθηκε στις 9 Μαΐου 1979 και κατάγεται από το Τρίκωμο Αμμοχώστου και το Βασίλι Καρπασίας. Είναι παντρεμένος με τη Λουτμίλα Πετρίβ.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του και την επιστροφή του στην Κύπρο από την Ουκρανία, εργάστηκε στην Πολυκλινική Αγία Μαρίνα στη Δερύνεια, όπου απέκτησε ουσιαστική και πολύτιμη κλινική εμπειρία. Η περίοδος αυτή συνέβαλε καθοριστικά στην εμβάθυνση της ιατρικής του γνώσης και στην ενίσχυση της επαφής του με τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών. Το 2020 προχώρησε στην ίδρυση των Ιδιωτικών Ιατρικών Κέντρων Σεργίου στην Αγία Νάπα και τον Πρωταρά, με ξεκάθαρο όραμα την παροχή ποιοτικών, σύγχρονων και ανθρώπινων υπηρεσιών υγείας, στηριγμένων στον σεβασμό και την εξατομικευμένη φροντίδα.

Το 2024 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία, καθώς παράλληλα με τη λειτουργία των ιδιωτικών του ιατρικών κέντρων εντάχθηκε στην Πολυκλινική Αθηνά. Στόχος της απόφασης αυτής ήταν να προσφέρει ενεργά στην πόλη όπου γεννήθηκε, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία και το επιστημονικό του υπόβαθρο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα με την ιατρική του δραστηριότητα, από το 2019 ασχολείται ενεργά με το ποδόσφαιρο, αρχικά ως ιατρός αθλητικών ομάδων και από το 2022 ως διοικητικός παράγοντας, θέση την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα. Η ενασχόλησή του αυτή αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδει στον αθλητισμό, τη συλλογικότητα και την πειθαρχία.

Ιζαμπέλλα Ττάκκα (Αριστίνδην):

Η Ιζαμπέλλα Ττάκκα γεννήθηκε στις 29 Μαίου 1974 στην Αμμόχωστο και μεγάλωσε στο Παραλίμνι. Τα τελευταία χρόνια διαμένει στη Λευκωσία λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, στις δημόσιες σχέσεις, στην επικοινωνία και στη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Εργάζεται στον Κατεχόμενο Δήμο Κερύνειας, ως υπεύθυνη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων διαφώτισης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη λειτουργία του γραφείου μέσω σύνταξης πρακτικών, διαχείρισης εγγράφων και ετοιμασίας διοικητικής αλληλογραφίας και ανακοινώσεων.

Προηγουμένως υπηρέτησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Υπηρεσία Μελετών, Ερευνών και Εκδόσεων. Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, όπου εργάστηκε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και Δημοσίων Σχέσεων.

Έχει μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή και επιμέλεια πολιτικών εκπομπών καθώς διέθετε δική της εκπομπή πολιτικών θεμάτων με προσκεκλημένους βουλευτές, στο Cyprus Media. Επίσης, είναι pilates instructor και διαθέτει έντονη εθελοντική και φιλανθρωπική δράση. Είναι μητέρα δύο παιδιών και υπερήφανη γιαγιά.

Ομιλεί άριστα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Υποψήφιοι στην επαρχία Κερύνειας:

Μιχάλης Σκορδής (Αριστίνδην):

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1971 και κατάγεται από τον Κορμακίτη της Επαρχίας Κερύνειας. Σπούδασε Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, αποκτώντας αρχικά το Diploma in Hotel Management και στη συνέχεια το Higher National Diploma in Hotel, Catering and Institutional Management, ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του με το πτυχίο B.A. (Hons) in Hotel Business Management.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Κύπρο και την Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και της εμπειρίας των επισκεπτών, μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων εξυπηρέτησης και στρατηγικών προσέλκυσης πελατών. Διετέλεσε επίσης Γενικός Διευθυντής σε διεθνή αλυσίδα εστιατορίων στην Κύπρο και σήμερα κατέχει θέση Διευθυντικού Στελέχους στην Εκτελεστική Ομάδα διεθνούς αλυσίδας εστιατορίων στην Κύπρο, διατηρώντας υψηλά πρότυπα λειτουργίας και ανάπτυξης.

Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ο Μιχάλης Σκόρδης επιδεικνύει έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων και δρα ενεργά για την προώθηση κοινωνικών και ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών. Ως Πρόεδρος και Ιδρυτής του Always Ioanna Skordi Foundation, παρέχει οικονομική, ψυχολογική και ηθική στήριξη σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν νεφροπάθειες, καρκίνο και άλλες σπάνιες γονιδιακές παθήσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανακούφιση και ενδυνάμωση των οικογενειών τους.

