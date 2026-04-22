Πλεόνασμα €1,2 δισ. και χρέος 55% του ΑΕΠ το 2025

Μείωση παρουσίασε το 2025 το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Κύπρου, όπως δείχνουν στοιχεία που ανακοίνωσαν την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat, ενώ σημαντική υποχώρηση σημειώθηκε στο ύψος του δημοσίου χρέους.

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 2025, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2025 καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του €1,2 δισ. ή 3,4% στο ΑΕΠ έναντι €1,4 δισ. το 2024 (4,1% του ΑΕΠ) και δημοσιονομικό χρέος ύψους €20,1 δισ. (55% του ΑΕΠ) από €21,8 δισ. το 2024 (62,7% του ΑΕΠ).

Τα συνολικά έσοδα, κατά το έτος 2025 αυξήθηκαν κατά €1,2 δισ. (+7,9%) και ανήλθαν στα €15,9 δισ. σε σύγκριση με €14,8 δισ. το έτος 2024.

Οι συνολικές δαπάνες, κατά το έτος 2025 αυξήθηκαν κατά €1,4 δισ. (+10,3%) και ανήλθαν στα €14,7 δισ. σε σύγκριση με €13,3 δισ. το 2024.

Ρυθμός ανάπτυξης 2025 στο 3,8% (σε πραγματικούς όρους)

Παράλληλα, η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τα ετήσια στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών σε τρέχουσες τιμές, για το έτος 2025, έχουν επικαιροποιηθεί λόγω αλλαγών στα Δημόσια Οικονομικά και στα στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών. Οι αλλαγές στα στοιχεία σε πραγματικούς όρους οφείλονται στην ενσωμάτωση των ισοσκελισμένων Πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων 2022.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2025 παραμένει θετικός στο 3,8% σε πραγματικούς όρους. Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 4,9%.

Έλλειμμα στην ΕΕ και ευρωζώνη, αύξηση δημόσιου χρέους

Όσον αφορά την ευρωζώνη, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε από 3,0% το 2024 σε 2,9% το 2025. Στην ΕΕ, παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,1%, στο ίδιο επίπεδο με το 2024.

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος προς το ΑΕΠ αυξήθηκε από 87,0% στο τέλος του 2024 σε 87,8% στο τέλος του 2025 στην ευρωζώνη και στην ΕΕ από 80,7% σε 81,7%.

Το 2025, όλα τα κράτη μέλη, εκτός από την Κύπρο (+3,4%), τη Δανία (+2,9%), την Ιρλανδία (+1,8%), την Ελλάδα (+1,7%) και την Πορτογαλία (+0,7%), κατέγραψαν έλλειμμα. Τα υψηλότερα ελλείμματα καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-7,9%), την Πολωνία (-7,3%), το Βέλγιο (-5,2%) και τη Γαλλία (-5,1%). Έντεκα κράτη μέλη είχαν ελλείμματα ίσα ή υψηλότερα από 3% του ΑΕΠ.

Στο τέλος του 2025, οι χαμηλότεροι δείκτες δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Εσθονία (24,1%), το Λουξεμβούργο (26,5%), τη Δανία (27,9%), τη Βουλγαρία (29,9%), την Ιρλανδία (32,9%), τη Σουηδία (35,1%) και τη Λιθουανία (39,5%). Δώδεκα κράτη μέλη είχαν δείκτες δημόσιου χρέους υψηλότερους από 60% του ΑΕΠ, με τους υψηλότερους να καταγράφονται στην Ελλάδα (146,1%), την Ιταλία (137,1%), τη Γαλλία (115,6%), το Βέλγιο (107,9%) και την Ισπανία (100,7%).