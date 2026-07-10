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Αυξημένο κατά €423 εκατ. το εμπορικό έλλειμμα, έφθασε τα €3,8 δισ.- Άλμα 59% στις εξαγωγές τον Μάιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι εισαγωγές σημειώνουν αύξηση 8% και οι εξαγωγές 1%

Αυξημένο κατά €423 εκατ. καταγράφεται το εμπορικό έλλειμμα τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026 αυξήθηκαν κατά 8% και ανήλθαν στα €6 δισ. σε σύγκριση με €5,6 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026 ανήλθαν στα €2,2 δισ. σε σύγκριση με €2,1 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,0%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €3,8 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026 σε σύγκριση με €3,4 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Μάιος

Όσον αφορά τον Μάιο οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στο €1,3 δισ. σε σύγκριση με €1,1 δισ. τον Μάιο 2025, καταγράφοντας αύξηση 22,3%. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €705,0 εκατ. και από τρίτες χώρες €604,1 εκατ. σε σύγκριση με €621,7 εκατ. και €448,4 εκατ. αντίστοιχα τον Μάιο 2025. Οι εισαγωγές τον Μάιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών, συνολικής αξίας €79,9 εκατ. έναντι €40,4 εκατ. τον Μάιο 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν τον Μάιο 2026 κατά 58,9% και ανήλθαν στα €520,4 εκατ. σε σύγκριση με €327,6 εκατ. τον Μάιο 2025.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €127,3 εκατ. και προς τρίτες χώρες €393,1 εκατ., σε σύγκριση με €116,5 εκατ. και €211,1 εκατ. αντίστοιχα τον Μάιο 2025. Οι εξαγωγές τον Μάιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €34,8 εκατ. έναντι €7,5 εκατ. τον Μάιο 2025.

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