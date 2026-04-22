«Δεν έχουν νομική ισχύ» ελληνικοί χάρτες απαγόρευσης αλιείας, ισχυρίζεται ο Οκτάι

Κάνει λόγο για «απαράδεκτες προσπάθειες επιβολής μονομερών περιορισμών στις νόμιμες δραστηριότητες των Τούρκων αλιέων στο Αιγαίο»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Φουάτ Οκτάι, υποστήριξε ότι η δημοσίευση από την Ελλάδα χαρτών με ζώνες απαγόρευσης αλιείας σε περιοχές όπου, κατά τον ίδιο, δεν διαθέτει αρμοδιότητα, «δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Οκτάι ισχυρίζεται ότι «η δημοσίευση από την Ελλάδα χαρτών που περιλαμβάνουν ζώνες απαγόρευσης αλιείας σε περιοχές όπου δεν έχει αρμοδιότητα δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ».

«Οι προσπάθειες επιβολής μονομερών περιορισμών στις νόμιμες δραστηριότητες των Τούρκων αλιέων μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, είναι απολύτως απαράδεκτες. Η χώρα μας δεν έχει επιτρέψει ποτέ και δεν θα επιτρέψει τέτοιες μονομερείς, παράνομες πρωτοβουλίες ή παρόμοια τετελεσμένα», υποστηρίζει.

