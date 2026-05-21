Κύριε Παπαδόπουλε, πότε έγινε άκρο η Κυπριακή Δημοκρατία;

Του Νικόλα Ξενοφώντος*

Στο περιβόητο debate Νικόλα –Οδυσσέα στο Omega, μία φράση πέρασε απαρατήρητη, ενώ κανονικά θα έπρεπε να μας απασχολήσει πολύ περισσότερο.

«Τα άκρα»

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, επιτιθέμενος στον Οδυσσέα για τις θέσεις υποψηφίων του ΑΛΜΑτος, ανέφερε ότι η άποψη περί υιοθέτησης κυπριακού εθνικού ύμνου μετά τη λύση του Κυπριακού «δεν είναι θέση του κέντρου, αλλά του άκρου».

Δηλαδή είναι ακραίες οι 192 χώρες του κόσμου, οι οποίες έχουν δικό τους εθνικό ύμνο; Ενώ η Κύπρος έχει τον εθνικό ύμνο άλλου κράτους; Ειλικρινά, κ. Παπαδόπουλε ΔΕΝ ήξερα ότι υπάρχει τόση… ιδιορρυθμία στον κόσμο. Ευτυχώς που η Κύπρος τουλάχιστον είναι στον ορθό δρόμο!

Ας το δούμε όμως και λίγο σοβαρά. Είναι λογικό όλο αυτό; Για έναν ξένο φυσικά και δεν είναι, αλλά για έναν Ε/Κ είναι απολύτως φυσιολογικό. Άρα για να καταλάβω κ. Παπαδόπουλε θα κάνουμε ένα κράτος στα πλαίσια της πολιτικής ισότητας μαζί με τους Τ/Κ, και θα έχουμε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας; Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Θα εξακολουθούμε να έχουμε στα ε/κ σχολεία μας ελληνικές σημαίες; Και έστω ότι τα αποδέχεστε εσείς. Οι Τ/Κ για ποιο λόγο να μην έχουν τις ίδιες απαιτήσεις από εμάς; Δηλαδή να έχουν κι αυτοί τουρκικό εθνικό ύμνο, και τουρκικές σημαίες στα τ/κ σχολεία. Μας φαίνεται απολύτως φυσιολογικό το πρώτο και το δεύτερο μας φαίνεται προβληματικό; Τα δικά μας δικά μας και τα δικά των άλλων πάλι δικά μας. Ε μα δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι δυστυχώς.

Δηλαδή, πώς οραματίζεστε το κοινό μας μέλλον κ. Παπαδόπουλε; Θα μαθαίνουμε στα παιδιά μας -ως Ε/Κ- ότι είναι υπερήφανοι Έλληνες, ενώ τα παιδιά των Τ/Κ θα μαθαίνουν ότι είναι Τ/Κ, διαφορετικοί από τους Τούρκους; Να το ξαναπούμε. Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά ΔΕΝ μπορούν να εφαρμοστούν. Δυστυχώς για εσάς. Όσο εμείς είμαστε Έλληνες άλλο τόσο οι άλλοι θα είναι Τούρκοι, και μία μέρα θα χτίσουμε σύνορα με τους Τούρκους. «Τούρκους της Κύπρου» τους αποκαλεί και το Σύνταγμα, το οποίο ο ίδιος ο ηγέτης σας υπέγραψε, κ. Παπαδόπουλε, ηθελημένα, με σκοπό να το αναιρέσει.

Εσείς ο ίδιος είστε που παραδέχεστε ότι υπάρχει κίνδυνος τουρκοποίησης των Τ/Κ, και τι ακριβώς προτείνετε δηλαδή; Στήριξη της ακινησίας Χριστοδουλίδη ο οποίος προσπαθεί να καταστρέψει με τις άτσαλες κινήσεις οτιδήποτε θετικό υπάρχει στο Κυπριακό; Ο Ντενκτάς ανέφερε πως "το Κυπριακό θα το λύσει ο χρόνος" και δεν νομίζω να εννοούσε υπέρ μας. Όσο περνάει ο χρόνος παγιώνεται η διχοτόμηση και η τουρκοποίηση του βορρά και των Τ/Κ, και αντί να μας φοβίζει αυτό θεωρούμε ακραίο η Κύπρος να γίνει ένα κανονικό κράτος.

