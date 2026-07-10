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Μια συλλεκτική έκδοση – αφιέρωμα στους Rolling Stones την Κυριακή 12/07 μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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64 χρόνια από την πρώτη τους συναυλία στο θρυλικό Marquee Club του Λονδίνου ο Πολίτης δίνει ένα μοναδικό αφιέρωμα στους Rolling Stones

Στις 12 Ιουλίου 1962, οι Rolling Stones έδωσαν την πρώτη τους επίσημη συναυλία στο θρυλικό Marquee Club του Λονδίνου. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν δημόσια με το όνομα «The Rolling Stones», σηματοδοτώντας την επίσημη γέννηση του συγκροτήματος.

 

Στην επέτειο της ιστορικής εκείνης εμφάνισης κυκλοφορεί μαζί με τον «Πολίτη» μια μοναδική έκδοση. 

 

ROLLING STONES: AS YEARS GO BY

Μια συλλεκτική έκδοση αφιερωμένη στη μεγαλύτερη ροκ μπάντα όλων των εποχών. Στην έκδοση καταγράφεται και αξιολογείται στο σύνολό της η ιστορία και η δισκογραφία της θρυλικής μπάντας και των μελών της. Για μισό αιώνα, οι (εναπομείναντες) Mick Jagger και Keith Richards αποτελούν τον αδιάσπαστο πυρήνα της μακροβιότερης και συνεπέστερης μουσικής οντότητας όλης της ροκ μουσικής. Το βιβλίο επιχειρεί να φωτίσει σημαντικές και άγνωστες πτυχές αυτών και του γκρουπ, μέσα από σπάνιες διηγήσεις, δημοσιεύματα της εκάστοτε εποχής και φωτογραφίες-ντοκουμέντα.

Aυτή την Κυριακή 12/07 μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ 

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