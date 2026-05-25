Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για αφθώδη - Είδαν ξανά σήμερα τον Πίπη οι κτηνοτρόφοι - Τι συμφώνησαν

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των κτηνοτρόφων για τα επόμενα βήματα σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνάντηση εκπροσώπων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους κτηνοτρόφους με τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλο Πίπη, η οποία διήρκησε λίγο περισσότερο από δύο ώρες.

Στο τέλος της συνάντησης, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και οι οργανώσεις συμφώνησαν ότι δεν θα γίνουν οποιεσδήποτε δηλώσεις μέχρι την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, οι οποίες, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, θα συνεχιστούν.

Η συνάντηση εντασσόταν στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιούνται για τη διαχείριση της κατάστασης μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