Το Columbia Sun επιστρέφει για τη σεζόν 2026

Το Columbia Sun επιστρέφει στις 23 Απριλίου 2026 και ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο Lady’s Mile, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη ενός ακόμη μοναδικού καλοκαιριού.

Με φόντο τα κρυστάλλινα νερά και όλη την ακτογραμμή της Λεμεσού, προσκαλεί τους επισκέπτες να αφήσουν πίσω τον ρυθμό της πόλης και να εισέλθουν σε ένα περιβάλλον όπου ο χρόνος κυλά πιο αργά, πιο ανάλαφρα, πιο ουσιαστικά. Από την πρώτη στιγμή, η ατμόσφαιρα αλλάζει. Ο χώρος ανοίγεται μπροστά σου, ο χρόνος επιβραδύνει και η μέρα αποκτά τη χαρακτηριστική, χαλαρή ροή που κάνει το Columbia Sun σημείο αναφοράς κάθε καλοκαίρι.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεσογειακή κουζίνα, με απόλυτο σεβασμό στην πρώτη ύλη και τη φρεσκάδα. Η ανοιχτή κουζίνα δίνει ζωή στη διαδικασία, αποκαλύπτοντας την τεχνική, το πάθος και την ακρίβεια πίσω από κάθε δημιουργία.

Καθαρές γεύσεις, ισορροπημένες συνθέσεις και signature cocktails συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία υψηλής αισθητικής, που απογειώνεται μέσα από τη διακριτική και ουσιαστική φιλοξενία της ομάδας του Columbia Sun. Το signature gelato του Columbia ολοκληρώνει ιδανικά το καλοκαιρινό σκηνικό, αφήνοντας την πιο γλυκιά υπογραφή της εμπειρίας.

Ξεχωριστό ρόλο στην κάθε επίσκεψη έχουν οι άνθρωποι του Columbia Sun. Με επαγγελματισμό, αυθεντική και διακριτική φιλοξενία, δημιουργούν από την πρώτη στιγμή μια αίσθηση οικειότητας, κάνοντας κάθε επισκέπτη να νιώθει πραγματικά ευπρόσδεκτος.

Η σεζόν του 2026 φέρνει μαζί της και τα Sun Rituals, ένα ανανεωμένο concept για τις Κυριακές, που δίνει στο Columbia Sun έναν πιο ζωντανό μουσικό χαρακτήρα. Κάθε Κυριακή, ένα resident DJ duo διαμορφώνει την ατμόσφαιρα της ημέρας, από τις χαλαρές ώρες δίπλα στη θάλασσα μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Παράλληλα, διεθνείς guest DJs θα ανακοινωθούν σύντομα, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη ενέργεια και δυναμισμό στο φετινό καλοκαίρι.

Το Columbia Sun δεν είναι απλώς ένας καλοκαιρινός προορισμός, είναι μια εμπειρία που σε καλεί να χαλαρώσεις, να συνδεθείς με τη στιγμή και να ζήσεις το καλοκαίρι με όλες σου τις αισθήσεις.

Το Columbia Sun ανοίγει για τη φετινή σεζόν στις 23 Απριλίου 2026. Για νέα σχετικά με τη νέα σεζόν και τις επερχόμενες εκδηλώσεις, ακολουθήστε το Columbia Sun στο Instagram και στο Facebook.

