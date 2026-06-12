Reuters: Η ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να υπογραφεί στη Γενεύη την Κυριακή

Μνημόνιο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και την Κυριακή, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters την Παρασκευή, με τη Γενεύη να προβάλλει ως ο επικρατέστερος τόπος διεξαγωγής της υπογραφής. Η εξέλιξη οδήγησε τα διεθνή χρηματιστήρια σε άνοδο και τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση, με το αργό Brent να υποχωρεί περισσότερο από 2% κατά τις πρωινές συναλλαγές στην Ευρώπη.

Η πηγή ανέφερε ότι το κείμενο του μνημονίου βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της οριστικοποίησης και ότι το Ιράν παρέμενε αμετακίνητο στην απαίτησή του οποιαδήποτε συμφωνία να περιλαμβάνει και τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ πολεμά τη Χεζμπολάχ. Στόχος ήταν η ολοκλήρωση της τελικής διατύπωσης έως το Σάββατο, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ JD Vance και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Mohammad Baqer Qalibaf να αναμένεται να υπογράψουν τη συμφωνία. Καμία τοποθεσία δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα, ωστόσο η Γενεύη θεωρείται η επικρατέστερη επιλογή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ακυρώνει νέα πλήγματα κατά του Ιράν, επειδή η συμφωνία ήταν πλέον έτοιμη. «Μόλις πετύχαμε μια σπουδαία διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Τα Στενά θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που μπορεί να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι, όταν ρωτήθηκε αν ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε εγκρίνει τη συμφωνία, η απάντηση που έλαβε ήταν θετική.

Ωστόσο, οι όροι όπως περιγράφηκαν από Ιρανούς αξιωματούχους την Παρασκευή φαίνεται να προσφέρουν στην Τεχεράνη μεγάλο μέρος όσων ζητούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ ο Τραμπ φαίνεται να εξασφαλίζει ελάχιστα περισσότερα από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν είχε κλείσει μετά τα αρχικά αμερικανικά πλήγματα του Φεβρουαρίου. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το προσχέδιο προβλέπει άρση των κυρώσεων στις ιρανικές πετρελαϊκές εξαγωγές, αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και πλήρη παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το ημικρατικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι οι όροι περιλαμβάνουν επίσης δέσμευση των ΗΠΑ να αποσύρουν δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν και να παρουσιάσουν σχέδιο ανοικοδόμησης αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα θα αφεθούν για μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Η Ουάσινγκτον επιδιώκει εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο. Η πηγή δεν ανέφερε τι θα προσφέρει το Ιράν σε αντάλλαγμα, ενώ δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την αμερικανική κυβέρνηση.