Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
Περιβάλλον

Προστασία δικτύου Natura από στρατιωτικές ασκήσεις ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την προστασία περιοχών του δικτύου Natura από τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων ζητά η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), εκφράζοντας έντονο προβληματισμό και ανησυχία για ανακοίνωση της Εθνικής Φρουράς για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων εντός του Εθνικού Πάρκου της Χερσονήσου του Ακάμα, την περασμένη Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026.

Η ΟΠΟΚ ζητά την έκδοση των Διαταγμάτων Προστασίας για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, με προτεραιότητα την χερσόνησο Ακάμα, παρέχοντας το απαραίτητο νομικό πλαίσιο θωράκισης τους. Επίσης, ζητά να διασφαλίσουν οι αρμόδιες αρχές ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα δημιουργήσει προηγούμενο για τη μελλοντική χρήση του Ακάμα ως πεδίου στρατιωτικών ασκήσεων και ότι τέτοιου είδους πρακτικές δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον εντός της προστατευόμενης περιοχής της Χερσονήσου του Ακάμα.

«Η διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων σε μια από τις πιο ευαίσθητες οικολογικά περιοχές της Κύπρου, η οποία μάλιστα είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, είναι μια πρακτική που δεν συνάδει, αλλά αντίθετα υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού πάρκου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΠΟΚ, προσθέτοντας ότι «τέτοιες ενέργειες επιβαρύνουν ένα οικοσύστημα που ήδη δέχεται πολλαπλές πιέσεις, διαταράσσοντας την άγρια ζωή και το φυσικό τοπίο».

 

Tags

ΑΚΑΜΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα