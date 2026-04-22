Περισσότερα μέτρα για στήριξη τουρισμού ζητά ο ΔΗΣΥ- Εισηγήσεις σε τρεις άξονες

Ενίσχυση των κυβερνητικών μέτρων για τον τουρισμό που μετρά τις απώλειες από τη γεωπολιτική κρίση, ζητά ο ΔΗΣΥ, προχωρώντας σε συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Σε τοποθέτησή του ο Επικεφαλής Χαρτοφυλακίου Τουρισμού - Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου ΔΗΣΥ, Γιάννης Πανταζής αναφέρει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός από την ημέρα που ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή είχε προτείνει εισηγήσεις και μέτρα ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά και βεβαίως στην Τουριστική Βιομηχανία.

Δυστυχώς, τονίζει, η κρίση συνεχίζεται με αρνητικές επιπτώσεις για την Κύπρο.

«Η τουριστική βιομηχανία λόγω της φύσης και του μεγέθους της επηρεάζει πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας μας και οφείλουμε όλοι να την προστατέψουμε. Δυστυχώς συνεχίζονται ακυρώσεις από όλες τις τουριστικές αγορές της Κύπρου. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα ώστε να προστατέψουμε όσο γίνεται την τουριστική κίνηση για την υπόλοιπη περίοδο, αφού οι κρατήσεις δυστυχώς παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, συγκρινόμενες με αυτές την ίδια περίοδο πέρσι. Για να γίνει πιο κατανοητό, εάν πέρσι ένα ξενοδοχείο έπαιρνε δέκα κρατήσεις την ημέρα, φέτος παίρνει μόνο τρεις», προσθέτει.

Όπως επισημαίνει, έχουν ληφθεί μέτρα, ωστόσο, εκτιμά ότι αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν και αναπροσαρμοστούν ένεκα και της συνεχιζόμενης κρίσης, στους πιο κάτω τρεις άξονες:

1. Σημαντική αύξηση κονδυλίων για προώθηση της Κύπρου. Κάτι το οποίο ήδη γίνεται, αλλά πρέπει να γίνει με πολύ πιο έντονο ρυθμό και αυξημένα κονδύλια. Να σημειωθεί ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος ήδη ακολουθούν αυτή τη στρατηγική με σχετική επιτυχία.

2. Θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο εντατική προσπάθεια ώστε οι ταξιδιωτικές οδηγίες και ιδιαίτερα αυτή της Μεγάλης Βρετανίας, να αλλάξουν προς το καλύτερο.

3. Να συνεχιστούν με σύνεση -και εκεί και όπου πρέπει βάσει στοιχείων- τα εργασιακά προγράμματα στήριξης, όχι μόνο για τα ξενοδοχεία, αλλά και για όλο τον τουριστικό τομέα.

«Οποιαδήποτε δαπάνη εγκριθεί και αποφασιστεί, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως έξοδο αλλά ως επένδυση για το μέλλον. Χρειάζονται τολμηρές και αποφασιστικές κινήσεις», καταλήγει.