LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight review | Η πιο απολαυστική LEGO περιπέτεια του Batman μέχρι σήμερα

Η σειρά LEGO games έχει αποδείξει εδώ και χρόνια πως ξέρει να μετατρέπει αγαπημένα franchises σε απολαυστικές περιπέτειες με χιούμορ και χαρακτήρα. Με το LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, η TT Games επιστρέφει στη Gotham και παραδίδει ίσως το πιο ολοκληρωμένο LEGO Batman παιχνίδι μέχρι σήμερα.

Το νέο παιχνίδι αντλεί έμπνευση από σχεδόν ολόκληρη τη κινηματογραφική ιστορία του Batman, παντρεύοντας σκηνές και χαρακτήρες από τις ταινίες του Tim Burton, το σύμπαν του Christopher Nolan αλλά και πιο σύγχρονες εκδοχές του Σκοτεινού Ιππότη. Το αποτέλεσμα είναι μια δημιουργική μίξη που ισορροπεί ανάμεσα στην αγάπη προς τον χαρακτήρα και την κλασική LEGO σάτιρα.

Ανοιχτός κόσμος Gotham που σε κρατά συνεχώς απασχολημένο

Το μεγάλο ατού του παιχνιδιού είναι χωρίς αμφιβολία η open-world Gotham City. Αν και δεν πρόκειται για τον μεγαλύτερο χάρτη που έχουμε δει σε LEGO τίτλο, είναι γεμάτος δραστηριότητες, collectibles και side missions.

Από γρίφους του Riddler μέχρι αποστολές με Catwoman και mini ιστορίες με γνωστούς villains του DC universe, υπάρχει πάντα κάτι να κάνεις σε κάθε γωνιά της πόλης. Το Gotham δείχνει ζωντανό, με εξαιρετική ατμόσφαιρα και πολλές μικρές λεπτομέρειες που ενισχύουν το immersion.

Βελτιωμένο combat με επιρροές από Arkham

Η TT Games επιχειρεί να εξελίξει τη γνωστή LEGO φόρμουλα και το πετυχαίνει σε μεγάλο βαθμό.

Το combat θυμίζει αρκετά τη σειρά Batman: Arkham, με counters, dodges και combo chains που κάνουν τις μάχες πιο γρήγορες και satisfying από ποτέ σε LEGO τίτλο. Τα comic-book visual effects και οι slapstick αντιδράσεις κρατούν φυσικά τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα.

Η μοναδική αδυναμία εδώ είναι πως μετά από αρκετές ώρες οι αναμετρήσεις γίνονται κάπως επαναλαμβανόμενες, καθώς δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε enemy encounters.

Χαρακτήρες, gadgets και γρίφοι

Παρότι το roster είναι μικρότερο σε σχέση με άλλα LEGO παιχνίδια, κάθε χαρακτήρας έχει ξεχωριστά gadgets και skill tree.

Ο Batman, η Catwoman, η Batgirl, ο Nightwing και οι υπόλοιποι διαθέτουν abilities που αξιοποιούνται ιδιαίτερα στα puzzles, τα οποία έχουν αρκετή ποικιλία και δίνουν ρυθμό ανάμεσα στις μάχες.

Το local co-op επιστρέφει και παραμένει από τα πιο διασκεδαστικά στοιχεία της εμπειρίας. Η απουσία online co-op ίσως ξενίσει αρκετούς παίκτες.

Χιούμορ και fan service για Batman fans

Αναφορές σε κλασικές ταινίες Batman, comics, meta αστεία και absurd στιγμές συνθέτουν ένα από τα πιο αστεία LEGO games των τελευταίων ετών. Το ύφος παραμένει ανάλαφρο, αλλά δείχνει ξεκάθαρα αγάπη προς τον χαρακτήρα και την ιστορία του.

Verdict

Το LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight είναι μια πολύ δυνατή επιστροφή για τον Σκοτεινό Ιππότη στο LEGO σύμπαν.

Με εξαιρετικό open world, απολαυστικό χιούμορ, επιτυχημένο fan service και αρκετές βελτιώσεις στο gameplay, καταφέρνει να προσφέρει μια από τις καλύτερες LEGO gaming εμπειρίες των τελευταίων χρόνων.

Οι λίγες επαναλήψεις στις μάχες και η απουσία online co-op δεν αρκούν για να χαλάσουν τη συνολική εικόνα.