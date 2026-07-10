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Παμπορίδης: Βάζει τον εαυτό του στην κούρσα για τις Προεδρικές του 2028 - Καταγγέλλει παρεμβάσεις στελεχών του ΔΗΣΥ στις βουλευτικές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Με όλο τον σεβασμό και ταπεινά, θεωρώ ότι έχω εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για να υπηρετήσω το αξίωμα», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν διαθέτει «τις προσβάσεις που έχουν οι άλλοι δύο».

Δεν έκρυψε τις πολιτικές του φιλοδοξίες ο Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές του 2028, δηλώνοντας ότι βλέπει τον εαυτό του ανάμεσα στα πρόσωπα που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια πιθανή εσωκομματική αναμέτρηση.

Μιλώντας στο ΑΝΤ1live podcast, όταν κλήθηκε να κατονομάσει τρία πρόσωπα που θεωρεί πιθανό να διεκδικήσουν το χρίσμα του κόμματος, απάντησε: «Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, η Αννίτα Δημητρίου και εγώ».

Σύμφωνα με το απόσπασμα που μεταθόδηκε χθές βράδυ στον ΑΝΤ1, ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη στο μυαλό του τις προεδρικές εκλογές του 2028, ο κ. Παμπορίδης ανέφερε πως η απόφαση για μια τέτοια υποψηφιότητα περνά μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως είπε, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κανείς είναι αν πιστεύει ότι διαθέτει τα προσόντα για να υπηρετήσει το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Με όλο τον σεβασμό και ταπεινά, θεωρώ ότι έχω εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για να υπηρετήσω το αξίωμα», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν διαθέτει «τις προσβάσεις που έχουν οι άλλοι δύο».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, υποστήριξε ότι η ανατροπή για τον ΔΗΣΥ ήρθε από τη Λευκωσία και πως το κόμμα οφείλει να αντιληφθεί το μήνυμα των ψηφοφόρων.

 

Όπως είπε, η πρωτεύουσα στήριξε «για μία τελευταία φορά» τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί τη φωνή των νοικοκυριών που, όπως ανέφερε, «κρατούν στους ώμους τους την κυπριακή οικονομία».

Παράλληλα, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για όσα, όπως ισχυρίζεται, συνέβησαν κατά την προεκλογική περίοδο. Υποστήριξε ότι αξιωματούχοι του ΔΗΣΥ επικοινωνούσαν με ψηφοφόρους του κόμματος, προτρέποντάς τους να μην τον ψηφίσουν.«Αυτά τα πράγματα δεν περιποιούν τιμή σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως ο ΔΗΣΥ. Αν η ηγεσία κωφεύσει σε όσα έγιναν και δεν τα χειριστεί, θα τα βρει μπροστά της. Ο κόσμος του Συναγερμού δεν είναι βλάκας. Με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν "με πήρε ο τάδε και μου είπε αυτά". Αν θέλετε, τα έχω και γραπτώς. Είναι ανοησίες, είναι ποινικά αδικήματα αυτά τα πράγματα», ανέφερε.

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