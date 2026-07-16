Θα εκδώσουν ή όχι τον Έντικ; Σε αναμονή των εξελίξεων από το Ντουμπάι

Περίπου μια βδομάδα μετά που κυκλοφόρησε σε ελλαδικά Μέσα Ενημέρωσης ότι συνελήφθη στο Ντουμπάι ο αρχηγός της μαφίας των ομογενών της πρώην ΕΣΣΔ, γνωστός ως Έντικ, οι Αρχές της Κυπριακές Δημοκρατίας ενημερώθηκαν επίσημα ότι ισχύουν οι εν λόγω πληροφορίες. Η σχετική ενημέρωση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Αστυνομία έγινε αργά το απόγευμα της περασμένης Τρίτης από την Ελλάδα, όπου επίσης έτυχαν ενημέρωσης από τις Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η υπόθεση, όπως επιβεβαιώνεται από Κύπρο και από Ελλάδα, θα έχει αρκετό … «ψωμί», καθώς τώρα αρχίζει η «μάχη» για τη διαδικασία έκδοσής του, με δεδομένη και την εμπλοκή της Ρωσίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, ο ίδιος ο συλληφθείς επιδιώκει πάση θυσία να μην εκδοθεί στην Ελλάδα και να οδηγηθεί στη Ρωσία.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το διεθνές ένταλμα εναντίον του είχε εκδοθεί από τις διωκτικές Αρχές στην Ελλάδα, όπου θεωρείται ότι ο Έντικ, ως εγκέφαλος της μαφίας των ομογενών της πρώην ΕΣΣΔ, ευθύνεται για σοβαρές εγκληματικές ενέργειες, ανάμεσα στις οποίες και δολοφονίες.

Οι εξελίξεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την έκδοση του Έντικ, αφορούν άμεσα και την Αστυνομία στην Κύπρο. Το όνομά του είχε συνδεθεί με πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες.

Μάλιστα τον περασμένο Μάιο συνελήφθη στην Κύπρο στενό συγγενικό του πρόσωπο και το άντρας της, καθώς εντοπίστηκαν αδικαιολόγητα εμβάσματα σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς καθώς και πολυτελή οχήματα στην κατοχή τους. Από τις έρευνες που ακολούθησαν προέκυψε ότι, σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και τα εισοδήματά τους, τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν δε σύναδαν με τα πολυτελή οχήματα που έχουν. Στο δικαστήριο, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωποκράτησής τους, υπήρξαν αναφορές για συνεργασία με τον εγκέφαλο της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο Ντουμπάι. Χωρίς να κατονομάζεται, οι αναφορές «φωτογράφιζαν» ξεκάθαρα τον Έντικ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Documentonews.gr, το αίτημα έκδοσης που υποβλήθηκε από την Ελλάδα, βασίζεται σε στοιχεία ερευνών που περιγράφονται –περιφραστικά– στο ένταλμα σύλληψης (ανανεώθηκε τελευταία φορά στις 2 Μαΐου 2025), το οποίο περιλαμβάνει τόσο εκκρεμείς βαρύτατες διώξεις για εγκληματική οργάνωση, όσο και παλαιότερες αμετάκλητες καταδίκες που ουδέποτε εξέτισε.

Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο Έντικ αποτελεί κλασική περίπτωση εγκληματία που αναρριχήθηκε μεθοδικά στην ιεραρχία του υποκόσμου. Η ποινική διαδρομή του σκιαγραφεί τη μετάβαση από τον «δρόμο» και τις κλοπές πολυτελών οχημάτων στα σαλόνια του διεθνούς εμβέλειας οργανωμένου εγκλήματος, του βιομηχανικού λαθρεμπορίου και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μέσω υπεράκτιων εταιρειών και ψηφιακών νομισμάτων.

Η δικογραφία που τον συνοδεύει τον χαρακτηρίζει «εγκέφαλο» και βασικό γρανάζι μιας αδίστακτης μηχανής παρανομίας, διώκοντάς τον για σύσταση και συμμετοχή ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, με αυστηρή επιχειρησιακή δομή και συνεχή, αδιάλειπτη δραστηριότητα. Παράλληλα, ερευνάται για διακίνηση με επιβαρυντικές περιστάσεις, υπό τη μορφή αγοράς, πώλησης και κατοχής λαθραίων εμπορευμάτων, για εκτεταμένη πλαστογραφία και για δαιδαλώδη διακίνηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα).

Σύλληψη ή περιορισμός

Ένα στοιχείο, το οποίο προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί, είναι κατά πόσο ο Έντικ συνελήφθη και κρατείται από την αστυνομία στο Ντουμπάι, ή κατά πόσο τελεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό, υπό αστυνομική φρούρηση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που φέρεται να μεταφέρθηκε από την αστυνομία των Εμιράτων είναι ότι ο διεθνώς καταζητούμενος Έντικ βρίσκεται στα χέρια τους και έχουν αρχίσει οι νενομισμένες διαδικασίες για την έκδοσή του. Για τη συγκεκριμένη πτυχή, πάντως, δεν δόθηκαν διευκρινίσεις εάν εξετάζεται οποιαδήποτε άλλη επιλογή, πέραν της έκδοσής του, στη χώρα η οποία τον καταζητεί, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα.