«Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν στάχτη!» Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2026

Για 25η συνεχή χρονιά, η ERB ASFALISTIKI, μέλος του ηγετικού τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου EUROBANK, και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, ενώνουν δυνάμεις, υλοποιώντας κοινές δράσεις με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τους κινδύνους που σχετίζονται με τις πυρκαγιές, καθώς και για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Την έναρξη της Εβδομάδας Πυρασφάλειας 2026, κήρυξε ο Έντιμος Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, με κεντρικό μήνυμα «Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν στάχτη!». Η έναρξη των δράσεων σηματοδοτήθηκε με τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη, στις 20 Απριλίου στα Κεντρικά Γραφεία της ERB CYPRUS INSURANCE HOLDINGS. Στη διάσκεψη απηύθυναν χαιρετισμούς ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Κώστας Φυτιρής, ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Νίκος Λογγίνος, ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της ERB Cyprus Insurance Holdings κ. Τάκης Φειδία και ο Γενικός Διευθυντής της ERB ASFALISTIKI, κ. Ανδρέας Κ. Στυλιανού.

Η Εβδομάδα θα διαρκέσει από τις 20 Απριλίου εως τις 26 Απριλίου 2026, και τελεί υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης, η ERB ASFALISTIKI παρέδωσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου τον δεύτερο εκπαιδευτικό εξομοιωτή, Attack Digital Fire Training Panel, ενώ ο πρώτος εξομοιωτής, Intelligent System Training (I.T.S.), είχε παραδοθεί στις 23 Μαρτίου 2026. Η συνολική αξία των δύο συστημάτων υπερβαίνει τις €40.000. Τα δύο σύγχρονα καινοτόμα συστήματα προσομοίωσης πυρόσβεσης, συμβάλλουν στην ασφαλή, ρεαλιστική εκπαίδευση τόσο σε νεοσύλλεκτα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όσο και στο ευρύτερο κοινό, με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Την κορύφωση της Εβδομάδας Πυρασφάλειας θα αποτελέσει η Ανοικτή Εκδήλωση για το κοινό, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Απριλίου 2026, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ. μπροστά απο το Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά πυροσβεστικά οχήματα και εξοπλισμό, καθώς και να ενημερωθεί για θέματα πυρασφάλειας. Παράλληλα, για τα παιδιά, θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες δραστηριότητες, ενώ θα μπορούν να οδηγήσουν παιδικά πυροσβεστικά οχήματα, που προσφέρθηκαν από την ERB ASFALISTIKI στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατά το προηγούμενο έτος.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά από το ραδιόφωνο. Εκπρόσωποι της ERB ASFALISTIKI και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου θα βρίσκονται στο χώρο και θα ενημερώνουν το κοινό για θέματα Πυρασφάλειας, ενώ θα διανέμουν και συμβολικά δώρα.