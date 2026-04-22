Live: Πιθανές νέες συνομιλίες με το Ιράν τις επόμενες «36 με 72 ώρες», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Με φυσική παρουσία τελικά στην Κύπρο ο Ζελένσκι για τη σύνοδο της ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ανατρέπει τον αρχικό σχεδιασμό ότι θα συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης σε συνάντηση πριν το δείπνο εργασίας στις 23 Απριλίου στην Αγία Νάπα.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βλαντίμιρ Ζελένσκι θα ενημερώσει διά ζώσης την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ που πραγματοποιείται στην Κύπρο την Πέμπτη και Παρασκευή, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο οποίος θα ενημέρωνε την άτυπη σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ μέσω τηλεδιάσκεψης για τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, θα το κάνει αυτό διά ζώσης.

Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα, ερωτηθείσα αν αναμένεται να παρευρεθεί ο κ. Ζελένσκι, ότι έχει προσκληθεί ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, αλλά ότι θα συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης σε συνάντηση πριν το δείπνο εργασίας στις 23 Απριλίου στην Αγία Νάπα.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΖΕΛΕΝΣΚΙΟΥΚΡΑΝΟΙΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣΣΥΝΟΔΟΣΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα