Ο Τζον Χριστοδούλου θα φτιάξει κόμβο καινοτομίας, co-working και κοινωνικής δράσης - Που θα βρίσκεται στη Λευκωσία

Το Yianis Christodoulou Foundation με ιδρυτή τον Τζον Χριστοδούλου, προχώρησε στην απόκτηση ακινήτου σε κομβικό σημείο της Λευκωσίας απέναντι από το ξενοδοχείο The Landmark Nicosia στη Λεωφόρο Λεμεσού, για να αποτελέσει ακόμα ένα έργο αφιερωμένο στην κοινωνία της Κύπρου, με μακροπρόθεσμο όφελος.

Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει το φιλανθρωπικό όραμα του Τζον Χριστοδούλου και υπηρετεί έναν κοινωνικό σκοπό, αφού δεν πρόκειται για έργο κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά για μακροχρόνια επένδυση στην κοινωνία. Το έργο θα σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά του, με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά, στις οικογένειες, στην εκπαίδευση, στην καινοτομία και στην κοινωνική ευημερία.

Με βάση το όραμα του Τζον Χριστοδούλου, η επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένας ζωντανός, βιώσιμος κόμβος κοινωνικών δραστηριοτήτων και καινοτομίας. Το έργο αναμένεται να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα χρήσεων, όπως ‘co-working spaces’, δομές στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, ‘makers’ spaces’, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια για νέους, καθώς και στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία αιθουσών συνεδριάσεων, προβολών και χώρων άθλησης.

Προβλέπονται επίσης χώροι προσανατολισμένοι στις ανάγκες της οικογένειας, καθώς και ‘market hall café’. Το ευρύτερο όραμα περιλαμβάνει διαμορφωμένο χώρο πρασίνου στον τελευταίο όροφο, και βάσει των τελικών εγκρίσεων που θα ληφθούν, όραμα του Τζον Χριστοδούλου είναι να δημιουργηθεί εκεί και ένας μικρός ναός, προσδίδοντας στο έργο μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση (αναφέρεται ότι παλαιότερη πολεοδομική άδεια του χώρου ήταν για 11 ορόφους).

Με στόχο τη διασφάλιση του κοινωνικού χαρακτήρα και της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου, μέρος των χώρων θα προσφέρεται με διαφορετικά οικονομικά μοντέλα, όπως διάθεση χώρων με ελάχιστο / χαμηλό κόστος ή με όρους αγοράς, ανάλογα με τις χρήσεις.

Το Yianis Christodoulou Foundation προτίθεται να δώσει ενεργό ρόλο στη νέα γενιά, καλώντας την να συμμετέχει σε διαγωνισμό ιδεών για το τι θα ήθελαν να περιλαμβάνει το έργο, για όφελος της κοινωνίας.

Η ιδέα για την απόκτηση του ακινήτου προέκυψε από τον Πάμπο Παναγιώτου, στενό φίλο του Τζον Χριστοδούλου και ΔΣ της ΚΕΟ, ο οποίος εντόπισε το ακίνητο ως μια ξεχωριστή ευκαιρία.

Ο Κύπριος φιλάνθρωπος John Christodoulou έχει, μέσω του Yianis Christodoulou Foundation, στηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερες από 100 φιλανθρωπικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Το νέο αυτό έργο αποτελεί σταθμό στη δεκαετή προσφορά του Ιδρύματος και ενισχύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του για διαρκή αξία για την Κύπρο και τους ανθρώπους της.