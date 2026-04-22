Με φυσική παρουσία τελικά στην Κύπρο ο Ζελένσκι για τη σύνοδο της ΕΕ

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βλαντίμιρ Ζελένσκι θα ενημερώσει διά ζώσης την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ που πραγματοποιείται στην Κύπρο την Πέμπτη και Παρασκευή, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο οποίος θα ενημέρωνε την άτυπη σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ μέσω τηλεδιάσκεψης για τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, θα το κάνει αυτό διά ζώσης.

Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα, ερωτηθείσα αν αναμένεται να παρευρεθεί ο κ. Ζελένσκι, ότι έχει προσκληθεί ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, αλλά ότι θα συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης σε συνάντηση πριν το δείπνο εργασίας στις 23 Απριλίου στην Αγία Νάπα.

ΚΥΠΕ