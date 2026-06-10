Cablenet και Όμιλος Εταιρειών GO: Ένα Κοινό Σχέδιο για το Ψηφιακό Μέλλον της Κύπρου

Για πάνω από 50 χρόνια, η GO plc πρωταγωνιστεί στις τηλεπικοινωνίες και την ψηφιακή καινοτομία στη Μάλτα. Σήμερα, αυτή η ισχύς στηρίζει την Cablenet Communications στην Κύπρο, μετεξελίσσοντάς την από «εναλλακτικό» πάροχο σε σημαντική δύναμη του κυπριακού ψηφιακού τοπίου. Η κοινή πορεία ξεκίνησε το 2014 και μπαίνει πλέον σε φάση στοχευμένου μετασχηματισμού - με τη δύναμη του Ομίλου, αλλά και σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς.

Μια Κληρονομιά Ψηφιακής Καινοτομίας

Από το 1975, η GO έχει εξελιχθεί σε ολοκληρωμένο quad-play πάροχο, εξυπηρετώντας πάνω από μισό εκατομμύριο πελάτες στη Μάλτα. Το 2025 σημείωσε έσοδα €254,4 εκατ. (+3,9%) και κέρδη €20,7 εκατ. (+31,7%).

Οι φιλοδοξίες της όμως έχουν προ πολλού ξεπεράσει τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνίες. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε DATA Centres, Ηλεκτρονικά Είδη, Ανανεώσιμη Ενέργεια, Τεχνολογίες Υγείας, Ανάλυση Δεδομένων, Internet of Things (IoT) και Κυβερνοασφάλεια - καθιστώντας τον έναν ολοκληρωμένο Όμιλο Ψηφιακών Υπηρεσιών. Για την Cablenet, αυτό συνιστά άμεσο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: πελάτες και συνεργάτες στην Κύπρο έχουν στο πλευρό τους έναν Όμιλο με όραμα και τεχνογνωσία για κάθε ψηφιακή ανάγκη - σημερινή και μελλοντική.

Το τεχνολογικό αποτύπωμα ενισχύεται από την πρόσφατη επένδυση €100 εκατ. σε εθνικό δίκτυο οπτικής ίνας με ταχύτητες έως 10 Gbps, και τρία υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν τη Μάλτα με Σικελία, Γαλλία, Αίγυπτο και Ασία. Η Cablenet αξιοποιεί και έχει άμεση πρόσβαση στην τεχνογνωσία αυτή καθώς επεκτείνει τις υπηρεσίες Gigabit σε όλη την Κύπρο.

Δέσμευση και Επένδυση στην Κύπρο

Τα οικονομικά δεδομένα της GO προσφέρουν στην Cablenet σταθερότητα και αποτελούν εγγύηση για το μέλλον της. Από το 2019 έχει διανείμει πάνω από €162 εκατ. σε μερίσματα, ενώ συνεχίζει με σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Όπως αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου και Πρόεδρος της Cablenet, Nikhil Patil: «Το να πράττουμε το σωστό για τους πελάτες και για τους μετόχους δεν είναι ανταγωνιστικές προτεραιότητες. Είναι μια και η αυτή προτεραιότητα».

Από την τραπεζική κρίση του 2014, όπου η GO υπήρξε από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στην Κύπρο, έχουν διοχετευθεί περίπου €70 εκατ. στην αγορά της Κύπρου. Επιπλέον €75 εκατ. έχουν ήδη δεσμευθεί για την επόμενη πενταετία - με προορισμό την αναβάθμιση οπτικών ινών στα 10 Gbps, την επέκταση του 5G, τη βελτίωση του οικιακού WiFi και της εξυπηρέτησης πελατών. Μια συνειδητή, μακροπρόθεσμη στρατηγική και όχι απλά μια ευκαιριακή τοποθέτηση.

Η Ανάπτυξη της Cablenet

Τα αποτελέσματα είναι ήδη απτά. Το 2025, η Cablenet αύξησε τα έσοδά της στα €69,7 εκατ., διεύρυνε τη βάση συνδρομητών κινητής κατά 9% στους 171.000 - μετά τη λειτουργία του 5G και τα προγράμματα Κινητής Unlimited All - και επέκτεινε την κάλυψη οπτικής ίνας σε πάνω από 235.000 νοικοκυριά. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Kυπριακός πάροχος που ενσωμάτωσε premium ψηφιακό περιεχόμενο - το HBO Max - στα πλάνα υπηρεσιών του.

Πίσω από τα νούμερα βρίσκεται η ομάδα των 400 και πλέον ανθρώπων της Cablenet, που συνεργάζεται στενά με όλες τις εταιρείες του Ομίλου και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου 1.700 επαγγελματιών τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας. Η συμμετοχή στον Όμιλο ενισχύει παράλληλα τη θέση της Cablenet ως εργοδότη, προσφέροντας στους εργαζομένους της σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης, τεχνολογικά εργαστήρια και διεθνείς ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Ένα Ενιαίο Ψηφιακό Μέλλον

Η εικόνα της Cablenet ως μικρού «εναλλακτικού» παίκτη ανήκει στο παρελθόν. Είναι πλήρως ενσωματωμένη σε ένα group εταιρειών με έσοδα €250 εκατ., υπό τη στήριξη του μεγαλύτερου ομίλου τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών υπηρεσιών της Μάλτας. Όπως δηλώνει ο Nikhil Patil: «Με συνεχείς επενδύσεις και την αφοσίωση των ανθρώπων μας, πιστεύουμε ότι η Cablenet μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αξιόπιστα ψηφιακά brands της Κύπρου».

Η GO και η Cablenet αποτελούν δύο μέρη ενός ενιαίου, αναπτυσσόμενου οργανισμού, με κοινή δέσμευση: να χτίσουν το ψηφιακό μέλλον της Κύπρου. Η GO plc δεν είναι απλώς επενδυτής. Είναι η δύναμη που τροφοδοτεί την επιτυχία της Cablenet - και οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του νησιού.