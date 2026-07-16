Δύο χρόνια κοροϊδία για τον κατάλογο διοριστέων - Στον «αέρα» η αυριανή συνάντηση ΠΟΕΔ και ΥΠΑΝ

Η προγραμματισμένη για αύριο, Παρασκευή, συνάντηση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της ΠΟΕΔ για το μέλλον του καταλόγου διοριστέων βρίσκεται, εκτός απροόπτου, στον «αέρα». Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι μέχρι και χθες το απόγευμα η εκπαιδευτική οργάνωση δεν είχε λάβει γραπτώς τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας, όπως είχε ζητήσει, με αποτέλεσμα να θεωρεί ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική συνέχιση του διαλόγου.

Η εξέλιξη αναδεικνύει το κλίμα έντασης που επικρατεί γύρω από ένα ζήτημα που παραμένει ανοικτό εδώ και δύο χρόνια, την ώρα που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει την κατάργηση των καταλόγων διοριστέων τον Αύγουστο του 2027 και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι χωρίς έγκαιρες αποφάσεις ενδέχεται να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στελέχωσης στα δημόσια σχολεία.

«Δεν παίζουμε με το δημόσιο σχολείο»

Μιλώντας στον «Π», η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ξεκαθάρισε ότι η οργάνωση δεν προτίθεται να συμμετάσχει στη συνάντηση, εφόσον δεν παραλάβει προηγουμένως τις γραπτές προτάσεις του υπουργείου. «Δύο χρόνια τώρα η υπουργός και τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας μάς λένε ότι θα γίνει διάλογος και ότι θα μας αποστείλουν τις προτάσεις τους. Το μόνο που έχει συμβεί μέχρι στιγμής είναι να κοινοποιούμε εμείς τις θέσεις μας και να αναμένουμε το υπουργείο», ανέφερε. Όπως υποστήριξε, μέχρι σήμερα δεν έχει τηρηθεί κανένα από τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε το ΥΠΑΝ, γεγονός που έχει εξαντλήσει την υπομονή των εκπαιδευτικών οργανώσεων. «Θεωρούμε ότι πρέπει επιτέλους να σταλεί το μήνυμα πως δεν παίζουμε με τους εκπαιδευτικούς και με το μέλλον του δημόσιου σχολείου. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν μας ικανοποιούν οι προφορικές, διφορούμενες θέσεις που ακούμε από το Υπουργείο Παιδείας. Θέλουμε γραπτώς τις προτάσεις τους, ώστε να μπορούμε να τις μελετήσουμε και να τις συζητήσουμε», πρόσθεσε.

Ο χρόνος πιέζει

Την ίδια ώρα, προβληματισμό εκφράζει και η ΟΕΛΜΕΚ, η οποία επισημαίνει ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, καθώς η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει την κατάργηση των καταλόγων διοριστέων τον Αύγουστο του 2027. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, δήλωσε ότι χωρίς τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου θα δημιουργηθούν σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα αναγνωρίζεται και από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. «Αν δεν γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση της συγκεκριμένης νομοθεσίας, τον Σεπτέμβριο του 2027 δεν θα έχουμε εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα τη Μέση Εκπαίδευση, όπου, εάν χρειαστούν περίπου 400 φιλόλογοι για διορισμό ως συμβασιούχοι, έκτακτοι ή αορίστου χρόνου, ο κατάλογος διοριστέων δεν επαρκεί ούτε για να καλύψει το 50% των θέσεων που προβλέπει η νομοθεσία. Με τη συνάντηση της Παρασκευής να οδηγείται, όπως όλα δείχνουν, σε ναυάγιο και τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το 2027, το ζήτημα μετατρέπεται πλέον από μια εκκρεμή μεταρρύθμιση σε ένα πρόβλημα που, εάν δεν επιλυθεί σύντομα, ενδέχεται να επηρεάσει την ομαλή στελέχωση των δημόσιων σχολείων τα επόμενα χρόνια.