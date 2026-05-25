Σε Αννίτα και Στεφάνου τηλεφώνησε ο Έρχιουρμαν - Έδωσε συγχαρητήρια για τις Βουλευτικές

Τηλεφωνικά συνεχάρη την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου και τον ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν για το αποτέλεσμα των χθεσινών Βουλευτικών εκλογών.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση της «προεδρίας» αναφέρει ότι ο Τ/κ ηγέτης τηλεφώνησε στην κ. Δημητρίου, Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, το οποίο αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 27,1% των ψήφων, και στον κ. Στεφάνου, Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, το οποίο ήρθε δεύτερο με 23,9% των ψήφων, για να τους συγχαρεί για τις εκλογές.

