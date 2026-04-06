Δ. Ακάμα : Η προστασία του Ακάμα δεν μπορεί να σημαίνει μόνιμη παράλυση

Με αφορμή τις πρόσφατεςδημόσιες τοποθετήσεις για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, ο Δήμος Ακάμα ξεκαθαρίζει με σχετική του ανακοίνωση ότι η προστασία του Ακάμα δεν μπορεί να σημαίνει μόνιμη παράλυση. Δεν μπορεί να σημαίνει ότι όλα μπλοκάρονται , όλα αμφισβητούνται και τίποτα δεν ολοκληρώνεται.

Ούτε μπορεί, προσθέτει ο Δήμος Ακάμας, η τοπική κοινωνία να παραμένει όμηρος μιας παράλογης ατέλειωτης καθυστέρησης , η οποία στο τέλος δεν υπηρετεί ούτε το περιβάλλον , ούτε τον άνθρωπο, ούτε τον ίδιο τον τόπο. Επισημαίνει ακόμη πως ο Δήμος Ακάμα εκφράζει την εκτίμηση του για την προστασία που καταβάλλει το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για να προχωρήσει η διαχείριση του Ακάμα μέσα σε συνθήκες μεγάλης πίεσης, πολυπλοκότητας και συνεχών παρεμβάσεων.

Την ίδια ώρα, εκφράζει την πλήρη αδιαπραγμάτευτη στήριξη του προς το Τμήμα Δασών, το οποίο έχει καθοριστικό , ουσιαστικό και αναντικατάστατο ρόλο στη διαχείριση, προστασία, επιτήρηση και πυροπροστασία της περιοχής.

Είναι πλέον φανερό συνεχίζει , ότι η τοπική κοινωνία του Ακάμα παραμένει για χρόνια αιχμάλωτη μιας έντεχνα συντηρούμενης εκκρεμότητας, μιας κατάστασης που δεν προκύπτει απλώς από την δυσκολία του εγχειρήματος , αλλά και από τις συνεχείς μεθοδεύσεις και παρεμβάσεις, των « Περιβαλλοντικών Οργανώσεων» οι οποίες, όπως ισχυρίζεται ο Δ. Ακάμα , επιλέγουν συστηματικά την παρεμπόδιση την αμφισβήτηση και τη διαρκή μεταφορά της συζήτησης από την ουσία στην καθυστέρηση. Κάθε φορά που γίνεται μια προσπάθεια να προχωρήσει το έργο, αναφέρει ο Δήμος, να μπουν κανόνες , να υπάρξει τάξη ασφάλεια και λειτουργικότητα, εμφανίζονται νέες απαιτήσεις, νέες ενστάσεις και νέες προσχηματικές αφορμές για να παραμένει ο Ακάμας σε μια κατάσταση μόνιμης αβεβαιότητας. Αυτό, όπως αναφέρει, δεν είναι ούτε ουδέτερο, ούτε τυχαίο, αλλά είναι, όπως λέει μια πρακτική που κρατά την περιοχή και την τοπική κοινωνία εγκλωβισμένη , χωρίς οριστική πορεία, , χωρις σταθερότητα και χωρίς δυνατότητα να προχωρήσει με ισορροπημένο τρόπο η προστασία και η διαχείριση του τόπου.

Ο Δήμος Ακάμα σημειώνει επίσης πως στήριζει τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και το Τμήμα Δασών, και ζητεί να προχωρήσουν οι αναγκαίες διαδικασίες, να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του κράτους και να τερματιστεί η κατάσταση της τεχνητής εκκρεμότητας που κρατά πίσω ολόκληρη την περιοχή Ακάμα.

Η τοπική κοινωνία του Ακάμα σημειώνει η Τοπική Αρχή αξίζει καθαρές λύσεις, σταθερή πορεία και σεβασμό , και όχι άλλη ομηρία.