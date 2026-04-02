Το Columbia Confectionery παρουσιάζει το The Grand Easter Collection

Το Columbia Confectionery, μέλος της Columbia Restaurants, παρουσιάζει το The Grand Easter Collection, τη φετινή πασχαλινή του συλλογή, μέσα από μια σειρά ξεχωριστών δημιουργιών που αποτυπώνουν το γιορτινό πνεύμα της εποχής με φαντασία, προσοχή στη λεπτομέρεια και αισθητική που παραπέμπει σε σκηνή από πασχαλινό παραμύθι.

Με αρώματα σοκολάτας, ζεστές φλαούνες και φρεσκοψημένα τσουρέκια να συνθέτουν το πασχαλινό σκηνικό, η φετινή συλλογή ξεδιπλώνεται μέσα από γεύσεις και προτάσεις που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα με την παράδοση. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σοκολατένια αυγά και οι πασχαλινές φιγούρες, δημιουργίες που ξεπερνούν τη λογική ενός απλού γλυκίσματος και αναδεικνύονται σε μικρά έργα τέχνης.

Ανάμεσα στις φετινές προτάσεις ξεχωρίζουν τα μικρά και μεγάλα σοκολατένια λαγουδάκια, κάποια πιο διακριτικά και κάποια πιο λαμπερά, με πινελιές χρυσόσκονης, που ενισχύουν τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα της συλλογής. Ξεχωριστή θέση κατέχουν επίσης η εντυπωσιακή Rooster Chick, μια μεγαλοπρεπής σοκολατένια δημιουργία με χειροποίητα στοιχεία, καθώς και ο Hen Chick, που συμπληρώνει τη συλλογή με πιο playful διάθεση.

Το απόλυτο highlight της συλλογής είναι το μεγάλο διαμαντένιο αυγό το “Sweet Diamond”, λαμπερό, επιβλητικό, σχεδόν μαγνητικό, σαν να κρύβει μέσα του ένα μικρό μυστικό που περιμένει να αποκαλυφθεί.

Τη συλλογή συμπληρώνουν τα “Trio Hoppy Bunnies“, σε γεύσεις μαύρης σοκολάτας, γάλακτος και καραμέλας, προσφέροντας μια γλυκιά επιλογή με χαρακτήρα, ιδανική τόσο για δώρο όσο και για προσωπική απόλαυση.

Παράλληλα, από τη φετινή πασχαλινή πρόταση δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι γεύσεις που συνδέονται διαχρονικά με τις ημέρες του Πάσχα. Τα παραδοσιακά τσουρέκια, αφράτα και αρωματικά, εμπλουτίζονται με σύγχρονες πινελιές, όπως επικάλυψη σοκολάτας φουντουκιού, bueno και pistachio, ενώ οι αυθεντικές φλαούνες συμπληρώνουν τη συλλογή, ισορροπώντας ιδανικά το σύγχρονο με το διαχρονικό.

Μέσα από το The Grand Easter Campaign, το Columbia Confectionery προτείνει για ακόμη μία χρονιά μια πασχαλινή εμπειρία που συνδυάζει ποιότητα, δημιουργικότητα και γεύσεις που συνδέονται με τις πιο αγαπημένες στιγμές της εποχής. Μέρος των εσόδων από τις αγορές της συλλογής θα διατεθεί στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, ενισχύοντας έμπρακτα το σημαντικό του έργο και στέλνοντας ένα μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης αυτές τις γιορτές.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε τον ψηφιακό κατάλογο, επισκεφθείτε το e-shop του Columbia Confectionery ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα +357 25 892400 και +357 25 892404, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης 08:00 με 16:30.