Ο Μιχάλης Σκορδής είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο θυγατέρων. Με συνδυασμό επαγγελματικής εμπειρίας, κοινωνικής ευαισθησίας και αφοσίωσης στην κοινότητα, συνεχίζει να εργάζεται για τη βελτίωση των υπηρεσιών στον χώρο της φιλοξενίας και για την ουσιαστική υποστήριξη των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας.

Πωλίνα Σολωμού:

Η Πωλίνα Σολωμού γεννήθηκε το 1990 στη Λευκωσία και έχει καταγωγή το Μπέλλα Πάις. Δραστηριοποιείται στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης τα τελευταία επτά χρόνια, αναπτύσσοντας ουσιαστική τεχνογνωσία και ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια συγκαταλέγεται στον κύκλο των επίλεκτων ασφαλιστών της εταιρείας στην οποία εργάζεται, ενώ αποτελεί και μέλος του διεθνούς οργανισμού Million Dollar Round Table (MDRT), διάκριση που αναγνωρίζει την επαγγελματική αριστεία, την υψηλή απόδοση και τη δέσμευση σε πρότυπα ηθικής και εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, επενδύει συστηματικά στη συνεχή προσωπική και επαγγελματική της εξέλιξη, παρακολουθώντας σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που εστιάζουν σε ζητήματα παιδιών και ψυχολογίας, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική της ευαισθησία και την ολιστική προσέγγιση που υιοθετεί τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή.

Η Πωλίνα Σολωμού διατηρεί ενεργή παρουσία στους συλλόγους γονέων των σχολείων των παιδιών της, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων στο Ελένειο Κοινοτικό Τσερίου, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις με στόχο τη στήριξη των μαθητών και τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος.

Χρίστος Χατζηχριστοδούλου:

Ο Χρίστος Χατζηχριστοδούλου γεννήθηκε το 1970 στον κατεχόμενο Καραβά, κουβαλώντας από νωρίς τα βιώματα της προσφυγιάς και της νοσταλγίας για επιστροφή στον τόπο καταγωγής του. Είναι γιος του Στυλλή Κατσιόλα Χατζηχριστοδούλου και της Σωτήρας Αποστόλη Τσιουρούτη και σήμερα διαμένει προσωρινά στο Τσέρι.

Επαγγελματικά δραστηριοποιείται ως οδηγός λεωφορείου στη Λευκωσία, ενώ παράλληλα εργάζεται ως ηχολήπτης σε αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, συνδυάζοντας την καθημερινή επαφή με τον κόσμο με την αγάπη του για τον αθλητισμό και την επικοινωνία. Διαθέτει ενεργό παρουσία στα κοινωνικά δρώμενα, υπηρετώντας ως Γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων Λευκωσίας, συμβάλλοντας στην προώθηση ζητημάτων που αφορούν την οικογένεια και τη στήριξη των πολύτεκνων.

Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια και έχει επιτύχει σε εξετάσεις ως Εκπαιδευτής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, ενισχύοντας περαιτέρω τις δεξιότητές του στην ανθρώπινη επαφή και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στον αθλητισμό ως βοηθός προπονητή στην ποδοσφαιρική ομάδα ΑΟΛ Λακατάμειας, μεταδίδοντας αξίες ομαδικότητας, πειθαρχίας και προσπάθειας στη νεότερη γενιά.

Είναι παντρεμένος με την Ανδρούλα Ιωσήφ, καταγόμενη από την κατεχόμενη Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας, και μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, θέτοντας την οικογένεια στο επίκεντρο της ζωής και της δράσης του.

Υποψήφιοι στην επαρχία Πάφου:

Ευκλείδης Αμβροσιάδης:

Ο Ευκλείδης Αμβροσιάδης γεννήθηκε στη Γεωργία το 1970 και σπούδασε Οικονομικά στη Ρωσία, αποκτώντας ακαδημαϊκή κατάρτιση που του επέτρεψε να αναπτύξει στέρεη γνώση σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης. Από το 1994 ζει και εργάζεται στην Κύπρος, όπου έχει συνδέσει την επαγγελματική και κοινωνική του πορεία με την τοπική κοινωνία.

Από το 2024 υπηρετεί ως εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στην Πάφο με τη Δημοκρατική Παράταξη, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση και αναβάθμιση των παραλιακών υποδομών, στην ενίσχυση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας, καθώς και στην προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας και αισθητικής αναβάθμισης του παράκτιου μετώπου.

