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Κουκλοπαράσταση στο πάρκο των χρωμάτων

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Μια υπέροχη βραδιά γεμάτη χαμόγελα, χρώματα και παιδική φαντασία έζησαν όσοι βρέθηκαν σήμερα το απόγευμα 9 Ιουλίου στο Πάρκο των Χρωμάτων. 

Η παιδική κουκλοθεατρική παράσταση «Ένας δράκος, μα τι δράκος! Ένας δράκος οικολόγος», από την Ομάδα Κουκλοθεάτρου Κουκλο ιστορίες, ταξίδεψε τα παιδιά σε μια όμορφη ιστορία με χιούμορ, ζωντάνια και σημαντικά μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση και τον σεβασμό προς τη φύση.

Οι μικροί μας φίλοι παρακολούθησαν με ενθουσιασμό, συμμετείχαν, γέλασαν χόρεψαν και γνώρισαν έναν διαφορετικό δράκο. Έναν δράκο οικολόγο που μας θύμισε, με τον πιο τρυφερό τρόπο, πως η φροντίδα του πλανήτη ξεκινά από μικρές καθημερινές πράξεις.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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