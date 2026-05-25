Τέσσερις οι υποψηφιότητες για τον Μητροπολιτικό Θρόνο Πάφου - Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Ιερά Σύνοδο για τις επόμενες εξελίξεις

Ολοκληρώθηκε στις 13:30 σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου, με τέσσερις υποψηφιότητες να έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής για τη διαδοχή στη Μητρόπολη.

Την υποψηφιότητά τους υπέβαλαν αυτοπροσώπως ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, Ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, ο Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τροοδοτίσσης, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και ο Αρχιμανδρίτης και Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου Ιωάννης Θεοχάρους. Παράλληλα, με επιστολή του ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης γνωστοποίησε επισήμως το ενδιαφέρον και την υποψηφιότητά του για τον Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου, υπογραμμίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά του στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Πάφου κατά την περίοδο 1985–2007.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του, «δεν μπορούσα να απογοητεύσω τον υπέροχο, υπεύθυνο και αγωνιζόμενο λαό της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να παραμένει αμέτοχος «αλλά πάντοτε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή». Τονίζει ακόμη ότι η απόφασή του ελήφθη «με αίσθημα ευθύνης», κινούμενος από αγάπη προς την επαρχία της Πάφου και με στόχο την προσφορά και τη διακονία προς τον λαό. Παράλληλα, εκφράζει την εμπιστοσύνη του στη Θεία Πρόνοια αλλά και στην κρίση της Ιεράς Συνόδου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα επιλεγεί το πρόσωπο που θα μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ποιμαντικό έργο.

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στην Τρίτη, 26 Μαΐου, όταν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αναμένεται να συνεδριάσει για την έγκριση του τελικού καταλόγου των υποψηφίων. Εφόσον δεν προκύψουν διαδικαστικά ζητήματα, δεν αποκλείεται ακόμη και η άμεση εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου.. Καθοριστικής σημασίας στις εξελίξεις θεωρείται και ο νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου, βάσει του οποίου η εκλογή Μητροπολιτών αποτελεί πλέον αρμοδιότητα της Ιεράς Συνόδου, γεγονός που μεταφέρει το βάρος των αποφάσεων στις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν εντός του συνοδικού σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολιτικός Θρόνος Πάφου παραμένει κενός από τις 22 Μαΐου 2025, όταν η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε την έκπτωση του τότε Μητροπολίτη Τυχικού, με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο να ασκεί έκτοτε καθήκοντα Τοποτηρητή.