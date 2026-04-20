Η Lidl Κύπρου ενισχύει τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό με 50.000€ μέσω της πασχαλινής της ενέργειας

Η Lidl Κύπρου ολοκλήρωσε με επιτυχία την πασχαλινή της πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς, διαθέτοντας το συνολικό ποσό των 50.000€ για την ενίσχυση του πολυδιάστατου έργου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Από την Πέμπτη 26 Μαρτίου έως και το Μ. Σάββατο 11 Απριλίου 2026, η Lidl Κύπρου προσέφερε 0,15€ με κάθε σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus. Χάρη στην ενεργή συμμετοχή και την εμπιστοσύνη των πελατών, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 308.712 σκαναρίσματα που συγκέντρωσαν το τελικό ποσό των 46.307€. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, η εταιρεία προχώρησε στην προσφορά ποσού συνολικής αξίας 50.000€.

Πρωταγωνίστρια της φετινής καμπάνιας ήταν η Παραολυμπιονίκης Κολύμβησης και Πρέσβειρα της Lidl Κύπρου, Καρολίνα Πελενδρίτου. Μέσα από ένα αυθόρμητο μήνυμα, η Καρολίνα υπενθύμισε σε όλους ότι και η πιο μικρή κίνηση –όπως τα «15 λεπτά» ή τα «15 cent» της προσφοράς– μπορεί να έχει τεράστια αξία για όσους έχουν ανάγκη.

Η συνολική δωρεά θα διατεθεί για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Η συγκεκριμένη υπηρεσία επιτελεί κρίσιμο έργο, καθώς συνδράμει άμεσα στην παροχή βοήθειας προς συνανθρώπους μας που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να πορεύεται στον δρόμο της προσφοράς, μετατρέποντας την καθημερινή αγοραστική εμπειρία σε μια μεγάλη αλυσίδα ανθρωπιστικής στήριξης για τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας.

