Φουρλάς μετά την αντίδραση της Άγκυρας: «Όταν η Τουρκία ενοχλείται, τότε κάναμε σωστά τη δουλειά μας»

Απάντηση στην αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φρικαλεότητες της τουρκικής εισβολής του 1974 έδωσε ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Λουκάς Φουρλάς. Σε γραπτή δήλωσή του, υποστηρίζει ότι η ενόχληση της Άγκυρας επιβεβαιώνει πως το μήνυμα του ψηφίσματος έφτασε στον αποδέκτη του, ενώ διαμηνύει ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με στόχο τη δικαιοσύνη και τις αποζημιώσεις για τα θύματα.

Ο κ. Φουρλάς αναφέρει ότι η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί την καλύτερη επιβεβαίωση της σημασίας του ψηφίσματος.

«Όταν η Τουρκία ενοχλείται από την αλήθεια, σημαίνει ότι κάναμε σωστά τη δουλειά μας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ευρωβουλευτής αναφέρει ότι, ως εισηγητής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, αισθάνεται περήφανος γιατί, όπως αναφέρει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε και κατήγγειλε, έπειτα από πέντε δεκαετίες, τις πράξεις βιασμών, σεξουαλικής κακοποίησης και βίας που υπέστησαν εκατοντάδες γυναίκες, κορίτσια αλλά και άνδρες κατά την τουρκική εισβολή.

Παράλληλα, τονίζει ότι καμία ανακοίνωση ή προσπάθεια διαστρέβλωσης της ιστορίας δεν μπορεί να αναιρέσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν.

«Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται με ανακοινώσεις ούτε σβήνει με προπαγάνδα», αναφέρει.

Ο κ. Φουρλάς καλεί την Τουρκία, αντί να επιτίθεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αναγνωρίσει τις ευθύνες της και να αποδώσει δικαιοσύνη στα θύματα.

Όπως σημειώνει, το ψήφισμα δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας, αλλά την αρχή μιας νέας διεκδίκησης, με επόμενο στόχο την αναζήτηση δικαιοσύνης και αποζημιώσεων για τα θύματα των εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθηκαν στην Κύπρο.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια οφειλόμενη δικαίωση για τις γυναίκες που υπέφεραν σιωπηλά επί δεκαετίες, διαμηνύοντας ότι «η αλήθεια δεν φιμώνεται, η μνήμη δεν διαγράφεται και η δικαιοσύνη δεν παραγράφεται».