Ο Φειδίας

Την περασμένη εβδομάδα ο Φειδίας ρώτησε μερικούς εφήβους για το τι θα ήθελαν να εμφανιστεί στον ουρανό -με drone show- στην τελευταία παγκύπρια προεκλογική εκδήλωση της Άμεσης Δημοκρατίας. Ένας έφηβος ανέφερε πως θα ήθελε την κυπριακή σημαία. Εντύπωση όμως προκαλεί ο αυθορμητισμός ενός άλλου, ο οποίος ζήτησε «την κυπριακή με την ελληνική σημαία». Ο Φειδίας του υποσχέθηκε ότι θα τις έχουν. Και τελικά τις είχαν.

Το ζήτημα που εγείρεται, λοιπόν, δεν είναι αν ένας έφηβος έχει δικαίωμα να αισθάνεται Έλληνας. Φυσικά και το έχει. Όπως ούτε και μας ενδιαφέρει το τι επιχειρεί να δείξει η Άμεση Δημοκρατία με αυτό. Το ζήτημα είναι βαθύτερο: γιατί, όταν ένας νέος Κύπριος καλείται να φανταστεί το σύμβολο μιας παγκύπριας πολιτικής εκδήλωσης, θεωρεί αυτονόητο ότι η κυπριακή σημαία δεν αρκεί από μόνη της;

Αυτό δεν θα έπρεπε να μας προβληματίζει κ. Παπαδόπουλε; Φυσικά, εντάξει, το παιδί δεν προέβαλε κάποια ακραία θέση. Ακραία είναι τα παιδιά όλων των υπολοίπων χωρών, που βάζω στοίχημα ότι αν θα σκέφτονταν κάποια σημαία, θα σκέφτονταν τη σημαία της χώρας τους.

Τα δύο κράτη…

Και μετά μας προβληματίζει γιατί ο τέως πρόεδρός μας με τη συμβολή του νυν αντιπρότεινε δύο κράτη. Όταν δεν μπορείς να φανταστείς την Κύπρο μόνη της σε μία εκδήλωση κ. Παπαδόπουλε, τότε πώς θα τη φανταστείς σαν ένα κανονικό κράτος; Δεν θα έπρεπε να σας απασχολεί αυτό; Αλλά όταν τα ίδια τα φυλλάδια του υπουργείου παιδείας μιλούν για "δύο λαούς" τότε τι άλλο να πω… ίσως να μην είχε και τόσο άδικο ο τέως. Ίσως τελικά…

Αφού υπάρχει τόση… ιδιορρυθμία στον κόσμο, ας κάνετε κάτι να την αλλάξετε κ. Παπαδόπουλε. Σας παρακαλώ. Αλλά τουλάχιστον αρχίστε από την Κύπρο. Δείτε τις άλλες χώρες δίπλα μας και πιο μακρυά από εμάς. Έχουν αναστολή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε έδαφός τους; Όχι! Απασχολεί τους πολίτες μας; Μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν νομίζω ιδιαίτερα, καθώς έχουν άλλα προβλήματα. Αυτά της φτώχειας.

Θα απασχολούσε τους πολίτες των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο στις χώρες τους; Αυτό μπορεί να μην το μάθουμε και ποτέ. Όμως σίγουρα θα ξέρουμε την ακινησία του δικού μας προέδρου και τις προτάσεις του τέως προέδρου μας.

Όπως λέει και η εφεύρεσή σας, κ. Παπαδόπουλε, «τα μεγάλα εθνικά θέματα δεν προσφέρονται για πειραματισμούς». Συμφωνώ απόλυτα. Μόνο που το πείραμα δεν είναι να έχει η Κυπριακή Δημοκρατία δικό της εθνικό ύμνο και πλήρη συμβολική αυτοτέλεια. Το πείραμα είναι να συνεχίζουμε να θεωρούμε φυσιολογικό ένα κράτος που δεν τολμά να σταθεί μόνο του ούτε καν στα ίδια του τα σύμβολα.

ΥΓ: Και αυτό δεν αφορά μόνο τον Πρίγκιπα. Αφορά και τον Οδυσσέα, εφόσον και ο ίδιος αποδέχθηκε την παραμονή του ελληνικού εθνικού ύμνου. Αφορά τελικά ολόκληρο το κατεστημένο.

*Ο Νικόλας Ξενοφώντος είναι μαθητής Λυκείου.