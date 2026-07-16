Νύχτα θρίλερ στον Κόλπο: «Μας τηλεφώνησαν, θέλουν επειγόντως συμφωνία», λέει ο Τραμπ για Τεχεράνη

Η ένταση στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν κλιμακώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αναφορές για επιθέσεις drones στον Κόλπο, νέες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις από «εχθρικά drones», τις οποίες απέδωσε στο Ιράν. Το γενικό επιτελείο του εμιράτου ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίζονται από τα συστήματα αεράμυνας, διευκρινίζοντας ότι τυχόν εκρήξεις που θα ακούγονταν θα οφείλονταν στις επιχειρήσεις αναχαίτισης. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού, σε μια ακόμη ένδειξη της αυξημένης ανησυχίας στις αραβικές χώρες του Κόλπου.

Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) γνωστοποίησε ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το δεξαμενόπλοιο M/T Belma, υπό σημαία Κουρασάο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο φερόταν να επιχειρεί να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν και δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων. Η CENTCOM ανέφερε ότι το αεροσκάφος έπληξε το φουγάρο του τάνκερ με πυραύλους, με αποτέλεσμα το πλοίο, το οποίο ήταν κενό φορτίου, να μην συνεχίζει πλέον το ταξίδι του προς το Ιράν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα στρατιωτικής κλιμάκωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει πλέον διακαώς μια συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Μιλώντας σε δημοσιογράφο του Fox Business, στο περιθώριο εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια, ανέφερε ότι η ιρανική πλευρά επικοινώνησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζοντας ενδιαφέρον για συνάντηση. «Λάβαμε ένα τηλεφώνημα καθώς ερχόμουν εδώ. Θέλουν συνάντηση», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αργότερα, κατά την ομιλία του στην ίδια εκδήλωση, επανέλαβε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή αν απλώς θα το τελειώσουμε», είπε.

Οι τελευταίες πληροφορίες από το Ιράν κάνουν λόγο για ενεργοποίηση του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις τόσο στο βόρειο όσο και στο δυτικό τμήμα της χώρας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτιά τους ή για τυχόν ζημιές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