Παράλληλα, διατηρεί επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της εστίασης, στοιχείο που του προσδίδει άμεση γνώση των αναγκών της τοπικής αγοράς και της τουριστικής οικονομίας. Η επαγγελματική του εμπειρία, σε συνδυασμό με τη θεσμική του ιδιότητα, διαμορφώνουν ένα προφίλ ενεργού πολίτη με ουσιαστική συμβολή στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην αναπτυξιακή προοπτική της Πάφου.

Ανδρέας Κεσούρης:

Ο Ανδρέας Κεσούρης κατάγεται από το χωριό Πολέμι της επαρχίας Πάφου και προέρχεται από αγροτική οικογένεια. Είναι απόφοιτος Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση. Έχει εκπληρώσει πλήρως τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως διευθύνων μηχανολόγος μηχανικός, για τη μελέτη και επίβλεψη μικρών και μεγάλων έργων. Επιπλέον, εργάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας ως εκπαιδευτικός, τόσο στη μέση όσο και στην ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Μεταφορών.

Είναι μέλος του ΕΤΕΚ (Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου). Επιπλέον, είναι κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης της ΑΝΑΔ και αναγνωρισμένος αξιολογητής επαγγελματικού προσόντος της ΑΝΑΔ. Από νεαρή ηλικία επιδεικνύει έντονη κοινωνική δράση και παρουσία. Υπηρέτησε ως σχολικός έφορος στην επαρχία Πάφου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση και επίβλεψη σημαντικών έργων. Είναι γνώστης των προβλημάτων της επαρχίας του και χαρακτηρίζεται για την εργατικότητα, την τιμιότητα, την αποτελεσματικότητα και τη μαχητικότητά του.

Σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Ενέργειας και διεκδικεί με αξιώσεις τη βουλευτική έδρα στην επαρχία Πάφου, ως μέλος της Δημοκρατικής Παράταξης, προσδοκώντας σε καλύτερες μέρες για τους πολίτες της επαρχίας Πάφου.

Κυριακή Μαυράκη:

Η Κυριακή Μαυράκη γεννήθηκε το 1993 στην Πάφο και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως δικηγόρος, αποτελώντας μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής της πορείας διετέλεσε Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο σε ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας και της ενίσχυσης του νομικού επαγγέλματος σε τοπικό επίπεδο.

Ακαδημαϊκά, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (LLM) στο Ναυτικό Δίκαιο από το University of Southampton στην Αγγλία, εμβαθύνοντας σε σύγχρονα ζητήματα διεθνούς ναυτιλιακής πρακτικής και διαιτησίας. Προηγουμένως ολοκλήρωσε με άριστα (First-Class Honours) το πτυχίο Νομικής LLB (Hons) στο University of Central Lancashire, όπου διακρίθηκε για την ακαδημαϊκή της επίδοση και τιμήθηκε με το Βραβείο Αξιοπρεπούς Διαγωγής από τον Κοσμήτορα της Σχολής.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της ανέπτυξε έντονη εξωστρέφεια και συμμετοχή σε διεθνείς νομικούς θεσμούς, εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον στην Εικονική Διαιτησία Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου (IMLAM), καθώς και το UCLan στην 25η Εικονική Διαιτησία Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου Willem C. Vis στη Βιέννη. Παράλληλα, προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες της ως νομική σύμβουλος στη Νομική Κλινική του UCLan, αποκτώντας πολύτιμη πρακτική εμπειρία σε υποθέσεις πραγματικών πολιτών και κοινωνικών ομάδων.

Πριν την ενασχόλησή της με τη νομική επιστήμη, δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των ΜΜΕ ως ραδιοφωνικός και μουσικός παραγωγός, καθώς και ως δημοσιογράφος, καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας και δημόσιας παρουσίας. Η δημιουργική της πλευρά ενισχύθηκε περαιτέρω μέσα από δεκαετή φοίτηση σε δραματική σχολή, στοιχείο που συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας πολυδιάστατης προσωπικότητας.

Σε νεαρή ηλικία εκπροσώπησε την Κύπρο στο European Parliament στο Στρασβούργο το 2009, στο πλαίσιο του προγράμματος Euroscola, εμπειρία που ενίσχυσε το ενδιαφέρον της για τα κοινά και τις ευρωπαϊκές πολιτικές διαδικασίες. Από το 2016 είναι πολιτικά ενεργή, συμμετέχοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο και σε δράσεις που αφορούν τη νέα γενιά, τη δικαιοσύνη και τη θεσμική ανανέωση.

Χαρά Χαριλάου:

H Χαρά Χαριλάου γεννήθηκε στην επαρχία Πάφου. Είναι 49 χρονών είναι νυμφευμένη με το Μιχαλάκη Στεφάνου, έχει αποκτήσει τρία παιδιά τον Ευθύβουλο, τη Στέλλα, τη Δέσποινα και είναι και δύο φορές γιαγιά.

