Το Πεκίνο προειδοποιεί ΕΕ για τις κυρώσεις εναντίον κινεζικών εταιρειών

Η Κίνα προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση την Τετάρτη να μην επιβάλει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες, μετά την πρόταση των Βρυξελλών για ένα νέο πακέτο μέτρων λόγω της υποστήριξης του Πεκίνου προς τη Ρωσία στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Ο τελευταίος γύρος κυρώσεων της ΕΕ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο να δυσκολέψει τις εμπορικές δραστηριότητες εταιρειών σε τρίτες χώρες που φέρονται να υποστηρίζουν τον ρωσικό στρατό.

Η 27μελής Ένωση έχει ήδη επιβάλει μέτρα κατά κινεζικών εταιρειών για την υποτιθέμενη υποστήριξή τους στο ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα.

Για να τεθούν σε ισχύ, οι κυρώσεις πρέπει να συζητηθούν και να εγκριθούν ομόφωνα από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο AFP ότι τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν την προσθήκη 14 εταιρειών από την ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ σε κατάλογο επιχειρήσεων στις οποίες απαγορεύεται να αγοράζουν αγαθά από την ΕΕ.

Ερωτηθείς σχετικά με τις προτεινόμενες κυρώσεις, ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν, δήλωσε ότι το Πεκίνο «αντιτίθεται πάντοτε σθεναρά στις παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν βάση στο διεθνές δίκαιο».

«Η Κίνα έχει επανειλημμένα υποβάλει σοβαρές διαμαρτυρίες προς την ευρωπαϊκή πλευρά, καλώντας τη να διορθώσει τις λανθασμένες πρακτικές της», δήλωσε ο Λιν κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.

Προειδοποίησε ότι η Κίνα θα «παρακολουθεί στενά» τις εξελίξεις και θα «λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα αποτελεί η τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) της Ρωσίας, η οποία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, που βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος του.

Οι κινεζικές εταιρείες κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά πολιτικών drones. Ωστόσο, η «γκρίζα ζώνη» γύρω από ορισμένα προϊόντα με πιθανές στρατιωτικές χρήσεις δημιουργεί δυσκολίες στην επιβολή ελέγχων εξαγωγών.

Το Πεκίνο παρουσιάζει τον εαυτό του ως ουδέτερο μέρος στον πόλεμο της Ουκρανίας και δηλώνει ότι δεν παρέχει φονική στρατιωτική βοήθεια σε καμία από τις δύο πλευρές.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Τρίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «τούβλο προς τούβλο, ρίχνουμε τα θεμέλια της πολεμικής οικονομίας της Ρωσίας».

Όπως έγραψε, το τελευταίο πακέτο κυρώσεων αποτελεί «το μεγαλύτερο σύνολο νέων καταχωρίσεων εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, ιδίως στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ενέργειας και της παραγωγής drones».

ΑΠΕ-ΜΠΕ