Το ΤΕΠΑΚ στο πλευρό των φοιτητών/ριών του για εξεύρεση ποιοτικής και προσιτής στέγης

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στο πλαίσιο της φοιτητοκεντρικής του πολιτικής και της συνολικής στήριξης της φοιτητικής του κοινότητας, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραχώρησης φοιτητικής στέγασης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των φοιτητών και φοιτητριών, με ειδική μέριμνα για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες.

Συγκεκριμένα, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2026-27, προτεραιότητα στη φοιτητική στέγαση έχουν οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες που προέρχονται από περιοχές που απέχουν πέραν των 25 χιλιομέτρων από τη Λεμεσό. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στην πανεπιστημιακή ζωή και στην άρση γεωγραφικών περιορισμών που ενδέχεται να δυσχεραίνουν τη φοίτηση.

Σημαντική καινοτομία της πολιτικής αυτής αποτελεί το γεγονός ότι για την εν λόγω κατηγορία φοιτητών δεν απαιτείται διαδικασία μοριοδότησης για την εξασφάλιση στέγης, διασφαλίζοντας έτσι άμεση και ισότιμη πρόσβαση σε διαθέσιμα δωμάτια, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Παράλληλα, οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν δωμάτιο για τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος σε προσιτό κόστος, κάτι που ενισχύει το αίσθημα σταθερότητας και ασφάλειας κατά την κρίσιμη πρώτη χρονιά σπουδών τους.

Παράλληλα, διευρύνεται σημαντικά η συνολική προσφορά φοιτητικής στέγασης, με τη διαθεσιμότητα να ανέρχεται σε περίπου 700 δωμάτια στη Λεμεσό και 180 στην Πάφο. Μέσα από τις υφιστάμενες επιλογές και τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων, διασφαλίζεται δίκαιη και ισόρροπη κατανομή των χώρων, καθώς και ουσιαστική στήριξη τόσο για τους/τις πρωτοετείς όσο και για φοιτητές και φοιτήτριες μεγαλύτερων ετών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η συνέπεια και η ασφάλεια στη φοιτητική διαμονή, καθώς όσοι και όσες εξασφαλίζουν δωμάτιο από το δεύτερο έτος σπουδών μπορούν να το διατηρούν μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους, χωρίς ετήσια επανεξέταση από μηδενική βάση.

Η φοιτητική στέγαση στο ΤΕΠΑΚ υλοποιείται μέσω ενός ευέλικτου μοντέλου που περιλαμβάνει ενοικιαζόμενα κτήρια στο κέντρο της Λεμεσού, συνεργασίες με φοιτητικές εστίες, καθώς και δίκτυο συνεργαζόμενων διαμερισμάτων, προσφέροντας ποιοτικές και οικονομικά προσιτές επιλογές διαμονής.

Το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να ενισχύει τις διαθέσιμες επιλογές στέγασης και να αναπτύσσει νέες υποδομές, με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της φοιτητικής κοινότητας και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όλους και όλες. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ανέγερση της ιδιόκτητης φοιτητικής εστίας στον οικισμό Βερεγγάρια, στα Κάτω Πολεμίδια. Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, αναμένεται να παραδοθούν προς χρήση τα πρώτα 150 δωμάτια της πρώτης φάσης του έργου, ενισχύοντας ουσιαστικά τη δυναμικότητα στέγασης του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεπτούν την ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ, πατώντας ΕΔΩ (https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=633600) ή να επικοινωνούν με το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας στο τηλέφωνο 25 002380 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση housing@cut.ac.cy