Ο Ροταριανός Όμιλος Λευκωσίας Λευκοθέα αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Ροταριανός Όμιλος Λευκωσίας Λευκοθέα (RCNL), συνεχίζοντας τη δέσμευσή του για ανθρωπιστική προσφορά πέραν των συνόρων, συντόνισε με επιτυχία την αποστολή βασικών ιατροφαρμακευτικών προμηθειών στον Λίβανο, ανταποκρινόμενος στις επείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω των πρόσφατων και συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.

Η παρούσα πρωτοβουλία περιλαμβάνει την αποστολή φαρμάκων συνολικής αξίας €78.000, με συνολικό βάρος περίπου 200 κιλών, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και την υποστήριξη ευάλωτων κοινοτήτων που πλήττονται από την συνεχιζόμενη κρίση.

Η δράση κατέστη δυνατή χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά της εταιρείας Medochemie, προς την οποία εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας. Η Medochemie, ως η κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία στην Κύπρο, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την προσήλωσή της στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με τη συμβολή της να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση της αποστολής.

Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης προς τον Όμιλο Air Trans για τον χειρισμό των διαδικασιών στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, τη Middle East Airlines (MEA) για τη μεταφορά, καθώς και τους Ροταριανούς Ομίλους του Λιβάνου, υπό τον συντονισμό του Βοηθού Κυβερνήτη Emil Moawad, για την αποτελεσματική διανομή των προμηθειών επί τόπου.

Η αποστολή αυτή αποτελεί την τέταρτη ανθρωπιστική δράση του Ροταριανού Ομίλου Λευκωσίας Λευκοθέα προς τον Λίβανο από την τραγική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού τον Αύγουστο του 2020, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση του Ομίλου στην αλληλεγγύη και τη διεθνή συνεργασία σε περιόδους κρίσης.

Ο Ροταριανός Όμιλος Λευκωσίας Λευκοθέα ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επιτυχή παράδοση της αποστολής στον Λίβανο.

Το «Υπηρετείν Υπεράνω Εαυτού» παραμένει ο πυρήνας της αποστολής του Rotary, καθοδηγώντας δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στις κοινότητες που έχουν ανάγκη.