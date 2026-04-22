Η Moving Doors ολοκληρώνει Series A ύψους €6 εκατ. με στόχο την εδραίωσή της ως ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η Moving Doors, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία serviced apartments στο segment μεσαίας διάρκειας διαμονής, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση γύρου χρηματοδότησης Series A ύψους €6 εκατ. Η χρηματοδότηση τοποθετεί την εταιρεία σε θέση να εδραιώσει την ηγετική της παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να επιταχύνει την επέκτασή της στην Ελλάδα και σε όμορες αγορές.

Τη χρηματοδότηση ηγείται η Golden Age Capital, το ελληνικό private equity fund με κεφάλαια υπό διαχείριση άνω των €200 εκατ., ενισχύοντας τη θέση της στη Moving Doors όχι μόνο ως χρηματοδότης αλλά ως στρατηγικός εταίρος. Με εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρήσεων στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α., η Golden Age Capital φέρνει στην εταιρεία λειτουργική τεχνογνωσία, θεσμικές σχέσεις και διασυνοριακή εμβέλεια που θα υποστηρίξουν τη Moving Doors στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της.

Ένας operator που ορίζει την κατηγορία

Η Moving Doors έχει επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει ενοικίαση μεσαίας διάρκειας στην περιοχή. Με επίκεντρο τη φιλοσοφία του Seamless Living, η εταιρεία προσφέρει μια πλήρως ψηφιοποιημένη εμπειρία από άκρο σε άκρο, τόσο για ενοικιαστές όσο και για ιδιοκτήτες — από την αναζήτηση ακινήτου και τις ψηφιακές ξεναγήσεις μέχρι την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση ενοικιαστών, τη σύναψη συμβολαίων, τις πληρωμές και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαμονής.

Στην Κύπρο, τα αποτελέσματα του μοντέλου μιλούν από μόνα τους: πληρότητα 97% στο χαρτοφυλάκιο υπό διαχείριση και μέση διάρκεια διαμονής εννέα μηνών, αποδεικνύοντας ότι η επαγγελματικά διαχειριζόμενη, τεχνολογικά ενισχυμένη στέγαση μεσαίας διάρκειας καλύπτει μια δομική ζήτηση που ούτε οι παραδοσιακές μακροχρόνιες μισθώσεις ούτε το short-stay μπορούν να εξυπηρετήσουν.

«Η Κύπρος είναι η αγορά-βάση μας και η απόδειξη ότι το μοντέλο λειτουργεί», δήλωσε ο Θάνος Γεραμάνης, CEO της Moving Doors. «Χτίσαμε κάτι που δουλεύει — για τον ενοικιαστή που θέλει ένα πραγματικό σπίτι χωρίς την ταλαιπωρία, και για τον ιδιοκτήτη που θέλει απόδοση χωρίς τον πονοκέφαλο. Αυτός ο γύρος μας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε αυτό το μοντέλο σε κάθε πόλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου η κινητικότητα αυξάνεται και η αγορά ενοικίασης υστερεί».

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Τα κεφάλαια που επενδύθηκαν θα διοχετευθούν σε τρεις σαφείς τομείς:

1. Τεχνολογία — ιδιόκτητη πλατφόρμα για ιδιοκτήτες. Η Moving Doors θα επιταχύνει την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας real-time reporting, που θα προσφέρει στους ιδιοκτήτες πλήρη διαφάνεια σε πληρότητα, έσοδα, συντήρηση και απόδοση χαρτοφυλακίου μέσα από ένα ενιαίο dashboard. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να θέσει ένα νέο πρότυπο institutional-grade reporting σε ένα segment που ιστορικά κυριαρχείται από ανεπίσημες, αδιαφανείς πρακτικές διαχείρισης.

2. Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία στοχεύει στη μετάβαση από τα 500+ ακίνητα σήμερα σε πάνω από 3.500 ακίνητα υπό διαχείριση μέσα στα επόμενα χρόνια, με εμβάθυνση στην Κύπρο (Λεμεσός, Πάφος, Λάρνακα) και την Αθήνα, και επιλεκτικές εισόδους σε νέες πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

3. Στρατηγικές εξαγορές. Μέρος των κεφαλαίων έχει δεσμευτεί για στοχευμένες εξαγορές operators ή πλατφορμών που συμπληρώνουν το μακροπρόθεσμο όραμα — είτε σε όμορες γεωγραφίες, είτε σε τεχνολογία, είτε σε segments πελατών όπως φοιτητική στέγαση, ιατρικός τουρισμός και εταιρικές μετακινήσεις.

Στρατηγικός, όχι απλώς χρηματοδοτικός εταίρος

«Επιλέξαμε τη Golden Age Capital γιατί είναι builders, όχι απλά επενδυτές», πρόσθεσε ο κ. Γεραμάνης. «Το δίκτυό τους σε Ελλάδα και Ευρώπη, η εμπειρία τους στο scaling επιχειρήσεων και η πεποίθησή τους στη μακροπρόθεσμη θέση του mid-term rental στην περιοχή μας, τους καθιστούν τον σωστό εταίρο γι' αυτή τη φάση. Δεν πρόκειται για μια συναλλαγή — πρόκειται για μια πλατφόρμα για την επόμενη δεκαετία».

Σχετικά με τους ιδρυτές

Η Moving Doors ιδρύθηκε από τους Δημήτρη Παπαδόπουλο και Γιάννη Χριστοδούλου, συνδυάζοντας βαθιές ρίζες στην ανάπτυξη και το brokerage ακινήτων στην Κύπρο. Ο κ. Παπαδόπουλος, καταξιωμένος real estate developer, εισφέρει τεχνογνωσία σε δόμηση επενδύσεων και στρατηγική χαρτοφυλακίου. Ο κ. Χριστοδούλου φέρνει χρόνια εμπορικής ηγεσίας σε πολυεθνικές εταιρείες real estate, εξασφαλίζοντας βαθιά κατανόηση τόσο της πλευράς του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή.