Το Peugeot 2008 hybrid θέτει ψηλά τον πήχη στην κατηγορία του ξεκινώντας από €23.900

Το Peugeot 2008 Hybrid αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των μικρών SUV, συνδυάζοντας κομψό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και αποδοτικό υβριδικό σύστημα κίνησης. Το μοντέλο της Peugeot συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμική παρουσία της γαλλικής μάρκας στην αγορά, βασισμένο στη φιλοσοφία που τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζει τα μοντέλα της: εντυπωσιακή σχεδίαση, σύγχρονη τεχνολογία και υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Σχεδιαστικά, το Peugeot 2008 ξεχωρίζει αμέσως στον δρόμο. Το δυναμικό εμπρός μέρος τονίζεται από τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή της μάρκας με τις LED «νυχιές», οι οποίες ενσωματώνονται στο μαύρο γυαλιστερό πλαίσιο του προφυλακτήρα, προσδίδοντας στο SUV έντονη προσωπικότητα. Στο πίσω μέρος, τα LED φωτιστικά σώματα με τρεις οριζόντιες διπλές λωρίδες δημιουργούν μια σύγχρονη εικόνα που ενισχύει την αίσθηση πλάτους και σταθερότητας του αμαξώματος. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 17 εκατοστά, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη άνεση τις ανωμαλίες του δρόμου. Παράλληλα, η υψηλότερη θέση οδήγησης προσφέρει καλύτερη ορατότητα, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο στην αστική κυκλοφορία και στους στενούς δρόμους των πόλεων.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα αποπνέει premium χαρακτήρα και τεχνολογική αρτιότητα με τα πολύ καλής ποιότητας υλικά και τις προσεγμένες λεπτομέρειες, ενώ το ψηφιακό στοιχείο είναι έντονα παρόν. Το μοντέλο διαθέτει κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών με ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, επιτρέποντας εύκολη συνδεσιμότητα με το smartphone. Παράλληλα, η καθημερινή άνεση ενισχύεται από εξοπλισμό όπως κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες στάθμευσης, αυτόματο κλιματισμό και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια. Το Peugeot 2008 εξοπλίζεται με το πακέτο Pack Safety, το οποίο περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης, η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας με προσαρμογή ορίων ταχύτητας, το ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας και το σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού. Όλες αυτές οι τεχνολογίες συμβάλλουν στην αύξηση της ασφάλειας και της άνεσης στις καθημερινές μετακινήσεις.

Στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας Peugeot Lion Days, το δημοφιλές SUV προσφέρεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή από €23.900, καθιστώντας το ακόμη πιο ελκυστική επιλογή για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο υβριδικό SUV. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν από κοντά το Peugeot 2008 και να το οδηγήσουν στις εκθέσεις της CiC Automasters σε όλες τις πόλεις, ανακαλύπτοντας ένα μοντέλο που συνδυάζει δυναμικό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.