Είναι Δημόσιος Υπάλληλος από το 2004 και εργάζεται ως Γραμματέας στο Γυμνάσιο Λύκειο Πολεμίου, εργάζεται και με υπερωριακή απασχόληση στα Μεταλυκιακά Ινστιτούτα Εκπαίδευσης Κύπρου στην Πάφο. Επίσης εργάζεται αφιλόκερδός και στην επιχείρηση της κόρης της. Όλα αυτά τα χρόνια έχει εργαστεί στο Γυμνάσιο Λύκειο Πολεμίου, το Α΄ Λύκειο, το Λύκειο Γεροσκήπου, το Γυμνάσιο Πόλης, το Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης και στη Σχολική Εφορεία Πάφου

Η εμπειρία της στα σχολεία την βοήθησαν να κατανοήσει πως λειτουργεί το Δημόσιο Σύστημα, τις ανάγκες της κοινωνίας των παιδιών των γονιών, για ένα καλύτερο μέλλον στο να επέλθει η προόδους και η ευημερία στο τόπο μας.

Είναι απόφοιτος από το Γυμνάσιο Λύκειο Πολεμίου και κατέχει τα Λογιστικά και Γραμματειακά προσόντα σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας. Έχει γνώση Αγγλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και έχει πάρει το πτυχίο της στη φωνητική, θέλει να γίνει η φωνή σας ως υποψήφια Βουλευτής Πάφου στην επίλυση των προβλημάτων σας και θα αγωνιστεί μέχρι να τα καταφέρει.

Από παιδί ξεχώριζε. Στο Δημοτικό στους περιφερειακούς αγώνες στίβου σε όλα τα αγωνίσματα έπαιρνε τις πρωτιές με διαφορά και διάκριση. Την είχαν βραβεύσει με χρηματικό έπαθλο ως την καλύτερη αθλήτρια της περιφέρειας και επιλέξει στο να πηγαίνει για προπόνηση στο Παφιακό Στάδιο. Η συμμετοχές της ήταν μέχρι Παγκύπρια.

Έχει ζήσει τα παιδικά της χρόνια στο Στρουμπί από γονείς γεωργούς που της δίδαξαν από μικρή το σεβασμό, την εργατικότητα, την αλληλεγγύη και την ευσυναίσθηση Οι αξίες αυτές αποτελούν οδηγό τόσο στην προσωπική και επαγγελματική της πορεία.

Θάνος Χρυσάνθου:

Γεννήθηκε στην Πάφο στις 15 Φεβρουαρίου 1986, με καταγωγή από τα χωριά Λάσα και Τσάδα και είναι μόνιμος κάτοικος στην Αγία Μαρινούδα. Είναι νυμφευμένος με την εκπαιδευτικό Παναγιώτα Δουκανάρη και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Θεόδωρο και τη Νεοφύτια.

Ο Θάνος Χρυσάνθου αποφοίτησε από το Λύκειο Κύκκου το 2003 με βαθμό Άριστα. Ακολούθως ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία στις ένοπλες δυνάμεις. Φοίτησε στη σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ) Κρήτης και αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του έφεδρου Ανθυπολοχαγού, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες ηγεσίας, ευθύνης αι ομαδικότητας.

Είναι απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστήμιο Κύπρου του τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας. Ως φοιτητής υπήρξε ενεργό μέλος στα φοιτητικά δρώμενα και έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος αλλά και ως μέλος σε διάφορους ομίλους του πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, υπήρξε εκπρόσωπος φοιτητών στο συμβούλιο του τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας από το 2006 -2008.

Έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική και πολιτική δράση, με συμμετοχή σε συλλόγους, σωματεία και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το 2017 μέχρι το 2019 διετέλεσε μέλος του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Μαρινούδας και από το 2025 μέχρι και σήμερα είναι Πρόεδρος των Αποδήμων του χωριού Λάσας.

Από το 2009 μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον ιδιωτικό τομέα ως φιλόλογος, συμβάλλοντας στην ακαδημαϊκή πρόοδο και την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών του.

Η απόφασή του να είναι υποψήφιος βουλευτής πηγάζει από την αγάπη του για την Πάφο και την ανάγκη για μια πολιτική που θέτει στο επίκεντρο τον Άνθρωπο, την Παιδεία και τη νέα γενιά. Με υπευθυνότητα, ήθος και συνέπεια φιλοδοξεί να εργαστεί για μια συμπεριληπτική και δίκαιη κοινωνία.