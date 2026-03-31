Η νέα γενιά της Λεμεσού δίνει λύσεις για τις κυβερνοαπειλές σε κρίσιμες υποδομές

Η νέα γενιά της Λεμεσού απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι μπορεί να σταθεί στην πρώτη γραμμή των σύγχρονων προκλήσεων, συμμετέχοντας ενεργά σε μια πρωτοποριακή δράση αφιερωμένη στην κυβερνοασφάλεια και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Μέσα από το πρόγραμμα «Οι Νέοι Ρωτούν και Δίνουν Λύσεις» της Τράπεζας Κύπρου, μαθητές και μαθήτριες κλήθηκαν να αναμετρηθούν με πραγματικά σενάρια κυβερνοεπιθέσεων, αναπτύσσοντας ιδέες και προσεγγίσεις που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα, την υπευθυνότητα και την τεχνολογική τους ετοιμότητα.

Η Τράπεζα Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και τον TechIsland, διοργάνωσαν ακόμη μία δράση στο πλαίσιο του θεσμού «Οι Νέοι Ρωτούν και Δίνουν Λύσεις», με επίκεντρο αυτή την φορά την ανθεκτικότητα, την αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του SupportCY της Τράπεζας Κύπρου και σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στα γραφεία της Περιφέρειακής Διευθυνσης της Τράπεζας Κύπρου στην Λεμεσό.

Συμμετείχαν συνολικά 60 μαθητές και μαθήτριες από όλα τα Λύκεια της πόλης. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε ένα βιωματικό εργαστήριο προσομοίωσης διαχείρισης κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Μέσα από ομαδική εργασία, οι μαθητές και οι μαθήτριες συζήτησαν τρόπους και μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των κυβερνοαπειλών και επιθέσεων, σχεδίασαν ιδέες ενημέρωσης του κοινού και ανέπτυξαν πρακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η δράση ολοκληρώθηκε με τις ομάδες των παιδιών να παρουσιάζουν τις προτάσεις και εισηγήσεις τους, αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά διαθέτει τη γνώση, τη φαντασία και κυρίως τη φωνή, να διαμορφώσει έναν πιο ανθεκτικό κόσμο.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου, Έλλη Ιωαννίδου αφού ευχαρίστησε θερμά όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, έδωσε συγχαρητήρια στα παιδιά για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους. Επιβεβαίωσε επίσης ότι «Στην Τράπεζα Κύπρου τετοιες δράσεις έχουν ιδιαίτερη αξία γιατί δεν περιορίζονται στη γνώση και θεωρεία, αλλά δημιουργούν εμπειρίες που ενδυναμώνουν τους νέους και τις νέες, καλλιεργούν υπευθυνότητα και τους δίνουν τα εργαλεία να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας μας.»

Ο Μάριος Σταύρου, Head of Operations του SupportCY της Τράπεζας Κύπρου, υπογράμμισε ότι «Είναι κρίσιμο η νέα γενιά να αντιληφθεί εγκαίρως τις προκλήσεις που φέρνει η ανάπτυξη της τεχνολογίας και τους πολυεπίπεδους και συνδυασμένους κινδύνους που μπορούν να προκληθούν από αλυσιδωτές κρίσεις και καταστροφές. Μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση δεν ‘έρχεται και φεύγει’ σε λίγα λεπτά. Πίσω από τη διαχείρισή της βρίσκονται εκατοντάδες άνθρωποι από διαφορετικές υπηρεσίες που πρέπει να συνεργαστούν αποτελεσματικά για να περιορίσουν τις επιπτώσεις και να επαναφέρουν την κανονικότητα.»

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Ματθαίος Παντελή, ευχαρίστησε την Τράπεζα Κύπρου για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας και πρόσθεσε «Μέσα από τέτοιου είδους διαδραστικές εμπειρίες, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στην πράξη πώς η τεχνολογία αιχμής μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» θα συνεχίσει να στηρίζει παρόμοιες δράσεις στο μέλλον.»

Εκ μέρους του μεγαλύτερου συνδέσμου εταιρειών τεχνολογίας στην Κύπρο, TechIsland, η Γενική Διευθύντρια Tanya Romanyukha, ανέφερε: “Η ενδυνάμωση της νέας γενιάς με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και την κατανόηση σύγχρονων προκλήσεων, όπως η κυβερνοασφάλεια, αποτελεί προτεραιότητα για τον TechIsland. Μέσα από τέτοιες δράσεις, φέρνουμε τους νέους πιο κοντά στην πραγματικότητα του τεχνολογικού κόσμου και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός ισχυρού ανθρώπινου δυναμικού που θα στηρίξει και θα ενισχύσει το μέλλον της Κύπρου ως τεχνολογικού κόμβου.”

Η Τράπεζα Κύπρου μαζί με συνεργαζόμενους φορείς, θα συνεχίσει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τους νέους και τις νέες μας και ενισχύουν την συνείδηση και την κοινωνική υπευθυνότητά τους.