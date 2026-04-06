«Καθαρή» η υπόλοιπη Κύπρος από τον αφθώδη πυρετό (χάρτης) - Αυξημένοι έλεγχοι ενόψει Πάσχα

Μετά την ανακοίνωση δύο νέων κρουσμάτων, σε πολύ μικρές μονάδες (25 περίπου αιγοπρόβατα) στην περιοχή Δρομολαξιάς – Μενεού και στην ήδη μολυσμένη ζώνη Λάρνακας, ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων ανήρθε σε 54, σε Λευκωσία και Λάρνακα. Ωστόσο τα αρνητικά αποτελέσματα από τις επιδημιολογικές διερευνήσεις, που διενεργήθηκαν τις προηγούμενες μέρες σε όλες τις επαρχίες, στη βάση του στατιστικού δείγματος, εξανεμίζουν για την ώρα, σύμφωνα με την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το σενάριο του να έχει εξαπλωθεί ο ιός σε περιοχές εκτός των ήδη μολυσμένων ζωνών, σε Λάρνακα και Λευκωσία (Δάλι-Γέρι).

«Μέχρι στιγμής, με τις επιδημιολογικές διερευνήσεις που έγιναν στη βάση του στατιστικού δείγματος, όλα τα δείγματα, στις υπόλοιπες επαρχίες είναι αρνητικά. Ελπίζουμε να μείνουν αρνητικά και οι άνθρωποί μας (σ.σ. οι κτηνοτρόφοι) να συνεχίζουν να εφαρμόζουν όλα τα μέτρα βιοασφάλειας. Όσο αυστηρά και αν ακούγονται και αν δυσκολεύονται, πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν, για να κρατήσουμε την υπόλοιπη κτηνοτροφία καθαρή», δήλωσε στους δημοσιογράφους η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, στη σημερινή ενημέρωση.

«Τρέχουν» οι εμβολιασμοί

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εμβολιασμοί της δεύτερης δόσης. Για τα βοοειδή έχουν φτάσει στο 60% του ζωικού πληθυσμού και για τα αιγοπρόβατα στο 27%. Ο στόχος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη δόση μέχρι το τέλος του Απριλίου.

Όσον αφορά τους χοίρους, έχει ήδη ξεκινήσει ο εμβολιασμός, φτάνοντας στο 73% του ζωικού πληθυσμού των μονάδων που βρίσκονται εντός των μολυσμένων ζωνών.

Διαδραστικός χάρτης με τις εστίες κρουσμάτων και ζώνες επιτήρησης

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Γεωργίας για τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού (www.footandmouth.gov.cy), έχει τεθεί σε λειτουργία διαδραστικός χάρτης, στον οποίο αποτυπώνονται οι εστίες των κρουσμάτων, οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης, όπως καθορίζονται γύρω από αυτές, καθώς και τα σημεία απολύμανσης.

Ο διαδραστικός χάρτης αποτελεί πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου «ΚΟΙΟΣ», κατόπιν οδηγιών της Υπουργού Γεωργίας. Η ιστοσελίδα είναι δυναμική και θα εμπλουτίζεται σταδιακά με περαιτέρω λειτουργίες.

Οι δύο μολυσμένες περιοχές σε Λευκωσία και Λάρνακα και οι ζώνες προστασίας - επιτήρησης.

Αυξημένοι έλεγχοι ενόψει Πάσχα

Ενόψει των σφαγών του Πάσχα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν αυξήσει από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τους ελέγχους σε σφαγεία, κρεοπωλεία και σημεία λιανικής πώλησης κρεάτων, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα συστήματα ασφάλειας τροφίμων, ώστε τα προϊόντα να είναι κατάλληλα για κατανάλωση κατά την περίοδο του Πάσχα. Οι έλεγχοι θα διαρκέσουν και για αυτήν την εβδομάδα.

«Ο λόγος των αυξημένων ελέγχων -γίνονται ούτως ή άλλως κάθε χρόνο, όμως φέτος υπάρχει ένας λόγος επιπλέον- είναι για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία των σφαγίων και παράλληλα να διασφαλίσουμε την υγεία των ζώων και τη μη μετάδοση του ιού», τόνισε η κα Σωτηριάδου.

Παράλληλα επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους πολίτες, όσον αφορά την κατανάλωση κρέατος και γάλακτος.

Στόχος η αποζημίωση του γάλακτος πριν το Πάσχα

«Συνεχίζουμε να χορηγούμε τις προκαταβολές για απώλεια εισοδήματος στους πληγέντες κτηνοτρόφους. Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 215,460 ευρώ για αυτόν τον σκοπό. Στη συνέχεια θα δώσουμε τις αποζημιώσεις του γάλακτος και των σανών σε κατοπινό στάδιο. Ευελπιστούμε ότι η απώλεια γάλακτος θα δοθεί πριν το Πάσχα, έτσι ώστε να μπορέσουν να στηριχτούν ακόμα καλύτερα οι κτηνοτρόφοι», είπε εξάλλου η κα Γεωργιάδου.

Παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής όλων των τεκμηρίων, για να μπορέσει να προχωρήσει ο εξατομικευμένος φάκελος για κάθε πληγέντα κτηνοτρόφο και η αποζημίωση για τη μεγάλη απώλεια εισοδήματος.