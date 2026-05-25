Αποφασίζουν στον ΔΗΣΥ για τον αντικαταστάτη Φελλά στο Δήμο Λεμεσού - Θα δεχθούν ή όχι τον Μιχάλη Βασιλείου;

Η εκλογή του Μιχάλη Φελλά στη Βουλή των Αντιπροσώπων κενώνει μία θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού και στον ΔΗΣΥ καλούνται να πάρουν αποφάσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, ο επόμενος στον συνδυασμό του ΔΗΣΥ στις Δημοτικές Εκλογές του 2024 είναι ο Μιχάλης Βασιλείου. Ωστόσο, όπως πληροφορείται ο «Π», εντός ορισμένων στον ΔΗΣΥ υπάρχει προβληματισμός για τον κ. Βασιλείου αφού πρόκειται για γνωστό υποστηρικτή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, που μεταξύ άλλων έχει και συχνές προσωπικές συναντήσεις μαζί του. Φυσικά υπάρχουν και οι φωνές εντός του κόμματος που διαμηνύουν ότι δεν είναι ώρα για να προκύψουν νέοι μπελάδες και ότι πρέπει να κρατηθεί το μομέντουμ και η ενότητα του κόμματος.

Με βάση την πρόνοια της νομοθεσίας, ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να δηλώσει εντός των επόμενων ημερών στην Έφορο Εκλογής Λεμεσού το άτομο που θα λάβει την έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατά πόσο ο αμέσως επόμενος του συνδυασμού (στην προκειμένη ο Μιχάλης Βασιλείου) παραμένει μέλος του κομματικού συνδυασμού. Η επόμενη στην κατάταξη είναι η Ειρήνη Χιώτη.

Πάντως πληροφορίες από τη μεριά του Μιχάλη Βασιλείου θεωρούν δεδομένο ότι θα του αποδοθεί η έδρα, όπως προβλέπεται, χωρίς να μπουν προσκόμματα από τον ΔΗΣΥ, «ακούγοντας» και τη λαϊκή εντολή. Σημειώνεται ότι ο κ. Βασιλείου παραμένει κανονικά μέλος του ΔΗΣΥ και σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα διαγραφής του, όπως άλλωστε και με όλα τα μέλη του ΔΗΣΥ που στήριξαν ή στηρίζουν ανοιχτά τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Επίσης αξίζει να λεχθεί ότι οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκαν περισσότερο από ένα χρόνο μετά από τις Προεδρικές του 2023, χωρίς να τεθεί θέμα συμμετοχής ή όχι υποστηριχτών του Χριστοδουλίδη στα ψηφοδέλτια του ΔΗΣΥ.