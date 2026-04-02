Νέα γενική απεργία την Δευτέρα στα κατεχόμενα: «Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την παραίτηση της κυβέρνησης»

Σε νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Απριλίου, προχωρούν οι τουρκοκυπριακές συντεχνίες, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους για το «διάταγμα με ισχύ νόμου» που προβλέπει το πάγωμα της αύξησης της ΑΤΑ.

Σύμφωνα με τον τ/κ τύπο, η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε σήμερα έξω από το «ανώτατο δικαστήριο» στα κατεχόμενα, όπου συντεχνίες μαζί με το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα κατέθεσαν προσφυγή κατά της επίμαχης ρύθμισης.

Ο φάκελος της προσφυγής αποτελείται από 11 σημεία και στρέφεται κατά της απόφασης της «κυβέρνησης», με αίτημα την ακύρωσή της, καθώς και την αναστολή εφαρμογής της.

Σε δηλώσεις τους πριν από την κατάθεση της προσφυγής, εκπρόσωποι των συντεχνιών ανέφεραν ότι «προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της απόφασης», τονίζοντας ότι η ρύθμιση πλήττει εργαζόμενους και χαμηλόμισθους.

«Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την παραίτηση της κυβέρνησης»

Ο πρόεδρος της συντεχνίας Kamu-Sen, Μετίν Ατάν, δήλωσε εκ μέρους των συντεχνιών ότι το «διάταγμα» εκδόθηκε με «τεχνάσματα», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πλήγμα κατά των χαμηλόμισθων, των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Όπως ανέφερε, «μας έφεραν αντιμέτωπους με την αστυνομία», κατηγορώντας παράλληλα τον «υπουργό Οικονομικών» ότι ενεργεί ως «πρωθυπουργός». Υποστήριξε επίσης ότι «η κυβέρνηση έβλαψε την κοινωνία και ότι δεν υιοθέτησε ούτε τις δικές της εισηγήσεις στο πλαίσιο τη επιτροπής διαχείρισης κρίσης,» αναφερόμενος σε σχετική επιτροπή που είχε συγκροτηθεί ανάμεσα σε «κυβέρνηση» και συντεχνίες για να συζητηθεί το ζήτημα της ΑΤΑ .

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι «οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την παραίτηση της κυβέρνησης», σημειώνοντας ότι υπάρχουν ήδη εσωτερικές διαφωνίες. «Όταν το νομοσχέδιο επιστρέψει στη βουλή τη Δευτέρα, όσοι το στηρίξουν θα εκτεθούν και θα συνεχίσουμε τον αγώνα ώστε να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο Ατάν σημείωσε ότι «δεν έγινε καμία υποχώρηση από την πλευρά των συντεχνιών», υποστηρίζοντας ότι «η υποχώρηση έγινε από την κυβέρνηση» και ότι πλέον ξεκινά η νομική μάχη.

«Παράνομη η χρήση διατάγματος με ισχύ νόμου»

Ο δικηγόρος Οντζέλ Πολιλί δήλωσε ότι «οι συντεχνίες βρίσκονται συνεχώς ενώπιον του δικαστηρίου εξαιτίας τέτοιων διαταγμάτων». Όπως ανέφερε, «τα διατάγματα με ισχύ νόμου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ωστόσο η συχνή τους χρήση δείχνει έλλειψη σεβασμού της κυβέρνησης προς τη δικαιοσύνη».

Τόνισε επίσης ότι «η μετατροπή ενός ζητήματος που βρίσκεται υπό συζήτηση σε διάταγμα με ισχύ νόμου είναι αντίθετη με το δίκαιο, προσθέτοντας ότι ζητείται τόσο η ακύρωση όσο και η αναστολή εφαρμογής της επίμαχης ρύθμισης».

Στήριξη ΠΑΣΥΔΥ στον αγώνα των Τ/Κ για την ΑΤΑ

Η ΠΑΣΥΔΥ δηλώνει την αμέριστη στήριξή της «στον δίκαιο αγώνα της KTAMS και των υπολοίπων τουρκοκυπριακών συνδικάτων και οργανώσεων ενάντια στο διάταγμα για πάγωμα της ΑΤΑ».

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η έντονη αντίδραση των τουρκοκυπριακών συντεχνιών κλιμακώθηκε την περασμένη Δευτέρα με γενική απεργία με τη μαζική συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων, που συνοδεύτηκε μάλιστα από επεισόδια. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται ότι θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, αναφέρει η ΠΑΣΥΔΥ.

«Η Οργάνωσή μας συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των συναδέλφων Τουρκοκυπρίων συνδικαλιστών και του συνόλου των εργαζομένων, που βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται και τις αρχές του κοινωνικού διαλόγου να υποσκάπτονται και να υποβαθμίζονται», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ως ΠΑΣΥΔΥ «"στεκόμαστε δίπλα στους Τουρκοκυπρίους συναδέλφους μας και ενώνουμε τη φωνή μας για διεκδίκηση και διαφύλαξη των εργασιακών τους δικαιωμάτων και τη διατήρηση της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Δεν κάνουν πίσω οι συντεχνίες στα κατεχόμενα για την ΑΤΑ - Συνεχίζουν από αύριο τις απεργιακές κοινοποιήσεις

Σε ισχύ το πάγωμα της ΑΤΑ που προκάλεσε τα επεισόδια έξω από την «βουλή» στα κατεχόμενα

Αποφυγή βίας ζητά ο Έρχιουρμαν μετά τα επεισόδια στα κατεχόμενα

«Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να πέσει η κυβέρνηση» λένε οι συντεχνίες στα κατεχόμενα - 10 χιλιάδες Τουρκοκύπριοι διαδήλωσαν χθες

Κατεχόμενα: Επιμένει το UBP για την ΑΤΑ παρά τις μαζικές αντιδράσεις – Σε εξέλιξη συνάντηση με τις συντεχνίες

Οδομαχίες στα κατεχόμενα με διαδηλωτές: 62 συντεχνίες ζητούν παραίτηση της «κυβέρνησης» - Έριξαν πέτρες κατά της «βουλής», η «αστυνομία» επιτέθηκε με σπρέι (φώτο + βίντεο)