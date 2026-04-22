Ο Όμιλος Λεπτός Αποκαλύπτει τα πιο Πρόσφατα  Ορόσημα Προόδου στο Limassol Blu Marine

Ο Όμιλος Λεπτός με υπερηφάνεια ανακοινώνει τη σημαντική πρόοδο στο εμβληματικό παραθαλάσσιο έργο Limassol Blu Marine, καθώς οι κατασκευαστικές εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και σημαντικές υποδομές ενισχύουν περαιτέρω την αξία και την προσβασιμότητα του έργου.

Το νέο timelapse βίντεο αποτυπώνει την εντυπωσιακή εξέλιξη της κατασκευής, αναδεικνύοντας την κλίμακα και τη δυναμική ανάπτυξη του έργου κατά μήκος της ακτογραμμής της πόλης.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=AhEjuA1rCts

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το άνοιγμα της πεζοδρομημένης Ακταίας Οδού, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στο έργο και την ακτή. Η εξέλιξη αυτή εξασφαλίζει απρόσκοπτη προσβασιμότητα στη θάλασσα, αναβαθμίζοντας τη συνολική εμπειρία τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Το έργο προσφέρει πλέον άμεση πρόσβαση σε πεζούς και ποδηλάτες, η οποία εκτείνεται μέχρι τη Μαρίνα Λεμεσού και την ιστορική Παλιά Πόλη.

Η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών του Limassol Blu Marine είναι εντυπωσιακή, με τον Πύργο 1 (τον ‘Ποσειδώνα’) να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, σηματοδοτώντας ένα κομβικό ορόσημο για το έργο. Παράλληλα, ο Πύργος Cavalli ήδη έφτασε στον 14ο όροφο, αντανακλώντας τη δέσμευση του έργου για πολυτελή διαβίωση και αρχιτεκτονική υπεροχή.

Το Limassol Blu Marine φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη παραθαλάσσια κατοικία, συνδυάζοντας προνομιακή τοποθεσία, υψηλού επιπέδου σχεδιασμό και άμεση σύνδεση με τον παλμό της πόλης και το παραλιακό μέτωπο.

Ο Όμιλος Λεπτός είναι σταθερά προσηλωμένος στη δημιουργία έργων που θέτουν νέα πρότυπα ποιότητας, τρόπου ζωής και επενδυτικής αξίας στην Κύπρο.