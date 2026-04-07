Υπογραφή συμφωνίας για την ανάπτυξη νέας πλατφόρμας διαχείρισης προγραμμάτων του ΙδΕΚ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία NetU Consultants Ltd για την ανάπτυξη και υλοποίηση της νέας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης προγραμμάτων, βασισμένης στο σύστημα Salesforce Grants Management Platform.

Η νέα πλατφόρμα τύπου Software as a Service (SaaS) θα καλύπτει όλα τα στάδια χρηματοδότησης έργων, από την ανακοίνωση προσκλήσεων μέχρι την καταβολή πληρωμών προς το οικοσύστημα. Θα υποστηρίζει επίσης διευρυμένες δυνατότητες για την ανάπτυξη λειτουργιών και επιχειρησιακών ροών με ευελιξία.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ασφαλούς συστήματος διαχείρισης χορηγιών, το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα και την αποδοτικότητα των διαδικασιών χρηματοδότησης, προσφέροντας παράλληλα μια ενιαία, φιλική και απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη για όλους τους εμπλεκόμενους, περιλαμβανομένων αιτητών, δικαιούχων, αξιολογητών και προσωπικού του ΙδΕΚ.

Ειδικότερα, το έργο στοχεύει:

στον ψηφιακό μετασχηματισμό της συνολικής διαδικασίας διαχείρισης χορηγιών (end-to-end),

στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας μέσω αυτοματοποίησης, τυποποίησης και μείωσης του διοικητικού φόρτου,

στην ενίσχυση της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων, μέσω ενσωματωμένων εργαλείων αναφορών και ανάλυσης,

στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ταχύτητας εξυπηρέτησης προς την ερευνητική και καινοτομική κοινότητα.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, ανέφερε: «Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο σε μια πορεία μετασχηματισμού που ξεκίνησε πριν από 3,5 χρόνια. Μετά από αμέτρητες ώρες σκληρής δουλειάς από τις εσωτερικές μας ομάδες, καθώς και με τη στήριξη εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου, είμαστε πλέον έτοιμοι να περάσουμε στη φάση της υλοποίησης. Ο στόχος μας είναι φιλόδοξος, αλλά σαφής: Να λειτουργήσει πλήρως το νέο σύστημα εντός εννέα μηνών, ώστε να υποστηρίξει έγκαιρα τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2028–2034».

Από την πλευρά του ο CEO της NetU Group, Δημήτρης Νησιώτης, δήλωσε: «Εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας για τη σημαντική αυτή συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Η αξιοποίηση της πλατφόρμας Salesforce Grants Management, μιας σύγχρονης και διεθνώς αναγνωρισμένης λύσης για οργανισμούς αντίστοιχου προφίλ, αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του ΙδΕΚ. Η υλοποίησή της συνιστά ένα καθοριστικό βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση του Ιδρύματος, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο για τους λειτουργούς του όσο και για τους οργανισμούς με τους οποίους συναλλάσσεται».

Η συνεργασία με τη NetU Consultants Ltd αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση του ΙδΕΚ ως ένας σύγχρονος, αποτελεσματικός και πλήρως ψηφιοποιημένος οργανισμός, που στηρίζει δυναμικά την έρευνα και την καινοτομία στην Κύπρο.