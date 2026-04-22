Νέα εποχή στη συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων

Νέα εποχή διανοίγεται στη συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας στον ευαίσθητο και σημαντικό τομέα της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Οι δύο χώρες ανανέωσαν το Στρατηγικό Μνημόνιο Συνεργασίας τους σε μια προσπάθεια αφενός να ενισχύσουν τις οικονομίες τους και αφετέρου να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή μας.

Το νέο διευρυμένο Στρατηγικό Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων, υπέγραψαν εκ μέρους της Κύπρου ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus κ. Μάριος Ταννούσης και εκ μέρους της Ελλάδας ο Πρόεδρος του Enterprise Greece κ. Δημήτρης Σκάλκος.

Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε στα πλαίσια της 2ης Συνόδου Επιχειρηματικών Παρουσιάσεων της Κύπρου στην Ελλάδα, που οργάνωσε η εταιρεία Επικοινωνίας FMW Financial Media Way. Η εκδήλωση είχε ως θέμα «το νέο Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου» και πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου στην Αθήνα, ενώπιον θεσμικών οικονομικών φορέων και επιχειρηματιών των δύο χωρών.

Σε δήλωση του μετά την υπογραφή του Μνημονίου ο κ. Ταννούσης υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της στενότερης σχέσης της Κύπρου με την Ελλάδα στον τομέα των επενδύσεων, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες από κοινού μπορούν να πετύχουν μεγαλύτερους στόχους προς αμοιβαίο όφελος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Ταννούσης στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της Κύπρου, τονίζοντας ότι ο τομέας αυτός μπορεί να ελκύσει σημαντικές επενδύσεις από το εξωτερικό.

Ακόμα ο κ. Ταννούσης τόνισε ότι η διαφαινόμενη λήξη του πολέμου στο Ιράν, μπορεί να δημιουργήσει νέες σημαντικές ευκαιρίες για την Κύπρο και την Ελλάδα και το Μνημόνιο που υπογράφηκε θα συμβάλει στην αξιοποίηση τους.

Αναφερόμενος στο νέο Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου, είπε ότι είναι λειτουργικό, σύγχρονο και ευέλικτο και αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στο να παραμείνει η Κύπρος ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Από την πλευρά του ο κ. Σκάλκος επισήμανε την ανάγκη για ανανέωση και διεύρυνση του Μνημονίου Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας, λόγω των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται στη διεθνή οικονομία.

Οι δύο χώρες μαζί, πρόσθεσε, μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται για να καλύψουν τις ανάγκες και απαιτήσεις των ξένων επενδυτών.

Επίσης, ανάφερε ότι από την επόμενη μέρα της υπογραφής του Μνημονίου ο Enterprise Greece και ο Invest Cyprus θα αρχίσουν την υλοποίηση του με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αφορούν τόσο τις δύο αγορές, όσο και τη διεθνή οικονομία.

Τέλος, ο κ. Σκάλκος είπε ότι η καλή πορεία των οικονομιών της Κύπρου και της Ελλάδας αποτελεί τη στέρεα βάση στην οποία μπορούν να στηριχθούν οι νέες κοινές προσπάθειες για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου ήταν παρόντες ο Πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο Έφορος του Τμήματος Φορολογίας της Κύπρου κ. Σωτήρης Μαρκίδης, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, ο Γενικός Διευθυντής του CYFA κ. Χριστόφορος Ιωάννου, εκπρόσωποι λογιστικών και νομικών οίκων και επιχειρηματίες από τις δύο χώρες.