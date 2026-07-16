Redwolf Ogilvy: 10 χρόνια γράφουμε το story αλλιώς

Η Redwolf Ogilvy συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια δυναμικής παρουσίας στην αγορά της επικοινωνίας και της διαφήμισης. Μια δεκαετία κατά την οποία η εταιρεία μεγάλωσε μαζί με τους ανθρώπους και τα brands που την εμπιστεύθηκαν, εξελίχθηκε μέσα από κάθε πρόκληση και διαμόρφωσε το δικό της δημιουργικό αποτύπωμα στην αγορά της επικοινωνίας και της διαφήμισης.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η Redwolf Ogilvy πορεύεται με ένα ξεκάθαρο όραμα: να δημιουργεί ιδέες με ουσία, να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και να αντιμετωπίζει κάθε νέο project ως μια ευκαιρία να αφηγηθεί μια ιστορία με διαφορετικό τρόπο.

Στην καρδιά αυτής της διαδρομής βρίσκονται οι άνθρωποι και οι συνεργασίες που διαμόρφωσαν τη Redwolf Ogilvy. Συνεργάτες που την εμπιστεύτηκαν, πίστεψαν στο όραμα της και σχέσεις που, με το πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκαν σε ουσιαστικές συνέργειες με κοινό στόχο τη δημιουργία έργου που ξεχωρίζει και δημιουργεί αξία.

Πίσω από αυτή την πορεία βρίσκεται μια συμπαγής ομάδα ανθρώπων που εξελίσσεται μαζί, μοιράζεται τις ίδιες αξίες και συνεχίζει να αντιμετωπίζει κάθε νέα πρόκληση με το ίδιο πάθος που είχε από την πρώτη ημέρα. Γιατί κάθε επιτυχία είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, εμπιστοσύνης και της πεποίθησης ότι οι καλύτερες ιδέες γεννιούνται όταν όλοι παίζουν για τη φανέλα.

Σήμερα, το νούμερο 10 αποκτά έναν ξεχωριστό συμβολισμό, αφού ενσαρκώνει ιστορίες που γράφτηκαν, εμπειρίες που αποκτήθηκαν, σχέσεις που χτίστηκαν και ανθρώπους που αποτέλεσαν μέρος αυτής της διαδρομής. Πάνω απ’ όλα όμως, είναι η αφετηρία για όλα όσα ακολουθούν.

«Όταν ξεκινούσαμε, είχαμε ένα ξεκάθαρο όραμα για την ποιότητα της δουλειάς και των σχέσεων που θέλαμε να χτίσουμε. Δέκα χρόνια μετά, νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί μας αυτή τη διαδρομή και ακόμη μεγαλύτερη όρεξη για το μέλλον και όσα δημιουργικά θα ακολουθήσουν», δήλωσε η Μαρία Χριστοδούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια και συνιδρύτρια της Redwolf Ogilvy.

Με αφορμή τη συμπλήρωση της πρώτης της δεκαετίας, η Redwolf Ogilvy επιλέγει να γιορτάσει με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα: μέσα από τη δημιουργικότητα. Το μήνυμα «10 χρόνια γράφουμε το story αλλιώς» αποτελεί μια φυσική συνέχεια της φιλοσοφίας της εταιρείας και θα δώσει αφορμή για μια σειρά δημιουργικών αφηγήσεων που θα μας υπενθυμίσουν ότι ακόμη και οι πιο γνώριμες ιστορίες μπορούν να ειπωθούν με έναν διαφορετικό τρόπο.

Γιατί, όταν κοιτάζεις τα πράγματα διαφορετικά, ακόμη και το πιο γνώριμο μπορεί να αποκτήσει μια νέα ανάγνωση.

Για τη Redwolf Ogilvy, τα πρώτα δέκα χρόνια σηματοδοτούν το πρώτο κεφάλαιο μιας διαδρομής που γράφεται με το ίδιο πάθος, την ίδια δημιουργική ανησυχία και την ίδια πεποίθηση ότι οι ιστορίες που αξίζει να θυμάσαι, είναι εκείνες που γράφονται… αλλιώς.