Εύρηκα Μασσαλίας Fashion Reborn. Η βιωσιμότητα στην πασαρέλα!

To project Εύρηκα Μασσαλίας Fashion Reborn, που ένωσε φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες του χώρου της μόδας και οργανισμούς με σκοπό τη βιωσιμότητα, φτάνει στο αποκορύφωμά του με ένα μεγάλο Fashion Show στο παλιό ΓΣΠ, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Θα είμαστε όλοι εκεί!

Σχετικά με το project

Το Εύρηκα Μασσαλίας Fashion Reborn αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη ότι η μόδα μπορεί να εξελιχθεί σε φορέα ουσιαστικής αλλαγής. Ξεκινώντας ως μια απλή ιδέα επαναχρησιμοποίησης ρούχων, μετατράπηκε σε ένα πολυεπίπεδο δημιουργικό ταξίδι που ένωσε ανθρώπους με κοινό όραμα: τη βιωσιμότητα.

Μέσα από τη συνεργασία του Εύρηκα Μασσαλίας, του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού - Κλάδος Λευκωσίας και του Πανεπιστημίου Frederick, δημιουργήθηκε μια δυναμική πλατφόρμα όπου η εκπαίδευση συνάντησε την κοινωνική προσφορά και τη δημιουργικότητα.

Το timeline

Η αφετηρία δόθηκε από τους εθελοντές του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι συγκέντρωσαν και προετοίμασαν ρούχα που είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους. Αυτά τα κομμάτια αποτέλεσαν τον “καμβά” του project. Στη συνέχεια, στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Frederick, οι φοιτητές Fashion Design προσέγγισαν τα ρούχα με φρέσκια ματιά, πειραματίστηκαν, αποδόμησαν και επανασχεδίασαν, μετατρέποντας το παλιό σε σύγχρονο και το οικείο σε φρέσκο.

Ιδιαίτερη αξία στο project έδωσε η συμμετοχή καταξιωμένων designers, οι οποίοι όχι μόνο δημιούργησαν δικές τους upcycled προτάσεις, αλλά στάθηκαν και ως μέντορες δίπλα στους φοιτητές. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών δημιούργησε μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επαγγελματικό κόσμο της μόδας.

Η κορύφωση

Η κορύφωση αυτής της δημιουργικής διαδρομής θα παρουσιαστεί στο κοινό μέσα από ένα εντυπωσιακό Fashion Show, το οποίο θα αναδείξει τις δημιουργίες των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Frederick, καθώς και των καταξιωμένων καλλιτεχνών Anice (Άννας Χατζηγρηγορίου) , Ανδρέα Ζανεττίδη, Άννας Μιχαηλίδου, Βασιλικής Χαρίτωνος, Gregory Morfi, Lash Dolls (Γιώργου Γεωργίου), Εύας Κυριάκου, Λάνας Αντωνιάδου, Leonie (Λεώνης Κλεοβούλου), Μαρίνας Νικολαΐδου, Μαρίας Αναξαγόρα, Μαρίας Αριστείδου, Μαρίας Νεοπτολέμου, Μενέλαου Θεοδοσιάδη, Νατάρ Γεωργίου, Ραφαέλλας Αργυρού και Σωτήρη Καζέλη.

H επιμέλεια και o συντονισμός, φέρουν την υπογραφή της Γιώτας Κουφαλίδου, που με επαγγελματισμό και δημιουργικότητα έδωσε ζωή σε κάθε λεπτομέρεια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Παλιό ΓΣΠ, την Τετάρτη 13 Μαΐου, σε ένα περιβάλλον ειδικά διαμορφωμένο για να φιλοξενήσει αυτή τη γιορτή δημιουργικότητας και έμπνευσης. Η βραδιά θα ξεκινήσει με cocktail στις 18:30, ενώ η επίδειξη μόδας θα ακολουθήσει στις 19:30. Τα εισιτήρια διατίθενται προς €25 μέσω Ticketmaster.

Εύρηκα Μασσαλίας

Σε έναν κόσμο που η μόδα αλλάζει διαρκώς, το Εύρηκα Μασσαλίας Fashion Reborn μας υπενθυμίζει κάτι ουσιαστικό: ότι το παλιό δεν χάνει την αξία του, αλλά απλά περιμένει να ανακαλυφθεί ξανά. Σε αυτή τη φιλοσοφία, η φροντίδα παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με τη δημιουργία, καθώς τα κομμάτια που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο ζωής τους χρειάζονται αγάπη.

Για εισιτήρια πατήστε εδώ