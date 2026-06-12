Στην κορυφή της ΕΕ η Κύπρος για τη χρήση social media από επιχειρήσεις

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από επιχειρήσεις, καθώς σχεδόν οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους εργαζομένους χρησιμοποιούσαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat, το ποσοστό στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 79,9%, παραμένοντας αμετάβλητο σε σχέση με το 2023. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανήλθε στο 63,6% το 2025, έναντι 61,1% το 2023.

Όπως αναφέρεται, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της διαδικτυακής τους παρουσίας, τη βελτίωση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, την επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες και άλλους οργανισμούς, καθώς και για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων.

Η Μάλτα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ΕΕ, με 88,2%, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία με 87,6% και τη Δανία με 86,1%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (41,5%), την Κροατία (46,0%) και την Ουγγαρία (47,3%).

Η Eurostat επισημαίνει επίσης ότι η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Σε επίπεδο ΕΕ, το 60,6% των μικρών επιχειρήσεων χρησιμοποιούσε μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2025, ποσοστό που ανήλθε στο 76,2% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και στο 89,1% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.